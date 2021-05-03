أسهل طريقة لعمل بيتي فور العيد وتزينه الرائع في المنزل خطوة بخطوة

يعد البيتي فور من أكثر الحلويات التي يشتهيها الكثير من الأشخاص منهم الكبير والصغير والتي تقدم في الأعياد وتقدم مع القهوة والشاي ويعتبر من أكثر الحلويات التي تحضر في البيت بطرق بسيطة وسهلة وحاليا تعاني الكثير من الأمهات من ارتفاع أسعار الحلويات لذلك تعتمد الأم على إعداد الحلويات خاصة البيتي فور في المنزل بأسهل الطرق وأيضا تكلفة البيتي فور عند شرائه يكلف الكثير من المال هذا عكس ما يتم تحضيره في المنزل. طريقة عمل البيتي فور طريقة عمل البيتي فور المكونات:- كوب من سكر البودرة الناعم.

نصف كوب دقيق.

ربع ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة فانيليا صغيرة.

ملعقة صغيرة من الكاكاو ولكن حسب رغبتك.

بيضتان.

ربع كوب زبدة حيوانية.

القليل من الملح. طريقة التحضير نحضر وعاء كبير حتى ننخل الدقيق والملح والفانيليا.

نحضر الخلاط ونضع فيه البيض والزبدة ونخلطهم تماما ونلاحظ أن الزبدة تلونت بالأبيض.

نضيف سكر البودرة ونستمر في الضرب حتي يذوب جيدا.

نضيف البيكنج بودر و الدقيق ونستمر في الخفق.

إضافة الكاكاو حسب رغبتك ان كنت ترغبين في الحصول علي بيتي فور بالشوكولاتة.

في وعاء آخر عميق نضع الدقيق والبيض وخليط السكر ونخلطهم مع بعض للحصول على عجينة طرية وناعمة.

نفرد ونشكل العجين باستخدام القمع حسب رغبتك.

احضري صينية البيتي فور ويفضل أن تكون حافتها قصيره وادهنيها جيدا بالسمن أو الزيت.

رصي البيتي فور على صينية الفرن.

دخلي صينية البيتي فور الفرن علي درجه حرارة 180 لمده 20 دقيقة.

اخرجي الصينية من الفرن وانتظري لمدة 10 دقائق حتى تبرد تماما حتى تتمكنين من تزيينه بسهوله.

لتحضير الحشو نحضر وعاء عميق ونضيف فيه القشطة مع الكريمة جيدا .

نأخذ قطعة من الحلوى (البيتي فور) وندهنها بالحشو ونضع قطعة أخرى فوقها.

نرص البيتي فور على طبق التقديم بشكل جميل ونتركه في الثلاجة فترة قليلة حتي يتماسك ويقدم مع المكسرات والقهوة. طريقة التحضير الوسوم

يعد البيتي فور من أكثر الحلويات التي يشتهيها الكثير من الأشخاص منهم الكبير والصغير والتي تقدم في الأعياد وتقدم مع القهوة والشاي ويعتبر من أكثر الحلويات التي تحضر في البيت بطرق بسيطة وسهلة وحاليا تعاني الكثير من الأمهات من ارتفاع أسعار الحلويات لذلك تعتمد الأم على إعداد الحلويات خاصة البيتي فور في المنزل بأسهل الطرق وأيضا تكلفة البيتي فور عند شرائه يكلف الكثير من المال هذا عكس ما يتم تحضيره في المنزل. طريقة عمل البيتي فور طريقة عمل البيتي فور المكونات:- كوب من سكر البودرة الناعم.

نصف كوب دقيق.

ربع ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة فانيليا صغيرة.

ملعقة صغيرة من الكاكاو ولكن حسب رغبتك.

بيضتان.

ربع كوب زبدة حيوانية.

القليل من الملح. طريقة التحضير نحضر وعاء كبير حتى ننخل الدقيق والملح والفانيليا.

نحضر الخلاط ونضع فيه البيض والزبدة ونخلطهم تماما ونلاحظ أن الزبدة تلونت بالأبيض.

نضيف سكر البودرة ونستمر في الضرب حتي يذوب جيدا.

نضيف البيكنج بودر و الدقيق ونستمر في الخفق.

إضافة الكاكاو حسب رغبتك ان كنت ترغبين في الحصول علي بيتي فور بالشوكولاتة.

في وعاء آخر عميق نضع الدقيق والبيض وخليط السكر ونخلطهم مع بعض للحصول على عجينة طرية وناعمة.

نفرد ونشكل العجين باستخدام القمع حسب رغبتك.

احضري صينية البيتي فور ويفضل أن تكون حافتها قصيره وادهنيها جيدا بالسمن أو الزيت.

رصي البيتي فور على صينية الفرن.

دخلي صينية البيتي فور الفرن علي درجه حرارة 180 لمده 20 دقيقة.

اخرجي الصينية من الفرن وانتظري لمدة 10 دقائق حتى تبرد تماما حتى تتمكنين من تزيينه بسهوله.

لتحضير الحشو نحضر وعاء عميق ونضيف فيه القشطة مع الكريمة جيدا .

نأخذ قطعة من الحلوى (البيتي فور) وندهنها بالحشو ونضع قطعة أخرى فوقها.

نرص البيتي فور على طبق التقديم بشكل جميل ونتركه في الثلاجة فترة قليلة حتي يتماسك ويقدم مع المكسرات والقهوة. طريقة التحضير

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