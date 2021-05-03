أسرار عمل البسبوسة المرملة بالزبادي بطريقة سهلة ولذيذة

البسبوسة المرملة بالزبادي من أروع الأطباق التي يُحبها الأشخاص جميعًا، لأنها مشتملة على طعم رائع ولذيذ وهناك جملة من الخطوات يتم السير عليها لكي يتم تحضير هذه البسبوسة المرملة، كما أن البسبوسة من بين الأطباق المميزة والرائعة، ومن الممكن أن تُقدم للضيوف، كما تستطيعين أن تضيفي عليها الكاكاو وأيضًا الشوكولاتة أو الزبادي، كهذا الطبق الذي سنقوم بتحضيره الآن وهي البسبوسة المرملة بالزبادي.

البسبوسة المرملة بالزبادي

تُجاهد ربات البيوت جميعهم ليتعرفوا على الطريقة الصوابة تحضير البسبوسة المرملة كالمحلات تمامًا المخصصة لصنع الحلويات، فهن يرغبن في صنع البسبوسة من المنزل وذلك لأنهم لا يعرفن الطريقة الصحيحة لصنعها، ولكن في الواقع أن صنع البسبوسة المرملة من بين الطرق السلسة في التحضير.

1 كيلو دقيق سميد.

أربع ملاعق من عسل الجلوكوز.

نصف كوب من جوز الهند الناعم.

كوب من السمن.

كوبان من الحليب.

ثلاثة أكواب من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

كوبان من السكر.

كوب من الماء.