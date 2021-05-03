اسرار صبغ الشعر باللون البنى اللامع الخطير وتغطية الشيب بدون أكسجين من اول استعمال

صبغ الشعر باللون البنى اللامع نقدم لكل فتاة أفضل الخلطات والمكونات الطبيعية التي تعمل على صبغ الشعر باللون البني اللامع الذي يعشقه بعض من الفتيات، فاللون البني يعد واحد من الألوان المميزة التي تناسب البشرة البيضاء والخمرية ويمكنك من الآن القيام بتنفيذه بمكونات طبيعية مفيدة.

صبغ الشعر بالمواد الطبيعية يعد من أفضل الطرق الذي يمكن أن تقومين باستخدامها للحصول على اللون البني الامع الذي يمكن أن يتم الحصول عليه كما يلي:

ربع كوب ورق حكيم.

5 كوب ماء.

ربع كوب أوراق روزماري.

ربع كوب نبات القراص.

5 كوب ماء.

في وعاء قومي بوضع كافة المقادير مع بعضها وإضافة الماء وقلبيها جيداً وتركه لمدة 30 دقيقة ثم يتم وضعها على النار وتركها قليلاً.

ثم ترفع من على النار وتترك ومن ثم يتم تصفيتها للتخلص من الأعشاب ويفضل القيام بذلك عن طريق استخدام قطعة من الشاش.

كما يمكن أن يتم تخزين الخليط في الثلاجة ومن ثم يمشط الشعر وتقسيمه لأربعة أجزاء، ثم يتم رش الشعر بالخليط ويترك لمدة ساعة على الأقل.

يتم الاستمرار في استخدام الخليط بنفس الطريقة حتى يظهر اللون المطلوب على الشعر بعد عدة أيام.

تعتمد هذه الخلطة على مجموعة قوية جداً من المكونات الطبيعية التي تفيد فروة الشعر والرأس، بالإضافة إلى أنها تعمل على تغيير لون الشعر وجعله باللون البني الامع وتستخدم بكل سهولة: