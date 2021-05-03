6 وضعيات نوم مفيدة كتير من الناس ميعرفهاش

عشان تنامي كويس بعد يوم طويل متعب ، العادي ممكن ننام في اي وضع مريحنا ونفصل عن العالم وناخد ساعات نومنا ، ولكن عشان تستعيدي طاقتك تماما وتحافظي على جمالك ، مهم جدا انك تنتبهي لوضع جسمك اثناء النوم ، لان النوم الجيد هيساهم ان مزاجك هيكون كويس تاني يوم ، عشان كده النهاردة هنشارك معاكم 6 وضعيات نوم مفيدة هتساعدك تنامي بشكل كويس بالليل.

وضعيات نوم مفيدة:

1- وضعية لبشرة نضرة من غير تجاعيد:

غالبا احنا محتاجين نتعود على النوم على ضهرنا ، لان الوضع ده ليه مميزات كتير منها: بيحافظ على استقامة العمود الفقري وجسمك هيبقى مرتاح من غير اي اجهاد او ضغط ، ومعروف ان التوتر الزيادة في منطقة الرقبة ممكن انه يأدي لصداع.

النوم على الضهر مش بس هيحافظ على صحتك ولكن كمان جمالك ، الدراسات اثبتت ان النوم على البطن والوش مواجه للمخدة ممكن يساهم في ظهور تجاعيد جانبية واللي هتمنعيها لو نمتي على ضهرك ، وعشان تبقي مرتاحة في وضعية النوم دي ، اتأكدي من استخدام مخدة لتقويم العضم.

2- استخدام وسادة اضافية لاسترخاء العمود الفقري:

من الجيد والصحي انك تنامي على ضهرك ، ولكن عشان تحافظي على الوضع الصح ، هتحتاجي لسطح صلب عشان تقللي الحمل ، وحطي مخدة صغيرة تحت الركبتين ، ده هيساعدك على الحفاظ على الانحناء الطبيعي في مناطق الرقبة والضهر.

3- النوم من غير مخدة:

المخدة وظيفتها دعم الجسم اثناء النوم ، ولكن للاشخاص اللي بيناموا على بطنهم من الافضل انهم يستغنوا عن المخدة ، لان العلماء اتوصلوا ان النوم على البطن بيخلي العمود الفقري ياخد وضعية مش طبيعية ، والمخدة في الحالة دي هتزود المشكلة ، ولتقليل التوتر اثناء النوم على الوضع ده ، الافضل انك تنامي على سطح مستوي من غير مخدة ، ولو لقيتي صعوبة في التعود على الوضع ده ممكن تستخدمي مخدة صغيرة تحت الجبهة ، هتخلي التنفس اسهل.

عادة النوم على البطن يعتبر اقل وضع صحي للجسم ، ولكن بالنسبة للاشخاص اللي بيلاقوا صعوبة انهم يناموا في اي وضع تاني مختلف ، ممكن يستخدموا مخدة صغيرة تحت البطن والوركين ، ده هيساعد في الحفاظ على الوضع الطبيعي للعمود الفقري ، حاولي كمان انك تستخدمي مخدة مسطحة لراسك ، وفكري في النوم من غير مخدة خالص افضل ليكي.

4- احضني مخدة:

هيكون مفيد اكتر لو بتنامي على جنبك انك تستخدمي مخدة اضافية ، ممكن تكوني شوفتي المخدات اللي بتكون خاصة بالحوامل ، وفايدتها انها بتدي دعم اضافي للجسم ، وبالتالي ازالة التوتر من الوركين والخصر ، وده ممكن يطبق على اي شخص مش الحوامل بس ، المخدة اللي بتملى الفراغ بين الجسم والمرتبة بتحافظ على الوضع الطبيعي للعمود الفقري.

5- وضع الجنين:

الوضع ده يعتبر من اكتر الاوضاع المريحة ، وليه مميزات بسبب انحناء الجزء اليمين لفوق المفاصل بتتفتح ، ووضع الجنين ممكن يبقى مفيد جدا للاشخاص اللي بيعانوا من الانزلاق الغضروفي ، على الرغم انك الافضل تستشيري دكتور قبل اي حاجة لو بتعاني من اي مشكلة في العضم.

6- النوم في حضن بعض:

مفيد جدا انك تنامي في حضن شريكك ، لان الدراسات اثبتت ان ده مفيد لصحتك ، وحسب الابحاث ان الاشخاص اللي بيناموا في الوضع ده بتكون علاقتهم اقوى وصحية اكتر ، الحضن بيعزز انتاج الاوكسيتوسين اللي بيقلل الضغط الشرياني ، وده معناه تقليل مخاطر الاصابة بأمراض القلب والاوعية الدموية ، والنوم بالوضع دي بيدي احساس بالالفة وبيزود مستوى الثقة بين الطرفين.

افضل واسوأ وضعيات النوم وتأثيرهم على صحتك