بمقادير مظبوطة طريقة عمل الغريبة الناعمة بالكوب في المنزل أحلي من المحلات

تعتبر الغريبة نوع من أنواع الحلويات المميزة وعادة يتم تجهيزها وتقديمها في عيد الفطر المبارك، فهي من اسمها تدل علي أنها من الحلويات الناعمة والتي تحتوي علي كمية سمنة كبيرة لذلك تكون دسمة، ولهذا ينصح بعدم تناولها بكثرة ولكن هيا من الحلويات الصحية نظرا لعدم احتوائها علي ألوان صناعية، وفي المقال هذا سنوضح المقادير المظبوطة لعمل الغريبة. طريقة عمل الغريبة الناعمة طريقة عمل الغريبة الناعمة المكونات : كوبان ونصف من الدقيق.

كوبان من السمنة أو الزبدة المجمدة.

كوب واحد من السكر البودر.

كمية من اللوز أو فول السوداني. طريقة تحضير الغريبة الناعمة نحضر طبق عميق ونضع به كوبان من السمنة ويتم وضع هذا الطبق في الفريزر، ونتركه حوالي ساعة أو أكثر حتي يتم تماسك السمنة وتكون مجمدة.

نقوم بتجهيز مضرب البيض الكهربائي، ويتم إخراج طبق السمنة من الفريزر ونتركه خمس دقائق، وبعد ذلك نقوم بخفق السمنة جيدا باستخدام المضرب، وتستمر في الخفق حتي يكون لونها فاتح وقوامها خفيف.

ومع الإستمرار في الخفق يتم وضع كوب من السكر البودر ولكن تدريجيا، حتي يصبح لونها أفتح وقوامها ناعم ومتماسك.

ثم نضع كوبان ونصف من الدقيق ونقوم بعجنها ولكن بخفه دون العجن الكثير والمستمر، وبعد ذلك يتم وضع هذه العجينة في الثلاجة ونتركها لمدة ساعة إلا ربع.

يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي يتم تسخينها جيدا.

يتم تجهيز صينية ونقوم بدهنها بكمية قليلة من السمنة، ثم يتم تشكيل الغريبة علي شكل كور صغيرة الحجم ووضعها في هذه الصينية، ثم نضع فول سوداني أو أي نوع من المكسرات علي الغريبة ونقوم بالضغط عليها.

ويتم إدخالها في الفرن ونتركها لمدة ربع ساعة أو أقل لتصبح باللون الذهبي الفاتح. طريقة تحضير الغريبة الناعمة الوسوم

تعتبر الغريبة نوع من أنواع الحلويات المميزة وعادة يتم تجهيزها وتقديمها في عيد الفطر المبارك، فهي من اسمها تدل علي أنها من الحلويات الناعمة والتي تحتوي علي كمية سمنة كبيرة لذلك تكون دسمة، ولهذا ينصح بعدم تناولها بكثرة ولكن هيا من الحلويات الصحية نظرا لعدم احتوائها علي ألوان صناعية، وفي المقال هذا سنوضح المقادير المظبوطة لعمل الغريبة. طريقة عمل الغريبة الناعمة طريقة عمل الغريبة الناعمة المكونات : كوبان ونصف من الدقيق.

كوبان من السمنة أو الزبدة المجمدة.

كوب واحد من السكر البودر.

كمية من اللوز أو فول السوداني. طريقة تحضير الغريبة الناعمة نحضر طبق عميق ونضع به كوبان من السمنة ويتم وضع هذا الطبق في الفريزر، ونتركه حوالي ساعة أو أكثر حتي يتم تماسك السمنة وتكون مجمدة.

نقوم بتجهيز مضرب البيض الكهربائي، ويتم إخراج طبق السمنة من الفريزر ونتركه خمس دقائق، وبعد ذلك نقوم بخفق السمنة جيدا باستخدام المضرب، وتستمر في الخفق حتي يكون لونها فاتح وقوامها خفيف.

ومع الإستمرار في الخفق يتم وضع كوب من السكر البودر ولكن تدريجيا، حتي يصبح لونها أفتح وقوامها ناعم ومتماسك.

ثم نضع كوبان ونصف من الدقيق ونقوم بعجنها ولكن بخفه دون العجن الكثير والمستمر، وبعد ذلك يتم وضع هذه العجينة في الثلاجة ونتركها لمدة ساعة إلا ربع.

يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي يتم تسخينها جيدا.

يتم تجهيز صينية ونقوم بدهنها بكمية قليلة من السمنة، ثم يتم تشكيل الغريبة علي شكل كور صغيرة الحجم ووضعها في هذه الصينية، ثم نضع فول سوداني أو أي نوع من المكسرات علي الغريبة ونقوم بالضغط عليها.

ويتم إدخالها في الفرن ونتركها لمدة ربع ساعة أو أقل لتصبح باللون الذهبي الفاتح. طريقة تحضير الغريبة الناعمة

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