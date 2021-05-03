بيتي فور العيد الفخم هش وناعم وداايب بمقادير واسرار اشهر محلات الحلويات الفاخرة

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أسهل طريقة لعمل بيتي فور العيد الشهي ، بيتي فور العيد هو من أهم أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها وشرائها في جميع البيوت العربية ولكن هذا يكلفهم الكثير لذلك يكون الاختيار الأول لكل سيدة هو أن تقوم بتحضير البيتي فور بنفسها في البيت، كما أنه يكون أفضل بكثير من أن يتم شرائه فهو صنع يديك ويتم تحضيره بطريقة آمنة جداً، وسوف نقدم لكم طريقة عمل بيتي فور العيد.
أسهل طريقة لعمل بيتي فور العيد الشهي
هناك العديد من الطرق الذي يمكن لك سيدتي أن تتبعيها حتى تحصلين على أفضل أنواع الحلويات الفاخرة ليتم تقديمها في العيد لجميع ضيوفك وأفراد أسرتك وهي:المقادير:
- كوبان من الدقيق.
- 2/1 كوب من السكر الناعم.
- صفار بيضتين.
- 2/1 ملعقة كبيرة قشر برتقال.
- 1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 1 كوب زبدة.
- 1 ملعقة فانيليا.
- شوكولاتة أو مربى.
- في وعاء قومي بخفق البيض مع الفانيليا وبشر قشر البرتقال ومن ثم يضاف الزبدة واستمر في خفق المكونات معاً.
- بعد الحصول على مكونات ممتزجة وقوام على هيئة كريمة بعدها يتم إضافة السكر واخفقي مرة أخرى حتى تختلط جيداً.
- يضاف الدقيق تدريجياً مع البكينج بودر مع التقليب المستمر ولكن برفق حتى يتكون لديك عجينة ناعمة وطرية.
- ثم يتم تغطية العجينة وتترك حتى ترتاح لحوالي 30 دقيقة ثم تأتين بالعجينة وتقطعيها إلى قطع صغيرة ومن ثم يتم تشكيلها باستخدام قمع الحلويات الخاص بالبيتي فور.
- ثم تحضرين صينية الفرن المدهونة بقليل من الزبدة أو سمن ويرص بداخلها البيتي فور، ثم يوضع بالفرن المحمي على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتركيها حتى أن يصبح باللون الذهبي الشهي.
- بعدها يخرج من الفرن ويترك حتى يصبح بارد تماماً ويقدم وهو بارد مع كوب من الحليب الدافئ أو الشاي أو العصير الطازج البارد.
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أسهل طريقة لعمل بيتي فور العيد الشهي ، بيتي فور العيد هو من أهم أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها وشرائها في جميع البيوت العربية ولكن هذا يكلفهم الكثير لذلك يكون الاختيار الأول لكل سيدة هو أن تقوم بتحضير البيتي فور بنفسها في البيت، كما أنه يكون أفضل بكثير من أن يتم شرائه فهو صنع يديك ويتم تحضيره بطريقة آمنة جداً، وسوف نقدم لكم طريقة عمل بيتي فور العيد.
أسهل طريقة لعمل بيتي فور العيد الشهي
هناك العديد من الطرق الذي يمكن لك سيدتي أن تتبعيها حتى تحصلين على أفضل أنواع الحلويات الفاخرة ليتم تقديمها في العيد لجميع ضيوفك وأفراد أسرتك وهي:المقادير:
- كوبان من الدقيق.
- 2/1 كوب من السكر الناعم.
- صفار بيضتين.
- 2/1 ملعقة كبيرة قشر برتقال.
- 1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 1 كوب زبدة.
- 1 ملعقة فانيليا.
- شوكولاتة أو مربى.
- في وعاء قومي بخفق البيض مع الفانيليا وبشر قشر البرتقال ومن ثم يضاف الزبدة واستمر في خفق المكونات معاً.
- بعد الحصول على مكونات ممتزجة وقوام على هيئة كريمة بعدها يتم إضافة السكر واخفقي مرة أخرى حتى تختلط جيداً.
- يضاف الدقيق تدريجياً مع البكينج بودر مع التقليب المستمر ولكن برفق حتى يتكون لديك عجينة ناعمة وطرية.
- ثم يتم تغطية العجينة وتترك حتى ترتاح لحوالي 30 دقيقة ثم تأتين بالعجينة وتقطعيها إلى قطع صغيرة ومن ثم يتم تشكيلها باستخدام قمع الحلويات الخاص بالبيتي فور.
- ثم تحضرين صينية الفرن المدهونة بقليل من الزبدة أو سمن ويرص بداخلها البيتي فور، ثم يوضع بالفرن المحمي على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتركيها حتى أن يصبح باللون الذهبي الشهي.
- بعدها يخرج من الفرن ويترك حتى يصبح بارد تماماً ويقدم وهو بارد مع كوب من الحليب الدافئ أو الشاي أو العصير الطازج البارد.
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