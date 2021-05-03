طريقة عمل الرنجة بالطحينة بطريقة مميزة الأكلة الأولى في عيد الفطر

طريقة عمل الرنجة بالطحينة , بعض الأكلات قد يرتبط تناولها أثناء الاحتفال ببعض الأعياد مثل الرنجة التي يتم تناولها في عيد شم النسيم، أو في عيد الفطر المبارك، وتعتبر هي أول أكلة يتم تناولها بعد انتهاء شهر رمضان، لذا سنقدم لكِ سيدتي طريقة عمل الرنجة بالطحينة في البيت بخطوات بسيطة، وبطعم شهي ومميز ورائع سينال على إعجاب جميع أفراد أسرتك. طريقة عمل الرنجة بالطحينة طريقة عمل الرنجة بالطحينة المكونات نصف كيلو من الرنجة النظيفة بدون قشور أو شوك.

ثمرة من البصل كبيرة الحجم مقطع جوانح رفيعة.

ثمرتان من الطماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

ثمرتان من البصل الأخضر الحار مقطع حلقات.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من الطحينة. طريقة التحضير ضعي الرنجة في وعاء عميق ثم ضعي البصل + الطماطم + البصل الأخضر في وعاء عميق.

اخلطي كل المكونات معًا جيدًا ثم أضيفي الزيت + الطحينة معًا.

ثم اسكبي كل الخليط في وعاء التقديم ورشي على الوجه القليل من زيت الزيتون للتزيين مع رشة من البقدونس. الوصفة الثانية: طريقة عمل الرنجة بالطحينة نجلاء الشرشابي طريقة التحضيرالوصفة الثانية: طريقة عمل الرنجة بالطحينة نجلاء الشرشابي المكونات رنجة مقطعة.

أربعة ملاعق كبيرة من الطحينة.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون. طريقة التحضير أضيفي الطحينة في وعاء عميق + ملعقتان الخل + الثوم المفروم + عصير الليمون وامزجي كل المكونات معًا جيدًا.

ثم أضيفي الرنجة مع المكونات السابقة معًا واخفقي جيدًا. طريقة التحضير الوصفة الثالثة: طريقة عمل الرنجة بالطحينة والخضروات الوصفة الثالثة: طريقة عمل الرنجة بالطحينة والخضروات المكونات كيلو من الرنجة.

ثمرة كبيرة من البصل المقطع شرائح.

ثمرتان من الطماطم مقطعة مكعبات.

6 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ثمرتان من البصل الأخضر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الطحينة. طريقة التحضير قومي بشواء الرنجة على النار حتى يسهل تقطيعها.

قطعي الرنجة قطع صغيرة الحجم وضعيها في وعاء عميق.

أضيفي الزيت + عصير الليمون + الطحينة وامزجي جيدًا.

ثم أضيفي الطماطم + البصل الأخضر + البصل المقطع شرائح.

امزجي كل المكونات معًا واسكبيها في طبق التقديم.

زيني الوجه بشرائح من الليمون وزيت الزيتون، ويمكنك أيضًا إضافة الفلفل الأخضر الشرائح. طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل الرنجة بالطحينة , بعض الأكلات قد يرتبط تناولها أثناء الاحتفال ببعض الأعياد مثل الرنجة التي يتم تناولها في عيد شم النسيم، أو في عيد الفطر المبارك، وتعتبر هي أول أكلة يتم تناولها بعد انتهاء شهر رمضان، لذا سنقدم لكِ سيدتي طريقة عمل الرنجة بالطحينة في البيت بخطوات بسيطة، وبطعم شهي ومميز ورائع سينال على إعجاب جميع أفراد أسرتك. طريقة عمل الرنجة بالطحينة طريقة عمل الرنجة بالطحينة المكونات نصف كيلو من الرنجة النظيفة بدون قشور أو شوك.

ثمرة من البصل كبيرة الحجم مقطع جوانح رفيعة.

ثمرتان من الطماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

ثمرتان من البصل الأخضر الحار مقطع حلقات.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من الطحينة. طريقة التحضير ضعي الرنجة في وعاء عميق ثم ضعي البصل + الطماطم + البصل الأخضر في وعاء عميق.

اخلطي كل المكونات معًا جيدًا ثم أضيفي الزيت + الطحينة معًا.

ثم اسكبي كل الخليط في وعاء التقديم ورشي على الوجه القليل من زيت الزيتون للتزيين مع رشة من البقدونس. الوصفة الثانية: طريقة عمل الرنجة بالطحينة نجلاء الشرشابي طريقة التحضيرالوصفة الثانية: طريقة عمل الرنجة بالطحينة نجلاء الشرشابي المكونات رنجة مقطعة.

أربعة ملاعق كبيرة من الطحينة.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون. طريقة التحضير أضيفي الطحينة في وعاء عميق + ملعقتان الخل + الثوم المفروم + عصير الليمون وامزجي كل المكونات معًا جيدًا.

ثم أضيفي الرنجة مع المكونات السابقة معًا واخفقي جيدًا. طريقة التحضير الوصفة الثالثة: طريقة عمل الرنجة بالطحينة والخضروات الوصفة الثالثة: طريقة عمل الرنجة بالطحينة والخضروات المكونات كيلو من الرنجة.

ثمرة كبيرة من البصل المقطع شرائح.

ثمرتان من الطماطم مقطعة مكعبات.

6 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ثمرتان من البصل الأخضر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الطحينة. طريقة التحضير قومي بشواء الرنجة على النار حتى يسهل تقطيعها.

قطعي الرنجة قطع صغيرة الحجم وضعيها في وعاء عميق.

أضيفي الزيت + عصير الليمون + الطحينة وامزجي جيدًا.

ثم أضيفي الطماطم + البصل الأخضر + البصل المقطع شرائح.

امزجي كل المكونات معًا واسكبيها في طبق التقديم.

زيني الوجه بشرائح من الليمون وزيت الزيتون، ويمكنك أيضًا إضافة الفلفل الأخضر الشرائح. طريقة التحضير

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