بأسهل طريقة وألذ طعم كفتة الفراخ المشوية في الفرن مش هتشتريها جاهزة تاني

يعتبر الدجاج غني بالبروتينات والفيتامينات، ويمكن تحضيره بكذا طريقة مختلفة، وتتفنن ست البيت في طريقة تحضيره، وتعد كفته الفراخ وصفة من ضمن وصفاته، وتعتبر وجبة سريعة التي يمكن لست البيت تحضيرها بكل سهولة، حتى لاتلجأ الأطفال لأكل المطاعم، فهي أكله يحبها الأطفال ولا تأخذ وقت في تحضيرها. طريقة عمل كفتة الفراخ طريقة عمل كفتة الفراخ المكونات : نصف كيلو صدور دجاج مخلية.

٢ ملعقة كبيرة دقيق.

ملعقة صغيرة بهارات فراخ.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع كوب مايونيز.

بيضة كبيرة.

٢ بصلة متوسطة الحجم مفرومه ناعم.

٣ فصوص ثوم مفرومه.

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل. مكونات الطبقة العلوية الكفتة كوب جبن شيدر.

٢ بصلة كبيرة مقطعة جوانح.

ربع كوب جبن رومي.

٢ حبه طماطم مقطعه شرائح.

٢ ملعقة كبيرة ريحان مجفف.

كوب موزاريلا.

كوب مشروم شرائح. طريقة تحضير الكفتة توضع صدور الدجاج وتغسل جيدا وتوضع في الكبة وتفرم جيدا.

في إناء نقوم بوضع صدور الدجاج المفروم ويوضع عليه الدقيق وبهارات الفراخ والملح والبابريكا والملح والفلفل الأسود والمايونيز والبيض والبصل المفروم والثوم المفروم والزنجبيل.

تخلط البهارات مع الفراخ جيدا وتترك جانبا وتغطي حوالي نصف ساعة.

بعد ذلك تشكل الكفتة على شكل أقراص دائرية.

في مقلاة بها ملعقة زيت يشوح أقراص الكفتة على الجانبين.

وتكرر العملية إلى أن ننتهي من كل الكمية كلها وتترك لتهدأ جانبا. تحضير الطبقة العلوية في نفس المقلاة يوضع البصل حتى يذبل.

يوضع عليه المشروم لمدة دقيقتين ثم يطفي النار.

يوضع البصل والمشروم على اقراص الكفتة.

ويوزع شرائح الطماطم فوق البصل والمشروم.

نقوم بوضع الجبن الرومي المبشور والموزاريلا والشيدر والريحان.

يرص أقراص الكفتة على صاج مدهون زيت.

تدخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠لمده نصف ساعة.

يخرج من الفرن يترك يبرد ويقدم في طبق التقديم والف هنا. مكونات الطبقة العلوية الكفتةطريقة تحضير الكفتةتحضير الطبقة العلوية الوسوم

يعتبر الدجاج غني بالبروتينات والفيتامينات، ويمكن تحضيره بكذا طريقة مختلفة، وتتفنن ست البيت في طريقة تحضيره، وتعد كفته الفراخ وصفة من ضمن وصفاته، وتعتبر وجبة سريعة التي يمكن لست البيت تحضيرها بكل سهولة، حتى لاتلجأ الأطفال لأكل المطاعم، فهي أكله يحبها الأطفال ولا تأخذ وقت في تحضيرها. طريقة عمل كفتة الفراخ طريقة عمل كفتة الفراخ المكونات : نصف كيلو صدور دجاج مخلية.

٢ ملعقة كبيرة دقيق.

ملعقة صغيرة بهارات فراخ.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع كوب مايونيز.

بيضة كبيرة.

٢ بصلة متوسطة الحجم مفرومه ناعم.

٣ فصوص ثوم مفرومه.

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل. مكونات الطبقة العلوية الكفتة كوب جبن شيدر.

٢ بصلة كبيرة مقطعة جوانح.

ربع كوب جبن رومي.

٢ حبه طماطم مقطعه شرائح.

٢ ملعقة كبيرة ريحان مجفف.

كوب موزاريلا.

كوب مشروم شرائح. طريقة تحضير الكفتة توضع صدور الدجاج وتغسل جيدا وتوضع في الكبة وتفرم جيدا.

في إناء نقوم بوضع صدور الدجاج المفروم ويوضع عليه الدقيق وبهارات الفراخ والملح والبابريكا والملح والفلفل الأسود والمايونيز والبيض والبصل المفروم والثوم المفروم والزنجبيل.

تخلط البهارات مع الفراخ جيدا وتترك جانبا وتغطي حوالي نصف ساعة.

بعد ذلك تشكل الكفتة على شكل أقراص دائرية.

في مقلاة بها ملعقة زيت يشوح أقراص الكفتة على الجانبين.

وتكرر العملية إلى أن ننتهي من كل الكمية كلها وتترك لتهدأ جانبا. تحضير الطبقة العلوية في نفس المقلاة يوضع البصل حتى يذبل.

يوضع عليه المشروم لمدة دقيقتين ثم يطفي النار.

يوضع البصل والمشروم على اقراص الكفتة.

ويوزع شرائح الطماطم فوق البصل والمشروم.

نقوم بوضع الجبن الرومي المبشور والموزاريلا والشيدر والريحان.

يرص أقراص الكفتة على صاج مدهون زيت.

تدخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠لمده نصف ساعة.

يخرج من الفرن يترك يبرد ويقدم في طبق التقديم والف هنا. مكونات الطبقة العلوية الكفتةطريقة تحضير الكفتةتحضير الطبقة العلوية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأسهل طريقة وألذ طعم كفتة الفراخ المشوية في الفرن مش هتشتريها جاهزة تاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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