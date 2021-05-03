أسرع طريقة لعمل بسكويت النشادر بالمنزل بطعمه اللذيذ ولونه الذهبي الرائع

يعد البسكويت من الحلويات المميزة في العيد وهو من ضمن تجهيزات أخرى نقوم بتحضيرها، ويشارك فيها الكبير والصغير ويفرح بها الأطفال كثيرا، فهي لها فرحة كبيرة وتقوم الأم بإعدادها لأطفالها، وتجعلهم يشاركوها التشكيل والتحضير، ومن خلال موقعنا سوف نبين إليكم طريقة عمل بسكويت العيد خطوة بخطوة.

طريقة عمل بسكويت النشادر

اليكى سيدتى أسهل مكونات لعمل بسكويت النشادر في المنزل، بدل الذهاب الي المحلات لشرائه بأسعار أغلى من تكلفته وتحضيره فى المنزل، وبنظافة مضمونه لكى ولأطفالك في وقتنا الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا، تفضل السيدات عمل بسكويت النشادربصفة مستمرة لاستخدامه في وجبة الإفطار والعشاء بجانب كوب من اللبن لفائدته الغذائية وطعمه اللذيذ والمفضل لدى الأطفال.

المكونات

كيلو دقيق.

٢ كوب سكر.

٤ بيضات.

٣٦٠ جرام سمن بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة نشادر.

نصف معلقه صغيرة بيكنج بودر.

ربع كوب لبن دافئ

فانيليا.

ذرة ملح.

كاكاو حسب الرغبة.

في وعاء كبير نضع السمن بدرجة حراره الغرفة ونقوم بنخل السكر البودر تجنبا لأي تكتلات فيه.

بالمضرب الكهربائي يضرب السكر والسمن جيدا حتى يصبح كريمي.

نبدأ بإضافة البيض بيضة بيضة ونضيف بيضة ونضرب حتى تختفي ونضيف البيضة الثانية ونضرب وهكذا إلى أن تنتهي كمية البيض كلها.

نقوم بإضافة الفانيليا ونحضر ربع كوب اللبن الدافئ ونضع عليه النشادر ويقلب جيدا ثم يوضع على البيض والسمن والسكر.

نحضر الدقيق وذرة الملح والبيكنج بودر ونقوم بنخلهم جيدا ويقلب.

ثم يضاف الدقيق تدريجيا على خليط السكر والسمن حتى يصبح العجين متماسك ولايلتزق في اليد.

قد لا نحتاج كمية الدقيق كلها نضيف إلى أن يتشرب الخليط وتصبح عجينة لينة.

إذا أردنا أن نضيف الكاكاو نأخذ كوب من الدقيق ونقوم بتقسيم العجين إلى جزئين وإضافة الكاكاو لجزء منهم.

والجزء الآخر إذا احتاج للدقيق نقوم بإضافة القليل منه.

تصبح العجينة جاهزة توضع جانبا لترتاح قليلا.

نحضر كيس حلواني ونضع جزء من العجين به بعد وضع البلبلة المناسبة.

نقوم بدهن الصواني التي نقوم بتشكيل العجين بها.

نبدأ بالضغط على كيس الحلواني بالطول المطلوب والضغط لاسفل لقطع العجين.

يرص البسكويت في مسافات مناسبة.

يدخل فرن سابقة التسخين على درجة حرارة ١٨٠اول عشر دقائق وبعد ذلك نهدي النار على درجة حرارة ١٣٠ ويترك يأخذ لون ذهبي.

يخرج من الفرن يترك يبرد ويوضع في علبة محكمة الغلق وتكرر العملية إلي أن ننتهي من كل الكمية وبألف هنا.

طريقة التحضير