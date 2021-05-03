كيفية عمل الكبة السورية أو الكبيبة في البيت على طريقة نجلاء الشرشابي

تعد الكبة السورية من أهم الوصفات السريعة، لها مذاق رائع وطعم لذيذ وليس ذلك فقط بل تعد من الأكلات الخفيفة على الجهاز الهضمي خلال الصيام، ويمكن تناول هذه الوجبة بجانب البطاطس والطحينة، وتعد وجبة متكاملة العناصر الغذائية، وهى من أشهى المقبلات التي تقدم.

الكبة السورية

تحتوي الوصفة على البروتين لاحتوائها على العنصر الرئيس وهو اللحمة، كما تحتوي على كثير من التوابل المفيدة لصحة الجسم مثل الزنجبيل فهو يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي ويقلل من الدهون المتراكمة بالجسم.

طريقة عمل الكبة السورية

تتكون الكبة كن مكونات سهلة وعادية في متناول الجميع من أهم هذه المكونات :

مقادير الكبة السورية على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

كيلو جرام لحمة مفرومة.

كيلو جرام برغل منقوع

حبة من البصل مفروم.

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

رشة من ملح.

طريقة تحضير الكبة السورية

من أهم الخطوات الواجب اتباعها هي نقع البرغل في كمية مضاعفة من الماء لمدة ربع ساعة ونتركها جانبًا.