أجمل وأحلى طريقة لعمل بسكويت النشادر للعيد بسهولة وبطعم لا يقاوم

يعد بسكوت العيد من أهم أنواع المعجنات ألهشه ويمكن أن يتم تحضيرها في أواخر شهر رمضان لتقديمها في العيد وغير ذلك يتم عمل البيتي فور وكحك العيد والغورايبة في عيد الفطر والتي يشتهر بتقديمه للأسر وهى تكون هشه ولذيذة وناعمة ومذاقها لذيذ وهى تعتبر من الوصفات التي يبحث عنها الكثير خاصتا للسيدات وتكون لها عدة طرق مختلفة ولها أصناف عديدة وأشكال رائعة تجذب الناس إليها ويتم عملها في المنزل بأقل من أسعار المحلات وهى تعطينا طعم شهى ولذيذ وتكون صحية ومفيدة خاصتا للأطفال والذين يحبونها بأنواع جديدة وهى طريقة سهلة ومميزة . أفضل طريقة لتحضير بسكوت النشادر ومكوناتها أفضل طريقة لتحضير بسكوت النشادر ومكوناتها المكونات: كيلو من الدقيق

نصف كيلو من الزبدة

كوب إلا ربع من سكر البودر

بيضتان

خمسة عشر جرام من النشادر

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر طريقة التحضير يتم أحضار أناء عميق يكون به زبدة وسكر بودر ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائي أو العجان جيدا لكى تتجانس جميع المكونات مع بعضها .

ثم بعد ذلك يتم إضافة بيضة واحدة ونضربها جيدا ثم نضيف البيضة الثانية ونضربها مرة ثانية .

يجب علينا أن نضيف إلي الخليط كل من النشادر والفانيليا ويتم مزجهم جيدا مرة أخرى .

وبعد ذلك نضيف كلا من الدقيق والبيكنج بودر إلي الخليط السائل ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائي على سرعة هادئة وخفقها لكى تحصلي على العجينة اللينة

تترك العجينة جانبا لمدة ربع ساعة تقريبا حتى ترتاح العجينة قليلا .

يتم تشكيل العجينة إلى أصابع طويلة أو يمكن أستخدامها بمكينة البسكوت أو كيس الحلويات لعمل أشكال البسكويت المختلفة .

يتم وضع أصابع البسكويت في صينية وتدخل على الفرن الساخنة في درجة حرارة 150 درجة مئوية وتترك في الفرن لمدة عشرون دقيقة حتى حصولها على اللون الذهبي المفضل .

يتم أخراج الصينية من الفرن وتترك إلى أن تبرد ثم نقوم بوضعها في طبق التقديم. طريقة التحضير الوسوم

يعد بسكوت العيد من أهم أنواع المعجنات ألهشه ويمكن أن يتم تحضيرها في أواخر شهر رمضان لتقديمها في العيد وغير ذلك يتم عمل البيتي فور وكحك العيد والغورايبة في عيد الفطر والتي يشتهر بتقديمه للأسر وهى تكون هشه ولذيذة وناعمة ومذاقها لذيذ وهى تعتبر من الوصفات التي يبحث عنها الكثير خاصتا للسيدات وتكون لها عدة طرق مختلفة ولها أصناف عديدة وأشكال رائعة تجذب الناس إليها ويتم عملها في المنزل بأقل من أسعار المحلات وهى تعطينا طعم شهى ولذيذ وتكون صحية ومفيدة خاصتا للأطفال والذين يحبونها بأنواع جديدة وهى طريقة سهلة ومميزة . أفضل طريقة لتحضير بسكوت النشادر ومكوناتها أفضل طريقة لتحضير بسكوت النشادر ومكوناتها المكونات: كيلو من الدقيق

نصف كيلو من الزبدة

كوب إلا ربع من سكر البودر

بيضتان

خمسة عشر جرام من النشادر

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر طريقة التحضير يتم أحضار أناء عميق يكون به زبدة وسكر بودر ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائي أو العجان جيدا لكى تتجانس جميع المكونات مع بعضها .

ثم بعد ذلك يتم إضافة بيضة واحدة ونضربها جيدا ثم نضيف البيضة الثانية ونضربها مرة ثانية .

يجب علينا أن نضيف إلي الخليط كل من النشادر والفانيليا ويتم مزجهم جيدا مرة أخرى .

وبعد ذلك نضيف كلا من الدقيق والبيكنج بودر إلي الخليط السائل ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائي على سرعة هادئة وخفقها لكى تحصلي على العجينة اللينة

تترك العجينة جانبا لمدة ربع ساعة تقريبا حتى ترتاح العجينة قليلا .

يتم تشكيل العجينة إلى أصابع طويلة أو يمكن أستخدامها بمكينة البسكوت أو كيس الحلويات لعمل أشكال البسكويت المختلفة .

يتم وضع أصابع البسكويت في صينية وتدخل على الفرن الساخنة في درجة حرارة 150 درجة مئوية وتترك في الفرن لمدة عشرون دقيقة حتى حصولها على اللون الذهبي المفضل .

يتم أخراج الصينية من الفرن وتترك إلى أن تبرد ثم نقوم بوضعها في طبق التقديم. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أجمل وأحلى طريقة لعمل بسكويت النشادر للعيد بسهولة وبطعم لا يقاوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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