اعرفي طريقة عمل بسكويت البرتقال اللذيذ في البيت

يعد بسكويت البرتقال من أنواع الحلويات المميزة البسيطة التي يفضل الأطفال، ومن المعروف عنه أنه يحتوي على قيمة غذائية كبيرة، وذلك لأنه يحتوي بداخله على البروتين، كما يساعد على إعطاء الجسم الطاقة اللازمة، وذلك لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية.

طريقة عمل بسكويت البرتقال

يعد بسكويت البرتقال من الحلويات البسيطة التي تحضيره في أقل وقت ومن غير مجهود، ومن المؤكد أن هذا البسكويت غير مكلف أيضًا، وسنقوم بتوضيح كل التفاصيل والتقنيات الهامة التي تساعد على نجاح الوصفة.

2 كوب دقيق أبيض فاخر.

كوب زبدة أو سمنة في درجة حرارة الغرفة.

كوب سكر بودرة

ربع كوب عصير برتقال (حسب العجينة).

ملعقة صغيرة بشر برتقال.

رشة ملح.

4 ملاعق صغيرة بيكنج بودر.

الالتزام بالمقادير يساعد على نجاح الوصفة وذلك لأن تكون هذه المقادير مناسبة لهذا المقدار من الدقيق، مع الالتزام بالحصول على دقيق فاخر الخاص بالحلويات كي تحصلي على أفضل النتائج.

نبدأ بخفق السمنة جيدًا حتى يتكون شكل كريمي، وعليهم السكر البودرة ونستمر بالخفق، ثم نضيف إليهم بشر البرتقال ونقلب جيدًا.

نبدأ بوضع الدقيق بالتدريج وعليهم بيكنج بودر ورشة الملح وذلك حتى نحصل عبَلي عجينة متماسكة، نضيف إليهم عصير البرتقال تدريجياً حتى الحصول على عجينة متماسكة طرية.

نترك العجينة لمدة خمس دقائق تهدأ، ثم نبدأ بتشكيلها في ماكينة البسكويت،

يتم دهن الصينية مقدار بسيط من السمنة أو وضع ورق زبدة فيها ونبدأ بتشكيل البسكويت وضعه في الصينية.

تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تمام التسخين ونقوم بإدخال الصينية، وتوضع في الفرن لمدة 20 دقيقة أو حتى يصبح البسكويت باللون الذهبي المتوسط.

نترك البسكويت يبرد قليلًا، ثم نقوم بوضع على طبق التقديم وبهذا الشكل يكون بسكويت البرتقال جاهز للتقديم بالف هنا وشفا.

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