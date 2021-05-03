البيتزا الإيطالي بالجمبري وأسرارها وطريقة عملها بخطوات سهلة مثل المطاعم الكبيرة

تعتبر البيتزا الإيطالي بالجمبري من أشهر وألذ الأطباق المنتشرة في مصر وفلسطين والسعودية والأمارات ودول الخليج والوطن العربي، ويعد الجمبري من المأكولات البحرية التي يوجد به عنصر الفسفور والكالسيوم، وله أسماء أخرى منها الروبيان والقريدس، وهي من الأكلات المحببة للكبار والأطفال وتحتوى أيضاً على سعرات حرارية وبروتينات التي تمد أجسامنا بالطاقة حتى نكون بصحة جيدة، ويفضل تناول البيتزا بالجمبري على مائدة الأفطار والسحور في شهر رمضان الكريم لعزمات الأهل والأصحاب، ويمكن عمل البيتزا بعدة طرق كثيرة منها بالتونة والجبنة الرومي وبالفراخ واللحوم، ومن السهل عمل البيتزا في المنزل بطريقة مضمونة لكي ولأسرتك مثل المطاعم الكبيرة وبتكاليف بسيطة ومضمونة، وتعتبر من الأكلات السريعة التي توفر الوقت لكي، وسوف نتناول في مقالنا هذا على طريقة إعداد وتحضير البيتزا الإيطالي بالجمبري من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال إعجابكم. مكونات البيتزا الإيطالي بالجمبري مكونات البيتزا الإيطالي بالجمبري سوف نتحدث عن مكونات البيتزا الإيطالي بالجمبري وهى كما يلي:- نصف كيلو من الجمبري الطازج.

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف كوب لبن سائل.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة وسط من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

فلفل أخضر وأصفر شرائح.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من جبنة الموتزريلا.

طماطم مقطع دوائر.

بصلة صغيرة مبشورة.

فص ثوم مفروم.

6 حبات زيتون.

كاتشب. طريقة عمل العجينة طريقة عمل العجينة نقدم لكم طريقة عجينة البيتزا وهى كما يلي:- نقوم بإحضار وعاء بلاستيك عميق ونقوم بوضع الدقيق الأبيض والسكر والملح واللبن والخميرة والبيكنج بودر والزيت. ثم يتم تقليب المكونات السابقة جيداً حتى نحصل على العجينة المطلوبة ونقوم بتغطية الخليط لمدة ربع ساعة حتى تتخمر. نقوم بتقطع العجينة إلى كرات للاستخدام. طريقة الإعداد والتحضير سوف نتناول في مقالنا هذا طريقة إعداد وتحضير البيتزا لإيطالي بالجمبري وهي كالآتي:- نقوم برشة من الدقيق على الطاولة لفرد العجينة عليها وبعد الفرد نقوم بإحضار صينية وندهنها بالزيت ونضع عليها الحشو وهى قطع الجمبري وبعض الزيتون وشرائح الفلفل الأخضر والأصفر والبصل والثوم وشرائح الطماطم ونغطي المكونات بالجبنة الموتزريلا والفلفل الأسود. ثم نشغل الفرن علي درجه حرارة عالية ما يقارب ١٨٠درجة وننتظر حتي تسخن ونقوم بإدخال الصينية الي الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة حتي تنضج تماما. ويتم فصل الفرن ونقوم بتقطيعها الي شرائح هي وساخنة وتزين بالكاتشب. وتقدم على طبق التقديم وبألف هنا وشفا. الوسوم

تعتبر البيتزا الإيطالي بالجمبري من أشهر وألذ الأطباق المنتشرة في مصر وفلسطين والسعودية والأمارات ودول الخليج والوطن العربي، ويعد الجمبري من المأكولات البحرية التي يوجد به عنصر الفسفور والكالسيوم، وله أسماء أخرى منها الروبيان والقريدس، وهي من الأكلات المحببة للكبار والأطفال وتحتوى أيضاً على سعرات حرارية وبروتينات التي تمد أجسامنا بالطاقة حتى نكون بصحة جيدة، ويفضل تناول البيتزا بالجمبري على مائدة الأفطار والسحور في شهر رمضان الكريم لعزمات الأهل والأصحاب، ويمكن عمل البيتزا بعدة طرق كثيرة منها بالتونة والجبنة الرومي وبالفراخ واللحوم، ومن السهل عمل البيتزا في المنزل بطريقة مضمونة لكي ولأسرتك مثل المطاعم الكبيرة وبتكاليف بسيطة ومضمونة، وتعتبر من الأكلات السريعة التي توفر الوقت لكي، وسوف نتناول في مقالنا هذا على طريقة إعداد وتحضير البيتزا الإيطالي بالجمبري من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال إعجابكم. مكونات البيتزا الإيطالي بالجمبري مكونات البيتزا الإيطالي بالجمبري سوف نتحدث عن مكونات البيتزا الإيطالي بالجمبري وهى كما يلي:- نصف كيلو من الجمبري الطازج.

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف كوب لبن سائل.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة وسط من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

فلفل أخضر وأصفر شرائح.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من جبنة الموتزريلا.

طماطم مقطع دوائر.

بصلة صغيرة مبشورة.

فص ثوم مفروم.

6 حبات زيتون.

كاتشب. طريقة عمل العجينة طريقة عمل العجينة نقدم لكم طريقة عجينة البيتزا وهى كما يلي:- نقوم بإحضار وعاء بلاستيك عميق ونقوم بوضع الدقيق الأبيض والسكر والملح واللبن والخميرة والبيكنج بودر والزيت. ثم يتم تقليب المكونات السابقة جيداً حتى نحصل على العجينة المطلوبة ونقوم بتغطية الخليط لمدة ربع ساعة حتى تتخمر. نقوم بتقطع العجينة إلى كرات للاستخدام. طريقة الإعداد والتحضير سوف نتناول في مقالنا هذا طريقة إعداد وتحضير البيتزا لإيطالي بالجمبري وهي كالآتي:- نقوم برشة من الدقيق على الطاولة لفرد العجينة عليها وبعد الفرد نقوم بإحضار صينية وندهنها بالزيت ونضع عليها الحشو وهى قطع الجمبري وبعض الزيتون وشرائح الفلفل الأخضر والأصفر والبصل والثوم وشرائح الطماطم ونغطي المكونات بالجبنة الموتزريلا والفلفل الأسود. ثم نشغل الفرن علي درجه حرارة عالية ما يقارب ١٨٠درجة وننتظر حتي تسخن ونقوم بإدخال الصينية الي الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة حتي تنضج تماما. ويتم فصل الفرن ونقوم بتقطيعها الي شرائح هي وساخنة وتزين بالكاتشب. وتقدم على طبق التقديم وبألف هنا وشفا.

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