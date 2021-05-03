طريقة عمل البرجر بوصفة سهلة ولذيذة أفضل من الجاهز

تعتبر طريقة عمل البرجر من طرق إعداد الأكلات سريعة التحضير والتي تبحث عنها الكثير من الأمهات لإرضاء أذواق أبنائها والعمل على تقليل شرائهم للبرجر الجاهز، فتسعى لإتقانه في المنزل بطريقة صحية وذات مذاق يضاهي مذاق الجاهز بالضبط، حيث يعتمد مذاق البرجر على قوة التوابل والبهارات المضافة إليه، ويقدم بجانبه أصابع البطاطس المقلية والمياه الغازية، وبالرغم من اشتهار هذه الأكلة في الولايات المتحدة إلا أنها انتشرت وبكثرة في الدول العربية والغربية كنتيجة لانتشار العولمة، وانتشار الثقافات بالإضافة إلى بعض الأكلات الأخرى مثل السوشي والبيتزا والكباب العربي، بل وأضافوا إليها بعض المكونات الأخري كي يزيدوا من قيمتها الغذائية مثل شرائح الجبنة والخس والطماطم، حيث كان الأصل في هذه الأكلة الخبز وقطعة البرجر المكونة من اللحم البقري فقط. طريقة عمل البرجر في المنزل طريقة عمل البرجر في المنزل المكونات كيلو لحم بقري مفروم. ربع كوب فول صويا منقوع. بيضة. ملح حسب الرغبة. ملعقة صغيرة بصل بودر. ملعقة صغيرة فلفل اسود. ملعقة صغيرة ثوم بودر. ملعقه صغيرة كسبره يابسة. ملعقه صغيرة من السبع بهارات. ملعقه صغيرة من بهارات اللحم. ملعقة صغيرة حبهان (هيل) مطحون . ملعقه صغيرة بابريكا. ملعقه صغيرة قرفة. ربع كوب بقسماط مطحون ناعم. مكونات تحضير ساندوتش البرجر عيش فينو دائري الشكل.

حلقات طماطم.

حلقات بصل.

حلقات بصل مخلل.

خس كابوتشا أخضر.

خس كابوتشا أحمر.

كاتشب ومستردا ومايونيز.

بطاطس مقلية. طريقة التحضير نصفي جيداً فول الصويا من الماء ثم نحضر وعاء عميق ونضع فيه اللحم المفروم.

نضيف جميع التوابل والبقسماط الناعم ثم نكسر البيضة، ونقلب جميع المكونات مع بعضها.

نحضر ورق نايلون ونضع كمية مناسبة من اللحمة المفرومة ونضع ورقه أخرى نايلون ونستخدم النشابة لفرد اللحمة.

نحضر قوالب دائرية مناسبة أو نستخدم فوهه كوب للتقطيع نكرر الخطوات السابقة حتى نفاذ الكمية. نضع بين كل قطعة لحم وأخرى كيس نايلون حتى يسهل فصلها عن بعضها.

يترك في الفريزر لمده تتراوح من ساعه إلى ساعتين حتى يبرد اللحم.

نضع مقلاه وبها كمية مناسبة من الزيت ونحمر البرجر على الوجهين.

نضع البرجر الناضج على ورق مطبخ لامتصاص الزيت ثم نقسم كمية مناسبة من العيش الفينو بالعرض إلى نصفين.

نضع كاتشب ثم مايونيز ثم مستردا نضع الخس ثم حلقات البصل ثم نضع البرجر.

يمكن إضافة شرائح الجبن حسب الرغبة ونضع حلقات الطماطم ثم البصل ثم الخيار، ثم نضع كمية أخرى من الكاتشب والمايونيز ومستردا ويقدم بجانبها بطاطس مقلية كرسبي. الوسوم

تعتبر طريقة عمل البرجر من طرق إعداد الأكلات سريعة التحضير والتي تبحث عنها الكثير من الأمهات لإرضاء أذواق أبنائها والعمل على تقليل شرائهم للبرجر الجاهز، فتسعى لإتقانه في المنزل بطريقة صحية وذات مذاق يضاهي مذاق الجاهز بالضبط، حيث يعتمد مذاق البرجر على قوة التوابل والبهارات المضافة إليه، ويقدم بجانبه أصابع البطاطس المقلية والمياه الغازية، وبالرغم من اشتهار هذه الأكلة في الولايات المتحدة إلا أنها انتشرت وبكثرة في الدول العربية والغربية كنتيجة لانتشار العولمة، وانتشار الثقافات بالإضافة إلى بعض الأكلات الأخرى مثل السوشي والبيتزا والكباب العربي، بل وأضافوا إليها بعض المكونات الأخري كي يزيدوا من قيمتها الغذائية مثل شرائح الجبنة والخس والطماطم، حيث كان الأصل في هذه الأكلة الخبز وقطعة البرجر المكونة من اللحم البقري فقط. طريقة عمل البرجر في المنزل طريقة عمل البرجر في المنزل المكونات كيلو لحم بقري مفروم. ربع كوب فول صويا منقوع. بيضة. ملح حسب الرغبة. ملعقة صغيرة بصل بودر. ملعقة صغيرة فلفل اسود. ملعقة صغيرة ثوم بودر. ملعقه صغيرة كسبره يابسة. ملعقه صغيرة من السبع بهارات. ملعقه صغيرة من بهارات اللحم. ملعقة صغيرة حبهان (هيل) مطحون . ملعقه صغيرة بابريكا. ملعقه صغيرة قرفة. ربع كوب بقسماط مطحون ناعم. مكونات تحضير ساندوتش البرجر عيش فينو دائري الشكل.

حلقات طماطم.

حلقات بصل.

حلقات بصل مخلل.

خس كابوتشا أخضر.

خس كابوتشا أحمر.

كاتشب ومستردا ومايونيز.

بطاطس مقلية. طريقة التحضير نصفي جيداً فول الصويا من الماء ثم نحضر وعاء عميق ونضع فيه اللحم المفروم.

نضيف جميع التوابل والبقسماط الناعم ثم نكسر البيضة، ونقلب جميع المكونات مع بعضها.

نحضر ورق نايلون ونضع كمية مناسبة من اللحمة المفرومة ونضع ورقه أخرى نايلون ونستخدم النشابة لفرد اللحمة.

نحضر قوالب دائرية مناسبة أو نستخدم فوهه كوب للتقطيع نكرر الخطوات السابقة حتى نفاذ الكمية. نضع بين كل قطعة لحم وأخرى كيس نايلون حتى يسهل فصلها عن بعضها.

يترك في الفريزر لمده تتراوح من ساعه إلى ساعتين حتى يبرد اللحم.

نضع مقلاه وبها كمية مناسبة من الزيت ونحمر البرجر على الوجهين.

نضع البرجر الناضج على ورق مطبخ لامتصاص الزيت ثم نقسم كمية مناسبة من العيش الفينو بالعرض إلى نصفين.

نضع كاتشب ثم مايونيز ثم مستردا نضع الخس ثم حلقات البصل ثم نضع البرجر.

يمكن إضافة شرائح الجبن حسب الرغبة ونضع حلقات الطماطم ثم البصل ثم الخيار، ثم نضع كمية أخرى من الكاتشب والمايونيز ومستردا ويقدم بجانبها بطاطس مقلية كرسبي.

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