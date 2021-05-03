تكات وأسرار إعداد الكعك بعين الجمل بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل

إن الكعك بعين الجمل من ضمن إحدى الحلويات الشرقية التي تكون مستخلصة من الكعك نفسه، والتي يتم إعدادها في المناسبات والأعياد بكثرة خصوصا في عيد الفطر المبارك، وفي هذا الموضوع سوف نقوم بتوضيح طريقة تحضيره في المنزل بكل سهولة.

بناء على طلب ربات البيوت قمنا بتوضيح مكونات وطريقة عمل الكعك بعين الجمل بأشهى وألذ طريقة وأفضل من المطاعم، وإليك المكونات وطريقة التحضير:-

كيلو من الدقيق.

نصف كوب من السمن.

كوب واحد من اللبن.

ثلاث ملاعق من سكر البودرة.

ملعقة واحدة كبيرة من ريحة كحك.

ملعقة واحدة كبيرة من المحلب

ثلاث ملاعق من السمسم.

نصف ملعقة من الملح.

قطعة من خميرة البيرة.

نصف كوب من اللبن.

ملعقة واحدة من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

عين جمل (جوز).

ملبن.

ملعقة واحدة من السمن البلدي.

لن يستغرق منك تحضير الكعك بعين الجمل الكثير من الوقت، وحتى تحصلي عليه بصورة وطعم لذيذ يجب أن تتبعي الخطوات التالية، وهي أن تبدأي بوضع السمن وكوب اللبن معًا، ثم يتم خلط كافة المكونات الجافة مع الدقيق بعد ذلك يتم وضع السمن والتقليب حتى تبرد، ثم قومي بخلطهم بشكل يدوي وليس العجن، وإضافة الخميرة مع استمرار شد العجين، وإضافة اللبن والماء تبعا لملمس العجين.

يتم تجهيز الحشوة وخلط السمن المغلي والملبن معا بعد ذلك يتم عمل كور بواسطة الملبن، وتكون محشوة عين جمل، ثم تشكيل الكعك وحشوه وترك ليختمر، بعد ذلك إدخاله الفرن لحين النضج، ثم إخراجه وتركه يبرد، ورصه في أطباق ويصبح هكذا جاهزًا للتقديم.