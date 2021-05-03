طريقة عمل كحك العيد بالكيلو ناعم وخفيف في المنزل خطوة بخطوة بالمقادير

يود العديد من السيدات تحضير كعك العيد في منزلهم ليكون صحي، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر ولكن هناك العديد منهم الذين لا يعرفون الطريقة الصحيحة لتحضيره، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية تحضيره في المنزل لما سهولة، وبأقل تكلفة ممكنة، حيث تحضيره في المنزل يكون ارخص من شراؤه من المحلات، وفي أقل وقت ممكن. طريقة عمل كحك العيد بالكيلو طريقة عمل كحك العيد بالكيلو المكونات: ربع كيلو من السمنة.

كيلو الا ربع دقيق ابيض التابع للحلويات.

ملعقتان كبيرتان من السمسم.

خمسين جرام من نكهة الكحك.

ربع كوب صغير من بودرة السكر

كيس من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الماء البارد.

ربع كيلو حليب. طريقة التحضير نضع السمنه فى المقلاة ثم نتركها على نار هادئة حتى يصبح السمنة جاهزة وساخنة.

يتم استخدام اناء كبير الحجم لوضع فيه الدقيق، ويشكل فى المنتصف حفره ونضع داخل هذه الحفرة السمسم والسمن الساخن.

نقوم بمزج الدقيق مع السمنة مع بعضها جيدا مع التقليب.

ونستمر في العجن السمن والدقيق للحصول على خليط متجانس ومتماسك.

نقوم بفرد العجين ثم نضيف نكهه الكحك وماء الورد ونقوم بعجنها جيدا.

نضيف الخميرة الفورية مع الحليب و مزجهم معا حتى تذوب الخميرة، ثم نقوم بإضافتها إلى العجين.

نضيف باقي الحليب إليهم، مع الإستمرار فى خلط العجين.

نتاكد من ان العجينة طرية و متماسكة ثم نقوم بتغطيتها.

بعد ترك العجين نقوم بتقطيعه الى دوائر صغيرة الحجم ثم نضغط عليه بأصابع اليد حتى يجفف ثم نضع الحشو بداخله ونقوم بغلق كرة العجينة.

نقوم بتشكيل ورسم العجينة على حسب الشكل الذي تريده ثم نقوم برصها فى صينية مناسبة.

بعد ذلك نضع الصينية فى الفرن على درجه حرارة مناسبة حتى يصبح لونها دهبى، وبعد ذلك نقوم باخراج الصينية من الفرن حتى تبرد. طريقة التحضير الوسوم

يود العديد من السيدات تحضير كعك العيد في منزلهم ليكون صحي، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر ولكن هناك العديد منهم الذين لا يعرفون الطريقة الصحيحة لتحضيره، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية تحضيره في المنزل لما سهولة، وبأقل تكلفة ممكنة، حيث تحضيره في المنزل يكون ارخص من شراؤه من المحلات، وفي أقل وقت ممكن. طريقة عمل كحك العيد بالكيلو طريقة عمل كحك العيد بالكيلو المكونات: ربع كيلو من السمنة.

كيلو الا ربع دقيق ابيض التابع للحلويات.

ملعقتان كبيرتان من السمسم.

خمسين جرام من نكهة الكحك.

ربع كوب صغير من بودرة السكر

كيس من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الماء البارد.

ربع كيلو حليب. طريقة التحضير نضع السمنه فى المقلاة ثم نتركها على نار هادئة حتى يصبح السمنة جاهزة وساخنة.

يتم استخدام اناء كبير الحجم لوضع فيه الدقيق، ويشكل فى المنتصف حفره ونضع داخل هذه الحفرة السمسم والسمن الساخن.

نقوم بمزج الدقيق مع السمنة مع بعضها جيدا مع التقليب.

ونستمر في العجن السمن والدقيق للحصول على خليط متجانس ومتماسك.

نقوم بفرد العجين ثم نضيف نكهه الكحك وماء الورد ونقوم بعجنها جيدا.

نضيف الخميرة الفورية مع الحليب و مزجهم معا حتى تذوب الخميرة، ثم نقوم بإضافتها إلى العجين.

نضيف باقي الحليب إليهم، مع الإستمرار فى خلط العجين.

نتاكد من ان العجينة طرية و متماسكة ثم نقوم بتغطيتها.

بعد ترك العجين نقوم بتقطيعه الى دوائر صغيرة الحجم ثم نضغط عليه بأصابع اليد حتى يجفف ثم نضع الحشو بداخله ونقوم بغلق كرة العجينة.

نقوم بتشكيل ورسم العجينة على حسب الشكل الذي تريده ثم نقوم برصها فى صينية مناسبة.

بعد ذلك نضع الصينية فى الفرن على درجه حرارة مناسبة حتى يصبح لونها دهبى، وبعد ذلك نقوم باخراج الصينية من الفرن حتى تبرد. طريقة التحضير

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