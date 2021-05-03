طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة في المنزل أحلي من الجاهز

يعتبر الكوكيز من ألذ أنواع الحلويات الغنية بالشيكولاتة والتي يفضلها الأطفال، وطريقة إعدادها سهلة جداً ومكوناتها موجودة في كل منزل، ويسهل علي ربة المنزل إعدادها لأطفالها بطريقة سريعة واقتصادية وصحية أيضا، يقبل الأطفال على شرائها بشكل كبير من المخابز التي تقوم بإعدادها، ألا أن طريقة إعدادها في المنزل انضف و اسرع. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة المكونات: ٤ كوب دقيق.

٢ كوب حبيبات شيكولاتة.

٢ كوب زبدة.

كوب ونصف سكر ابيض.

٤ بيضه.

ملعقة كبيرة بيكنج صودا.

ملعقة كبيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة ملح.

٢ ملعقة كبيرة كاكاو. طريقة التحضير نقوم بتحضير وعاء كبير، ثم نضع به الزبد والسكر ويضرب جيداً، وذلك حتي نلاحظ تجانس المكونات مع بعضها.

نقوم بوضع البيض بيضه بيضه مع استمرار الضرب حتى يختفي البيض تماما ثم يضاف الفانيليا.

في إناء آخر نقوم بنخل الدقيق والبيكنج صودا والملح والكاكاو ومزجهم جيدا مع بعض.

يتم إضافة الدقيق إلى خليط الزبدة والسكر تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على عجينة لينة وتصبح غير متماسكة إلى حد ما وتلزق بالأيدي.

نقوم بإضافة كوب من الشيكولاتة داخل الخليط وتقليبه جيدا بها.

نقوم بإحضار صينية مدهونة جيدا بالزبدة نبدأ بتشكيل الخليط على شكل كرات صغيرة الحجم ونضعها في الصينية المدهونة أو ممكن تشكيلها بملعقه الأيس كريم حتى يصبح حجم الكرات نفس الحجم ونقوم بوضع شيكولاتة حبيبات على الوجه.

تكرر العملية حتى ننتهي من كل الكميه كلها بنفس الطريقة.

يتم وضع الصينية في الفرن سبق تسخينه على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ربع ساعة حتى تمام النضج.

يخرج من الفرن تترك لتبرد تماماً ويتم وضعها في طبق التقديم.

ويمكن حفظها في علبة محكمة الغلق أيضا لأطول فتره ممكنة. طريقة التحضير الوسوم

يعتبر الكوكيز من ألذ أنواع الحلويات الغنية بالشيكولاتة والتي يفضلها الأطفال، وطريقة إعدادها سهلة جداً ومكوناتها موجودة في كل منزل، ويسهل علي ربة المنزل إعدادها لأطفالها بطريقة سريعة واقتصادية وصحية أيضا، يقبل الأطفال على شرائها بشكل كبير من المخابز التي تقوم بإعدادها، ألا أن طريقة إعدادها في المنزل انضف و اسرع. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة المكونات: ٤ كوب دقيق.

٢ كوب حبيبات شيكولاتة.

٢ كوب زبدة.

كوب ونصف سكر ابيض.

٤ بيضه.

ملعقة كبيرة بيكنج صودا.

ملعقة كبيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة ملح.

٢ ملعقة كبيرة كاكاو. طريقة التحضير نقوم بتحضير وعاء كبير، ثم نضع به الزبد والسكر ويضرب جيداً، وذلك حتي نلاحظ تجانس المكونات مع بعضها.

نقوم بوضع البيض بيضه بيضه مع استمرار الضرب حتى يختفي البيض تماما ثم يضاف الفانيليا.

في إناء آخر نقوم بنخل الدقيق والبيكنج صودا والملح والكاكاو ومزجهم جيدا مع بعض.

يتم إضافة الدقيق إلى خليط الزبدة والسكر تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على عجينة لينة وتصبح غير متماسكة إلى حد ما وتلزق بالأيدي.

نقوم بإضافة كوب من الشيكولاتة داخل الخليط وتقليبه جيدا بها.

نقوم بإحضار صينية مدهونة جيدا بالزبدة نبدأ بتشكيل الخليط على شكل كرات صغيرة الحجم ونضعها في الصينية المدهونة أو ممكن تشكيلها بملعقه الأيس كريم حتى يصبح حجم الكرات نفس الحجم ونقوم بوضع شيكولاتة حبيبات على الوجه.

تكرر العملية حتى ننتهي من كل الكميه كلها بنفس الطريقة.

يتم وضع الصينية في الفرن سبق تسخينه على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ربع ساعة حتى تمام النضج.

يخرج من الفرن تترك لتبرد تماماً ويتم وضعها في طبق التقديم.

ويمكن حفظها في علبة محكمة الغلق أيضا لأطول فتره ممكنة. طريقة التحضير

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