سابلية العيد الاصلى الفاخر ناعم وهش باقوى وانجح طريقة ينافس بروعته اشهر المحلات

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طريقة عمل السابلية في البيت ، قد اقترب توديع شهر رمضان الكريم لنا وبدأ الكثير من السيدات في تجهيز أمور عيد الفطر المبارك الذي من أبرزها تحضير حلويات العيد اللذيذة والشهية، مثل عمل البيتي فور والكعك بأنواعه والبسكوت بانواعه وخلافه كذلك السابلية من أشهر أنواع حلويات العيد ويمكن من اليوم أن تحضريه في البيت زي الجاهز تماماً باسهل واحلى الطرق واقل تكاليف.طريقة عمل السابلية في البيت
هناك العديد من الطرق الذي تستخدم عند تحضير السابلية كذلك يتم تحضيره بأكثر من نوع ونكهة ولكننا نقدمه لكم بالشوكولاتة كما هو على النحو التالي:المقادير:
- 5 دقيق.
- 2/1 كوب سكر بودرة.
- 2/1 مللعقة صغيرة فانيليا.
- 1 بيضة حجم كبير.
- 140 جرام زبدة طرية.
- 2/1 كوب مسحو الكاكاو الخام.
- في وعاء الخلاط الكهربائي ضعي السكر مع الزبدة واخلطيهم لبضعة دقائق ثم يضاف البيضة والفانيليا واخلطي ثانيةً.
- ثم يتم وضع الدقيق مع الكاكاو وإضافتهم للخليط بالتدريج حتى تختلط المكونات مع بعضها جيداً ولا تتكتل.
- قومي بإخراج العجينة من وعاء الخلط واعجنيها باستخدام اليد حتى تصبح متماسكة ثم عليك بتغليفها ووضعها بالثلاجة لمدة 30 دقيقة لترتاح.
- اخرجي العجينة ومن ثم تقسم إلى نصفين يوضع الأول على ورقة زبدة على سطح صلب وافرديها بالشوبك.
- بعدها يتم تقطيع العجينة باستخدام قطاعة البسكويت على حسب الشكل الذي ترغبين به.
- ثم يتم إحضار صينية الفرن المبطنة بورق الزبدة ضعي بها قطع السابلية واستمري على ذلك حتى انتهاء الكمية وتكرار ذلك بالقسم الأخر من العجينة.
- ضعي الصينية في الثلاجة لمدة 15 دقيقة في هذا الوقت قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- بعدها تخرج الصينية من الثلاجة وتدخل إلى الفرن المحمي مسبقاً ويترك لمدة 15 دقيقة وبعد أن ينضج.
- يخرج من الفرن ويترك حتى يبرد ويتم حشوه باستخدام المربى أو الشوكولاتة.
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طريقة عمل السابلية في البيت ، قد اقترب توديع شهر رمضان الكريم لنا وبدأ الكثير من السيدات في تجهيز أمور عيد الفطر المبارك الذي من أبرزها تحضير حلويات العيد اللذيذة والشهية، مثل عمل البيتي فور والكعك بأنواعه والبسكوت بانواعه وخلافه كذلك السابلية من أشهر أنواع حلويات العيد ويمكن من اليوم أن تحضريه في البيت زي الجاهز تماماً باسهل واحلى الطرق واقل تكاليف.طريقة عمل السابلية في البيت
هناك العديد من الطرق الذي تستخدم عند تحضير السابلية كذلك يتم تحضيره بأكثر من نوع ونكهة ولكننا نقدمه لكم بالشوكولاتة كما هو على النحو التالي:المقادير:
- 5 دقيق.
- 2/1 كوب سكر بودرة.
- 2/1 مللعقة صغيرة فانيليا.
- 1 بيضة حجم كبير.
- 140 جرام زبدة طرية.
- 2/1 كوب مسحو الكاكاو الخام.
- في وعاء الخلاط الكهربائي ضعي السكر مع الزبدة واخلطيهم لبضعة دقائق ثم يضاف البيضة والفانيليا واخلطي ثانيةً.
- ثم يتم وضع الدقيق مع الكاكاو وإضافتهم للخليط بالتدريج حتى تختلط المكونات مع بعضها جيداً ولا تتكتل.
- قومي بإخراج العجينة من وعاء الخلط واعجنيها باستخدام اليد حتى تصبح متماسكة ثم عليك بتغليفها ووضعها بالثلاجة لمدة 30 دقيقة لترتاح.
- اخرجي العجينة ومن ثم تقسم إلى نصفين يوضع الأول على ورقة زبدة على سطح صلب وافرديها بالشوبك.
- بعدها يتم تقطيع العجينة باستخدام قطاعة البسكويت على حسب الشكل الذي ترغبين به.
- ثم يتم إحضار صينية الفرن المبطنة بورق الزبدة ضعي بها قطع السابلية واستمري على ذلك حتى انتهاء الكمية وتكرار ذلك بالقسم الأخر من العجينة.
- ضعي الصينية في الثلاجة لمدة 15 دقيقة في هذا الوقت قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- بعدها تخرج الصينية من الثلاجة وتدخل إلى الفرن المحمي مسبقاً ويترك لمدة 15 دقيقة وبعد أن ينضج.
- يخرج من الفرن ويترك حتى يبرد ويتم حشوه باستخدام المربى أو الشوكولاتة.
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