سابلية العيد الاصلى الفاخر ناعم وهش باقوى وانجح طريقة ينافس بروعته اشهر المحلات

طريقة عمل السابلية في البيت ، قد اقترب توديع شهر رمضان الكريم لنا وبدأ الكثير من السيدات في تجهيز أمور عيد الفطر المبارك الذي من أبرزها تحضير حلويات العيد اللذيذة والشهية، مثل عمل البيتي فور والكعك بأنواعه والبسكوت بانواعه وخلافه كذلك السابلية من أشهر أنواع حلويات العيد ويمكن من اليوم أن تحضريه في البيت زي الجاهز تماماً باسهل واحلى الطرق واقل تكاليف.

هناك العديد من الطرق الذي تستخدم عند تحضير السابلية كذلك يتم تحضيره بأكثر من نوع ونكهة ولكننا نقدمه لكم بالشوكولاتة كما هو على النحو التالي:

5 دقيق.

2/1 كوب سكر بودرة.

2/1 مللعقة صغيرة فانيليا.

1 بيضة حجم كبير.

140 جرام زبدة طرية.

2/1 كوب مسحو الكاكاو الخام.