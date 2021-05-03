أسرار عمل البسبوسة المرملة بالزبادي بطريقة سهلة ولذيذة

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البسبوسة المرملة بالزبادي من أروع الأطباق التي يُحبها الأشخاص جميعًا، لأنها مشتملة على طعم رائع ولذيذ وهناك جملة من الخطوات يتم السير عليها لكي يتم تحضير هذه البسبوسة المرملة، كما أن البسبوسة من بين الأطباق المميزة والرائعة، ومن الممكن أن تُقدم للضيوف، كما تستطيعين أن تضيفي عليها الكاكاو وأيضًا الشوكولاتة أو الزبادي، كهذا الطبق الذي سنقوم بتحضيره الآن وهي البسبوسة المرملة بالزبادي.البسبوسة المرملة بالزبادي
تُجاهد ربات البيوت جميعهم ليتعرفوا على الطريقة الصوابة تحضير البسبوسة المرملة كالمحلات تمامًا المخصصة لصنع الحلويات، فهن يرغبن في صنع البسبوسة من المنزل وذلك لأنهم لا يعرفن الطريقة الصحيحة لصنعها، ولكن في الواقع أن صنع البسبوسة المرملة من بين الطرق السلسة في التحضير.مكونات البسبوسة المرملة بالزبادي
- 1 كيلو دقيق سميد.
- أربع ملاعق من عسل الجلوكوز.
- نصف كوب من جوز الهند الناعم.
- كوب من السمن.
- كوبان من الحليب.
- ثلاثة أكواب من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف ملعقة من عصير الليمون.
- كوبان من السكر.
- كوب من الماء.
- قومي بإحضار إناء لكي تضعي به دقيق السميد ومعه جوز الهند.
- ضعي الماء مع السكر بإناء آخر، مع التقليب إلى أن يتكرمل السكر قليلًا ومن ثم أضيفي السمن لهما، وقومي بتقليبهم بالمضرب اليدوي.
- أضيفي اللبن مع مواكبة التقليب، ومن ثم ابعدي الخليط عن النار.
- قومي بسكب المزيج على جوز الهند ودقيق السميد مع التحريك.
- قومي بتحضير قارب فرن مع دهنها بواسطة مادة دهنية ووضع المزيج بداخله.
- قومي بإدخاله بالفرن، ومن ثم أحضري إناء آخر لكي تضعي به الماء والسكر على النار، لكي تصنعي الشربات.
- أضيفي الفانيليا مع الليمون والسمن وقلبي إلى أن يصير الشربات جاهزًا.
- ضعي لشربات على البسبوسة وقدميها.
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البسبوسة المرملة بالزبادي من أروع الأطباق التي يُحبها الأشخاص جميعًا، لأنها مشتملة على طعم رائع ولذيذ وهناك جملة من الخطوات يتم السير عليها لكي يتم تحضير هذه البسبوسة المرملة، كما أن البسبوسة من بين الأطباق المميزة والرائعة، ومن الممكن أن تُقدم للضيوف، كما تستطيعين أن تضيفي عليها الكاكاو وأيضًا الشوكولاتة أو الزبادي، كهذا الطبق الذي سنقوم بتحضيره الآن وهي البسبوسة المرملة بالزبادي.البسبوسة المرملة بالزبادي
تُجاهد ربات البيوت جميعهم ليتعرفوا على الطريقة الصوابة تحضير البسبوسة المرملة كالمحلات تمامًا المخصصة لصنع الحلويات، فهن يرغبن في صنع البسبوسة من المنزل وذلك لأنهم لا يعرفن الطريقة الصحيحة لصنعها، ولكن في الواقع أن صنع البسبوسة المرملة من بين الطرق السلسة في التحضير.مكونات البسبوسة المرملة بالزبادي
- 1 كيلو دقيق سميد.
- أربع ملاعق من عسل الجلوكوز.
- نصف كوب من جوز الهند الناعم.
- كوب من السمن.
- كوبان من الحليب.
- ثلاثة أكواب من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف ملعقة من عصير الليمون.
- كوبان من السكر.
- كوب من الماء.
- قومي بإحضار إناء لكي تضعي به دقيق السميد ومعه جوز الهند.
- ضعي الماء مع السكر بإناء آخر، مع التقليب إلى أن يتكرمل السكر قليلًا ومن ثم أضيفي السمن لهما، وقومي بتقليبهم بالمضرب اليدوي.
- أضيفي اللبن مع مواكبة التقليب، ومن ثم ابعدي الخليط عن النار.
- قومي بسكب المزيج على جوز الهند ودقيق السميد مع التحريك.
- قومي بتحضير قارب فرن مع دهنها بواسطة مادة دهنية ووضع المزيج بداخله.
- قومي بإدخاله بالفرن، ومن ثم أحضري إناء آخر لكي تضعي به الماء والسكر على النار، لكي تصنعي الشربات.
- أضيفي الفانيليا مع الليمون والسمن وقلبي إلى أن يصير الشربات جاهزًا.
- ضعي لشربات على البسبوسة وقدميها.
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