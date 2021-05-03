الكنافة بالمانجو هي من أشهر حلويات شهر رمضان الكريم والتي يفضلها الجميع حيث أنها تتمتع بمذاقها الشهي واللذيذ والمختلف عن الكنافة العادية وهي تتكون من الكنافة والمانجو ونظرا لسهولة تحضيرها ترغب الكثير من السيدات في تحضيرها في المنزل خاصة انها لا تحتاج وقت وجهد او تكلفة كبيرة.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو:

المكونات:

كوب من السكر الناعم

كوب من عصير المانجو

حليب بودرة

كوب من السمنة السائلة

نصف كبلو من الكنافة

نصف كيلو من عصير المانجو

كوب ونصف من الكريمة

3 حبات من المانجو مقطع الى مكعبات

نصف كوب من الماء.

جيلي مانجو

نقوم بوضع الكنافة في وعاء على النار ونقوم برش السمنة عليها ووضعها على النار حتى نقوم بتحميص الكنافة ونقوم بتقليبها جيدا وعندما تأخذ اللون الذهبي نقوم بإزالتها من النار وتركها حتى تبرد.

ثم نقوم بإضافة السكر والحليب وعصير المانجو الى الكنافة.

نقوم بتقشير المانجو ونأخذ منها شريحة ونقوم بتقطيعها الىقطع صغيرة .

ثم نقوم بإضافة السكر واللبن البودرة وعصير المانجو الى الكنافة.

ثم نقوم بوضع الكنافة في صينية فايركس ثم الضغط عليها جيدا ثم نقوم بأضافة الكريمة وتوزيعها جيدا ثم نقوم بوضع قطع المانجو على الوجه ثم توزيع الجيلي على الوجه ثم نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة من ساعة الى ساعتين .

مكونات طبقة الكنافة:طريقة التحضير:طريقة تحضير الكريمة:

نقوم بأحضار الكريمة في وعاء ونقوم ونقوم بضربها بمضرب البيض لمدة عشر دقائق ثم نقوم بخلطها مع عصير المانجو حتى نحصل على قوام لين وكثيف.

طريقة تحضير الجيلي:

نقوم بإضافة ٢ كوب من الماء في وعاء على النار ثم نقوم باضافة باكو الجيلي ونقوم بالتقليب الجيد حتى يذوب الجيلي ثم نقوم بازالته من على النار ونتركه حتى يبرد.