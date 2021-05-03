طريقة مبتكرة لعمل رولات الكنافة في البيت وتقديمها في رمضان للضيوف

ننشر لكم طريقة عمل رولات الكنافة في البيت، والتي تعتبر من أشهر أطباق الحلويات التي تقدم في أماكن مختلفة حول العالم وبالتحديد في دولة فلسطين، وتتميز بتقديمها في المناسبات والأعياد وبالأخص في شهر رمضان المبارك، حيث أنها تعتبر مناسبة جداً للعزائم ولمائدة الإفطار، وتتميز بسهولة تناولها وكذلك تحضيرها، حيث أنها لا تحتاج إلى مجهود كبير، ويتم تحضيرها في أسرع وقت ممكن، ويمكن تحضيرها بالشكل المرغوب به سواء رولات أو مربعات.

مكونات عمل رولات الكنافة

يمكن تحضير هذه الحلوى بكل سهولة جداً من خلال تحضير هذه المكونات والمقادير أولاً:

700 جرام من عجينة الكنافة الجاهزة.

كوب إلا ربع كوب من الزبدة.

4 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

2 كوب من البندق المطحون.

عبوة من الحليب المكثف المحلى.

لتحضير الشربات نحتاج إلى:

كوب من السكر.

نصف كوب ماء.

نصف ملعقة كبيرة عصير ليمون.

أولاً نقوم بتجهيز الشربات من خلال وضع الماء في إناء على النار.

نقوم بإضافة السكر إلى الماء ونقلب بشكل جيد حتى تمام ذوبان السكر.

نترك الخليط على النار يغلي بشكل جيد، ثم نقوم بإضافة عصير الليمون.

وبعد أن يتكثف الخليط نقوم بإزالته من على النار ونتركه جانباً.

نقوم بتفتيت عجينة الكنافة، ونضعها في وعاء على النار.

نقوم بإضافة الزبدة إلى الكنافة، ونقلب بشكل جيد حتى يصبح لونها ذهبي.

نقوم بوضع العسل في بولة ونضيف له البندق.

نقلب المكونين مع بعضهما حتى نحصل على خليط متماسك.

نقوم بوضع عجينة الكنافة على ورقة الزبدة، ونضع عليها الحشو، ونلفها على شكل رول.

ندخلها الثلاجة لكي تتماسك بشكل جيد.

بعد ذلك نخرجها ونقطعها إلى دوائر صغيرة ونصب عليها الشربات.

طريقة تحضير رولات الكنافة بسهولة في البيت