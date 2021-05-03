حولي لون شعرك للون جذاب بملعقة حنة واحدة في المنزل في دقائق

يعد الشعر زينة كل فتاة وامرأة ، لذلك هناك العديد من السيدات التي يودون الحصول على لون شعر مختلف، ولكن من خلال استخدام طريقة طبيعية لعدم حدوث أي ضرر او اثار جانبية فيما بعد على الشعر، لهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية صبغ الشعر بالحناء بكل سهولة من مكونات طبيعية وغير مكلفة وليس لها أي أثار جانبية. خلطة الحناء والزبادي لصبغ الشعر خلطة الحناء والزبادي لصبغ الشعر المكونات: حنة.

علبة زبادي.

لون طعام احمر.

بونيه.

فرشة. طريقة التحضير نحضر طبق نظيف ونقوم بوضع 4 ملاعق من الحناء، ثم نضيف علبة الزبادي عليها ونقوم بتقليبه جيدا، ثم نضيف ربع ملعقة من لون الطعام الأحمر ونستمر في تقليب جميع المكونات مع بعضها البعض لمدة 4 دقائق حتى تصبح خليطا واحدا.

نقوم بغسل الشعر جيدا، ثم نحضر فرشاة الشعر ونغسلها جيدا بماء دافئ، ثم نقوم بتوزيع الحنة على فروة الرأس والشعر.

بعد الانتهاء من توزيع الحنه على الشعر وفروة الرأس، نحضر البونيه ونقوم بوضعه على الرأس لمدة 4 ساعات.

نقوم بفرك الشعر وشطفه. خلطة الحناء والقهوة لصبغ الشعر خلطة الحناء والقهوة لصبغ الشعر من المعروف أن الحناء من المواد الطبيعية التي تعمل على تغذية الشعر ومعالجة التقصف والتساقط بالإضافة إلي أنها تعالج الشيب، كما تستخدم في صبغات الشعر بألوان عديدة ومختلفة، مما يجعل السيدات والفتيات يبحثون عن طريقة صبغ الشعر بالحنة، وخاصة في الأعياد والمناسبات الخاصة بهم، لذا نقوم بشرح عمل الصبغة بالحنة في المنزل بكل سهولة وبطريقة مختلفة وبألوان جذابة. المكونات: 5 ملاعق من الحناء.

ربع فنجان من الماء المغلي.

2 معالق من القهوة المطحونة.

بونيه. طريقة التحضير: نحضر طبق زجاجي نظيف ونضع به 5 ملاعق من الحنة و2 ملعقة من القهوة المطحونة الناعمة وربع فنجان من الماء المغلي ونقوم بتقليبه جيدا لمدة 3 دقائق ونتركها لمدة ربع ساعة لكي تتفاعل جميع المكونات مع بعضها البعض.

نحضر فرشاة نظيفة ونقوم بتوزيع الحنة على جميع أطراف الشعر وفروة الرأس، ثم بعد ذلك نقوم بتغطية الرأس بالبونيه ونترك خليط الحناء والقهوة على الشعر لمدة 3 ساعات، ومن الممكن أن تكون ساعة ولكن إذا كنا نرغب في الحصول على لون غامق نتركها فترة أطول أي 4 ساعات.

نقوم بعدها بشطف الشعر بالماء الفاتر. الوسوم

يعد الشعر زينة كل فتاة وامرأة ، لذلك هناك العديد من السيدات التي يودون الحصول على لون شعر مختلف، ولكن من خلال استخدام طريقة طبيعية لعدم حدوث أي ضرر او اثار جانبية فيما بعد على الشعر، لهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية صبغ الشعر بالحناء بكل سهولة من مكونات طبيعية وغير مكلفة وليس لها أي أثار جانبية. خلطة الحناء والزبادي لصبغ الشعر خلطة الحناء والزبادي لصبغ الشعر المكونات: حنة.

علبة زبادي.

لون طعام احمر.

بونيه.

فرشة. طريقة التحضير نحضر طبق نظيف ونقوم بوضع 4 ملاعق من الحناء، ثم نضيف علبة الزبادي عليها ونقوم بتقليبه جيدا، ثم نضيف ربع ملعقة من لون الطعام الأحمر ونستمر في تقليب جميع المكونات مع بعضها البعض لمدة 4 دقائق حتى تصبح خليطا واحدا.

نقوم بغسل الشعر جيدا، ثم نحضر فرشاة الشعر ونغسلها جيدا بماء دافئ، ثم نقوم بتوزيع الحنة على فروة الرأس والشعر.

بعد الانتهاء من توزيع الحنه على الشعر وفروة الرأس، نحضر البونيه ونقوم بوضعه على الرأس لمدة 4 ساعات.

نقوم بفرك الشعر وشطفه. خلطة الحناء والقهوة لصبغ الشعر خلطة الحناء والقهوة لصبغ الشعر من المعروف أن الحناء من المواد الطبيعية التي تعمل على تغذية الشعر ومعالجة التقصف والتساقط بالإضافة إلي أنها تعالج الشيب، كما تستخدم في صبغات الشعر بألوان عديدة ومختلفة، مما يجعل السيدات والفتيات يبحثون عن طريقة صبغ الشعر بالحنة، وخاصة في الأعياد والمناسبات الخاصة بهم، لذا نقوم بشرح عمل الصبغة بالحنة في المنزل بكل سهولة وبطريقة مختلفة وبألوان جذابة. المكونات: 5 ملاعق من الحناء.

ربع فنجان من الماء المغلي.

2 معالق من القهوة المطحونة.

بونيه. طريقة التحضير: نحضر طبق زجاجي نظيف ونضع به 5 ملاعق من الحنة و2 ملعقة من القهوة المطحونة الناعمة وربع فنجان من الماء المغلي ونقوم بتقليبه جيدا لمدة 3 دقائق ونتركها لمدة ربع ساعة لكي تتفاعل جميع المكونات مع بعضها البعض.

نحضر فرشاة نظيفة ونقوم بتوزيع الحنة على جميع أطراف الشعر وفروة الرأس، ثم بعد ذلك نقوم بتغطية الرأس بالبونيه ونترك خليط الحناء والقهوة على الشعر لمدة 3 ساعات، ومن الممكن أن تكون ساعة ولكن إذا كنا نرغب في الحصول على لون غامق نتركها فترة أطول أي 4 ساعات.

نقوم بعدها بشطف الشعر بالماء الفاتر.

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