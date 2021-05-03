كيفية عمل الكبة السورية أو الكبيبة في البيت على طريقة نجلاء الشرشابي

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تعد الكبة السورية من أهم الوصفات السريعة، لها مذاق رائع وطعم لذيذ وليس ذلك فقط بل تعد من الأكلات الخفيفة على الجهاز الهضمي خلال الصيام، ويمكن تناول هذه الوجبة بجانب البطاطس والطحينة، وتعد وجبة متكاملة العناصر الغذائية، وهى من أشهى المقبلات التي تقدم.الكبة السورية
تحتوي الوصفة على البروتين لاحتوائها على العنصر الرئيس وهو اللحمة، كما تحتوي على كثير من التوابل المفيدة لصحة الجسم مثل الزنجبيل فهو يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي ويقلل من الدهون المتراكمة بالجسم.طريقة عمل الكبة السورية
تتكون الكبة كن مكونات سهلة وعادية في متناول الجميع من أهم هذه المكونات :
مقادير الكبة السورية على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي
- كيلو جرام لحمة مفرومة.
- كيلو جرام برغل منقوع
- حبة من البصل مفروم.
- ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.
- ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة كمون.
- رشة من ملح.
من أهم الخطوات الواجب اتباعها هي نقع البرغل في كمية مضاعفة من الماء لمدة ربع ساعة ونتركها جانبًا.
- نضيف كل البهارات على مقدار اللحمة ونقلبها حتى تتجانس كل التوابل مع اللحمة ونضع هذا الخليط في الثلاجة.
- في الخلاط الكهربائي نضيف البرغل مضاف إليه رشة الملح ونخلطه بشدة.
- نقوم بتحمير بصلة أخرى على النار حتى تبدأ تذبل ونضيف إليها رشة ملح بسيطة، ثم نضيف إليها اللحمة، بالإضافة إلى التوابل ونقوم بتعصيج اللحم.
- نأتي بالبرغل المفروم ونقوم بتشكيله على هيئة كرات ونقوم بحشوها من العلاج، في حين انتهاء من العجينة والعصا بشكل كامل.
- نحضر مقلاة من الزيت ونقوم بتحمير الكرات ونتركها تبرد قليلًا، ثم توضع في طبق التقديم وتقدم مع البطاطس والطحين والعيش الطازج.
- كما يمكن تزيين الكبة السورية بالخضروات مثل البقدونس أو الجرجير، كما يمكن عمل سلطة الزبادي بجانبها، وبهذا الشكل يكون تم تحضير وصفة متكاملة العناصر الغذائية وبالهنا والشفا.
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تعد الكبة السورية من أهم الوصفات السريعة، لها مذاق رائع وطعم لذيذ وليس ذلك فقط بل تعد من الأكلات الخفيفة على الجهاز الهضمي خلال الصيام، ويمكن تناول هذه الوجبة بجانب البطاطس والطحينة، وتعد وجبة متكاملة العناصر الغذائية، وهى من أشهى المقبلات التي تقدم.الكبة السورية
تحتوي الوصفة على البروتين لاحتوائها على العنصر الرئيس وهو اللحمة، كما تحتوي على كثير من التوابل المفيدة لصحة الجسم مثل الزنجبيل فهو يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي ويقلل من الدهون المتراكمة بالجسم.طريقة عمل الكبة السورية
تتكون الكبة كن مكونات سهلة وعادية في متناول الجميع من أهم هذه المكونات :
مقادير الكبة السورية على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي
- كيلو جرام لحمة مفرومة.
- كيلو جرام برغل منقوع
- حبة من البصل مفروم.
- ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.
- ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة كمون.
- رشة من ملح.
من أهم الخطوات الواجب اتباعها هي نقع البرغل في كمية مضاعفة من الماء لمدة ربع ساعة ونتركها جانبًا.
- نضيف كل البهارات على مقدار اللحمة ونقلبها حتى تتجانس كل التوابل مع اللحمة ونضع هذا الخليط في الثلاجة.
- في الخلاط الكهربائي نضيف البرغل مضاف إليه رشة الملح ونخلطه بشدة.
- نقوم بتحمير بصلة أخرى على النار حتى تبدأ تذبل ونضيف إليها رشة ملح بسيطة، ثم نضيف إليها اللحمة، بالإضافة إلى التوابل ونقوم بتعصيج اللحم.
- نأتي بالبرغل المفروم ونقوم بتشكيله على هيئة كرات ونقوم بحشوها من العلاج، في حين انتهاء من العجينة والعصا بشكل كامل.
- نحضر مقلاة من الزيت ونقوم بتحمير الكرات ونتركها تبرد قليلًا، ثم توضع في طبق التقديم وتقدم مع البطاطس والطحين والعيش الطازج.
- كما يمكن تزيين الكبة السورية بالخضروات مثل البقدونس أو الجرجير، كما يمكن عمل سلطة الزبادي بجانبها، وبهذا الشكل يكون تم تحضير وصفة متكاملة العناصر الغذائية وبالهنا والشفا.
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