طريقة تحضير كحك العيد في البيت ناعم وأحلى من المحلات بدون تكلفة كبيرة

طريقة تحضير كحك العيد في البيت ناعم وأحلى من المحلات تبحث الكثير من الأمهات والسيدات في هذه الفترة عن طريقة عمل كحك العيد في البيت، حيث بدأت استعدادات عيد الفطر المبارك منذ الآن، وبدأت الأمهات في تحضير الحلويات المخبوزة الخاصة بالعيد مثل الكحك والبسكوت والغريبة والبيتي فور وغيرهما، ويسبب هذا الأمر سعادة وروح طيبة في البيت مع اقتراب العيد، وتستمتع الأمهات بتحضيرها مع الأولاد بدلاً من شرائه جاهز من المحلات، وسوف نقدم لكم الطريقة بالخطوات لتحضيره ناعم ولذيذ بسهولة. مكونات عمل كحك العيد مكونات عمل كحك العيد نحتاج لتحضير الكحك إلى هذه المكونات بالمقادير التالية: كيلو جرام من الدقيق الأبيض.

2 كوب من السمنة البلدي.

كوب واحد من الحليب السائل.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة.

3 ملعقة كبيرة من السمسم.

رشة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من المحلب.

رائحة الكحك. طريقة تحضير كحك العيد في البيت بالخطوات أولاً نحضر وعاء واسع وعميق، ونضع به كلاً من السمنة والحليب ونقلب بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

في وعاء آخر نقوم بوضع كلاً من الدقيق والملح والخميرة والمحلب ورائحة الكحك وأيضاً السمسم، ونحرك هذه المكونات مع بعضها لكي تمتزج بشكل جيد.

نقوم بإضافة خليط السمنة والحليب إلى خليط الدقيق، ونعجن.

نستمر في العجن حتى نحصل على عجينة طرية.

نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة، ونقوم بنقشها باستخدام منقاش الكحك.

يمكن استخدام حشوات مختلفة حسب الرغبة في إعداد الكحك، مثل الملبن والمكسرات المختلفة.

نقوم برص الكحك في الصواني، ونتركه جانباً يتخمر ويتضاعف حجمه حوالي ساعة تقريباً.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

ندخل الصواني إلى الفرن، ونتركها حتى يستوي الكحك ويصبح لونه ذهبي.

نخرجه من الفرن ونتركه جانباً حتى يبرد.

نقوم برش السكر البودرة عليه ويقدم بالهنا والشفا. طريقة تحضير كحك العيد في البيت بالخطوات الوسوم

تبحث الكثير من الأمهات والسيدات في هذه الفترة عن طريقة عمل كحك العيد في البيت، حيث بدأت استعدادات عيد الفطر المبارك منذ الآن، وبدأت الأمهات في تحضير الحلويات المخبوزة الخاصة بالعيد مثل الكحك والبسكوت والغريبة والبيتي فور وغيرهما، ويسبب هذا الأمر سعادة وروح طيبة في البيت مع اقتراب العيد، وتستمتع الأمهات بتحضيرها مع الأولاد بدلاً من شرائه جاهز من المحلات، وسوف نقدم لكم الطريقة بالخطوات لتحضيره ناعم ولذيذ بسهولة. مكونات عمل كحك العيد مكونات عمل كحك العيد نحتاج لتحضير الكحك إلى هذه المكونات بالمقادير التالية: كيلو جرام من الدقيق الأبيض.

2 كوب من السمنة البلدي.

كوب واحد من الحليب السائل.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة.

3 ملعقة كبيرة من السمسم.

رشة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من المحلب.

رائحة الكحك. طريقة تحضير كحك العيد في البيت بالخطوات أولاً نحضر وعاء واسع وعميق، ونضع به كلاً من السمنة والحليب ونقلب بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

في وعاء آخر نقوم بوضع كلاً من الدقيق والملح والخميرة والمحلب ورائحة الكحك وأيضاً السمسم، ونحرك هذه المكونات مع بعضها لكي تمتزج بشكل جيد.

نقوم بإضافة خليط السمنة والحليب إلى خليط الدقيق، ونعجن.

نستمر في العجن حتى نحصل على عجينة طرية.

نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة، ونقوم بنقشها باستخدام منقاش الكحك.

يمكن استخدام حشوات مختلفة حسب الرغبة في إعداد الكحك، مثل الملبن والمكسرات المختلفة.

نقوم برص الكحك في الصواني، ونتركه جانباً يتخمر ويتضاعف حجمه حوالي ساعة تقريباً.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

ندخل الصواني إلى الفرن، ونتركها حتى يستوي الكحك ويصبح لونه ذهبي.

نخرجه من الفرن ونتركه جانباً حتى يبرد.

نقوم برش السكر البودرة عليه ويقدم بالهنا والشفا. طريقة تحضير كحك العيد في البيت بالخطوات

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