طريقة عمل البيتزا السريعة: أفضل طريقة مجربة ومضمونة في 2021

هيا نتعرف علي طريقة عمل البيتزا السريعة ، تعتبر من اهم الوجبات التي تقدم في جميع المناسبات والعزائم، حيث تشتهر عمل البيتزا السريعة في مصر والسعودية ومعظم الدول العربية، حيث نتعرف علي مكونات عجينة البيتزا السريعة وحشوها وسرعة عملها في اقل وقت ممكن، تتميز بالطعم الرائع والمذاق الممتع والرائحة الجميلة سوف نتعرف علي طريقة عمل البيتزا السريعة باختصار في الوقت. مكونات طريقة عمل البيتزا السريعة وعجينتها وحشوها مكونات طريقة عمل البيتزا السريعة وعجينتها وحشوها حيث نتعرف علي مكونات طريقة عمل البيتزا وهي كالتالي:- مكونات عجينة البيتزا كوبان من الدقيق

معلقة من الخميرة فورية.

معلقة من السكر الأبيض.

معلقتين من زيت الزيتون.

ماء علي حسب الاستخدام. مكونات صوص البيتزا 2 حبة من البصل المفروم.

2 فص من فصوص الثوم المفروم.

كوب من صلصه الطماطم.

معلقتين من البهارات.

معلقة صغيرة من السكر.

معلقة من الملح والفلفل الأسود. مكونات حشو البيتزا شرائح صدور دجاج مخلي.

شرائح طماطم.

زيتون مقطع حلقات.

شرائح فلفل اخضر.

كوب من الجبنة الموتزاريلا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة تحضير البيتزا السريعة وهي كالتالي:- تحضير عجينة البيتزا نخلط الخميرة والماء في كوب صغير ونقلبهم جيداً حتي تذوب ثم نحضر وعاء عميق ونضيف الدقيق والسكر والزيت الزيتون ونضيف الخميرة ونستمر في العجن حتي نحصل علي عجينة متجانسة ونغطيها ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتي تخمر. طريقة تحضير صوص البيتزا في مقلاة علي النار نضع زيت الزيتون وننتظر حتي يسخن ونضيف البصل ونقلب علي النار ثم نضيف الثوم وصلصة الطماطم والسكر والملح والبهارات والفلفل الأسود ونتركه علي النار لمدة نصف ساعة ونطفي النار وننتظر حتي يبرد ونخلط الخليط في الكبة ونضعه جانبا. طريقة تحضير البيتزا السريعة نحضر العجينة ونفردها في صينية مدهونه بالزبدة ونضيف طبقة من صوص البيتزا ثم نضيف بعض شرائح الطماطم والفلفل الأخضر ونضيف الدجاج وطبقة من الزيتون ونضيف الجبنة الموتزاريلا ونشغل الفرن وننتظر حتي تسخن وضع الصينية في الفرن وننتظر حتي تنضح لمدة نصف ساعة مع النظر اليها داخل الفرن ثم نخرجها ونقطعها ساخنة وتقدم بإلف هنا وشفا. الوسوم

هيا نتعرف علي طريقة عمل البيتزا السريعة ، تعتبر من اهم الوجبات التي تقدم في جميع المناسبات والعزائم، حيث تشتهر عمل البيتزا السريعة في مصر والسعودية ومعظم الدول العربية، حيث نتعرف علي مكونات عجينة البيتزا السريعة وحشوها وسرعة عملها في اقل وقت ممكن، تتميز بالطعم الرائع والمذاق الممتع والرائحة الجميلة سوف نتعرف علي طريقة عمل البيتزا السريعة باختصار في الوقت. مكونات طريقة عمل البيتزا السريعة وعجينتها وحشوها مكونات طريقة عمل البيتزا السريعة وعجينتها وحشوها حيث نتعرف علي مكونات طريقة عمل البيتزا وهي كالتالي:- مكونات عجينة البيتزا كوبان من الدقيق

معلقة من الخميرة فورية.

معلقة من السكر الأبيض.

معلقتين من زيت الزيتون.

ماء علي حسب الاستخدام. مكونات صوص البيتزا 2 حبة من البصل المفروم.

2 فص من فصوص الثوم المفروم.

كوب من صلصه الطماطم.

معلقتين من البهارات.

معلقة صغيرة من السكر.

معلقة من الملح والفلفل الأسود. مكونات حشو البيتزا شرائح صدور دجاج مخلي.

شرائح طماطم.

زيتون مقطع حلقات.

شرائح فلفل اخضر.

كوب من الجبنة الموتزاريلا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة تحضير البيتزا السريعة وهي كالتالي:- تحضير عجينة البيتزا نخلط الخميرة والماء في كوب صغير ونقلبهم جيداً حتي تذوب ثم نحضر وعاء عميق ونضيف الدقيق والسكر والزيت الزيتون ونضيف الخميرة ونستمر في العجن حتي نحصل علي عجينة متجانسة ونغطيها ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتي تخمر. طريقة تحضير صوص البيتزا في مقلاة علي النار نضع زيت الزيتون وننتظر حتي يسخن ونضيف البصل ونقلب علي النار ثم نضيف الثوم وصلصة الطماطم والسكر والملح والبهارات والفلفل الأسود ونتركه علي النار لمدة نصف ساعة ونطفي النار وننتظر حتي يبرد ونخلط الخليط في الكبة ونضعه جانبا. طريقة تحضير البيتزا السريعة نحضر العجينة ونفردها في صينية مدهونه بالزبدة ونضيف طبقة من صوص البيتزا ثم نضيف بعض شرائح الطماطم والفلفل الأخضر ونضيف الدجاج وطبقة من الزيتون ونضيف الجبنة الموتزاريلا ونشغل الفرن وننتظر حتي تسخن وضع الصينية في الفرن وننتظر حتي تنضح لمدة نصف ساعة مع النظر اليها داخل الفرن ثم نخرجها ونقطعها ساخنة وتقدم بإلف هنا وشفا.

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