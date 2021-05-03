بيتي فور العيد الفخم هش وناعم وداايب بمقادير واسرار اشهر محلات الحلويات الفاخرة

أسهل طريقة لعمل بيتي فور العيد الشهي ، بيتي فور العيد هو من أهم أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها وشرائها في جميع البيوت العربية ولكن هذا يكلفهم الكثير لذلك يكون الاختيار الأول لكل سيدة هو أن تقوم بتحضير البيتي فور بنفسها في البيت، كما أنه يكون أفضل بكثير من أن يتم شرائه فهو صنع يديك ويتم تحضيره بطريقة آمنة جداً، وسوف نقدم لكم طريقة عمل بيتي فور العيد.

هناك العديد من الطرق الذي يمكن لك سيدتي أن تتبعيها حتى تحصلين على أفضل أنواع الحلويات الفاخرة ليتم تقديمها في العيد لجميع ضيوفك وأفراد أسرتك وهي:

كوبان من الدقيق.

2/1 كوب من السكر الناعم.

صفار بيضتين.

2/1 ملعقة كبيرة قشر برتقال.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

1 كوب زبدة.

1 ملعقة فانيليا.

شوكولاتة أو مربى.