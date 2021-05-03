اسرار عمل بلح الشام بالتفصيل وأفكار مبتكرة لتحضيره بمكونات بسيطة

يعتبر بلح الشام أحد أهم الحلويات الشرقية التي يتم تحضيرها بكثرة طوال الوقت وخصوصاً في شهر رمضان المبارك الذي يرغب فيه الأشخاص في تناول الحلوى بكثرة لأنها تعوضهم عن السعرات الحرارية التي فقدوها على مدار اليوم، وبدأ تحضير بلح الشام في المرة الأولى بالدولة العثمانية بعد قيام الطهاة بتشكيل العجين على هيئة أصابع وقليها بالزيت الغزير وتقليبها فيما بعد بالشربات، وفي الفترة الأخيرة تم ابتكار العديد من النكهات في إعداد بلح الشام، ونقدم لكم طريقة تحضيره بالتفصيل. طريقة عمل بلح الشام طريقة عمل بلح الشام المكونات 1 كوب من الدقيق.

3/4 كوب من الماء الفاتر.

1/4 كوب من الزيت النباتي.

4 بيضة.

1/4 ملعقة من النشا.

1 ملعقة من الحبهان.

1/4 ملعقة من الزعفران.

رشة من الملح.

شربات. طريقة التحضير في وعاء كبير نقوم بمزج كل من الدقيق والنشا والحبهان والملح جيداً حتى تتجانس المكونات. نبدأ بإضافة الزيت والماء والزعفران في وعاء على النار حتى تمام الغليان. نبدأ بإضافة مزيج الدقيق إلى الماء على النار مع التقليب جيداً. بعد أن يتحول المزيج إلى عجينة نقوم برفعه من النار حتى يهدأ قليلاً ثم نبدأ بإضافة البيض له بالتدريج. بعد اختفاء البيضة الأولى نبدأ بإضافة الأخرى حتى انتهاء الكمية. يتم تشكيل بلح الشام في الزيت باستخدام كريم الحلواني على أن يكون الزيت بارد للغاية. بعد تشكيل الكمية كلها نقوم بإشعال النار عليه حتى يقلى ويصبح ذهبي اللون. يرفع من على النار ويغطى بالشربات الكثيف. نصائح هامة لعمل بلح الشام نصائح هامة لعمل بلح الشام هناك العديد من الآليات والتكنيك الذي يجب اتباعه عند تحضير بلح الشام في المنزل حتى يصبح مقرمش مثل المحلات، ومن أهمها عجن البلح على الساخن على النار، وتشكيله في زيت بارد للغاية، أو تقطيعه وحفظه بالفريزر وبعدها يقلى في زيت ساخن. الوسوم

يعتبر بلح الشام أحد أهم الحلويات الشرقية التي يتم تحضيرها بكثرة طوال الوقت وخصوصاً في شهر رمضان المبارك الذي يرغب فيه الأشخاص في تناول الحلوى بكثرة لأنها تعوضهم عن السعرات الحرارية التي فقدوها على مدار اليوم، وبدأ تحضير بلح الشام في المرة الأولى بالدولة العثمانية بعد قيام الطهاة بتشكيل العجين على هيئة أصابع وقليها بالزيت الغزير وتقليبها فيما بعد بالشربات، وفي الفترة الأخيرة تم ابتكار العديد من النكهات في إعداد بلح الشام، ونقدم لكم طريقة تحضيره بالتفصيل. طريقة عمل بلح الشام طريقة عمل بلح الشام المكونات 1 كوب من الدقيق.

3/4 كوب من الماء الفاتر.

1/4 كوب من الزيت النباتي.

4 بيضة.

1/4 ملعقة من النشا.

1 ملعقة من الحبهان.

1/4 ملعقة من الزعفران.

رشة من الملح.

شربات. طريقة التحضير في وعاء كبير نقوم بمزج كل من الدقيق والنشا والحبهان والملح جيداً حتى تتجانس المكونات. نبدأ بإضافة الزيت والماء والزعفران في وعاء على النار حتى تمام الغليان. نبدأ بإضافة مزيج الدقيق إلى الماء على النار مع التقليب جيداً. بعد أن يتحول المزيج إلى عجينة نقوم برفعه من النار حتى يهدأ قليلاً ثم نبدأ بإضافة البيض له بالتدريج. بعد اختفاء البيضة الأولى نبدأ بإضافة الأخرى حتى انتهاء الكمية. يتم تشكيل بلح الشام في الزيت باستخدام كريم الحلواني على أن يكون الزيت بارد للغاية. بعد تشكيل الكمية كلها نقوم بإشعال النار عليه حتى يقلى ويصبح ذهبي اللون. يرفع من على النار ويغطى بالشربات الكثيف. نصائح هامة لعمل بلح الشام نصائح هامة لعمل بلح الشام هناك العديد من الآليات والتكنيك الذي يجب اتباعه عند تحضير بلح الشام في المنزل حتى يصبح مقرمش مثل المحلات، ومن أهمها عجن البلح على الساخن على النار، وتشكيله في زيت بارد للغاية، أو تقطيعه وحفظه بالفريزر وبعدها يقلى في زيت ساخن.

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