بدون أي الم ماسك الجيلاتين لإزالة شعر الوجه نهائياً بكل سهولة

يعد الجيلاتين من المكونات الطبيعية التي لها العديد من الفوائد التي لا حصر لها، ويتسم أيضا بأنه غير مكلف، ويمكن استخدامه في العديد من شتى الأشياء دون الخوف من أي أثار جانبية ومن اهم فوائده انه يمكن من خلاله تحضير ماسك لإزالة الشعر، ولهذا من خلال هذا المقال سنرفق لكم كيفية عمل ماسك الجيلاتين، والمكونات اللازمة له. ماسك الجيلاتين لإزالة الشعر ماسك الجيلاتين لإزالة الشعر المكونان ملعقة كبيرة من الجيلاتين.

ربع كوب من العسل الأبيض.

ربع كوب من الحليب الكامل الدسم.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ربع كوب من عصير الليمون. طريقة التحضير نقوم بمزج الجيلاتين مع العسل الأبيض ثم إضافة عصير الليمون والحليب، والتقليب جيدا لحين يصبح الخليط قوامه كثيف ومتماسك.

نقوم بعد ذلك بإضافة كافة الزيوت السابقة ومن ثم التقليب المستمر.

نستمر في التقليب المستمر إلى حين الحصول على عجينة لينة، ثم نقوم بعد ذلك بتسخينها على نار هادئة لبضع دقائق.

بعد ذلك نقوم بفرد العجينة على المكان الذي تود منه إزالة الشعر مع مراعاة التأكد من أن العجينة لبست ساخنة حتى لا تقوم بلسع جلدك.

بعد فرد العجينة على الجسم نقوم بإزالتها بعد دقيقة واحدة وذلك في عكس نمو الشعر.

نطبق الخطوة السابقة على كافة المناطق التي تود إزالة الشعر منها.

تكرار تلك الوصفة مرة من كل شهر، أو وفقًا إلى رغبتك ونمو شعرك.

ويمكن أيضًا وضع العجينة علي مناديل مخصصة لذلك يتم إحضارها من محلات مستحضرات التجميل ومن ثم فرد العجينة عليها ووضعها على الجسم.

وبعد مرور دقيقة نقوم بإزالتها أيضًا في عكس نمو الشعر. طريقة التحضير الوسوم

يعد الجيلاتين من المكونات الطبيعية التي لها العديد من الفوائد التي لا حصر لها، ويتسم أيضا بأنه غير مكلف، ويمكن استخدامه في العديد من شتى الأشياء دون الخوف من أي أثار جانبية ومن اهم فوائده انه يمكن من خلاله تحضير ماسك لإزالة الشعر، ولهذا من خلال هذا المقال سنرفق لكم كيفية عمل ماسك الجيلاتين، والمكونات اللازمة له. ماسك الجيلاتين لإزالة الشعر ماسك الجيلاتين لإزالة الشعر المكونان ملعقة كبيرة من الجيلاتين.

ربع كوب من العسل الأبيض.

ربع كوب من الحليب الكامل الدسم.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ربع كوب من عصير الليمون. طريقة التحضير نقوم بمزج الجيلاتين مع العسل الأبيض ثم إضافة عصير الليمون والحليب، والتقليب جيدا لحين يصبح الخليط قوامه كثيف ومتماسك.

نقوم بعد ذلك بإضافة كافة الزيوت السابقة ومن ثم التقليب المستمر.

نستمر في التقليب المستمر إلى حين الحصول على عجينة لينة، ثم نقوم بعد ذلك بتسخينها على نار هادئة لبضع دقائق.

بعد ذلك نقوم بفرد العجينة على المكان الذي تود منه إزالة الشعر مع مراعاة التأكد من أن العجينة لبست ساخنة حتى لا تقوم بلسع جلدك.

بعد فرد العجينة على الجسم نقوم بإزالتها بعد دقيقة واحدة وذلك في عكس نمو الشعر.

نطبق الخطوة السابقة على كافة المناطق التي تود إزالة الشعر منها.

تكرار تلك الوصفة مرة من كل شهر، أو وفقًا إلى رغبتك ونمو شعرك.

ويمكن أيضًا وضع العجينة علي مناديل مخصصة لذلك يتم إحضارها من محلات مستحضرات التجميل ومن ثم فرد العجينة عليها ووضعها على الجسم.

وبعد مرور دقيقة نقوم بإزالتها أيضًا في عكس نمو الشعر. طريقة التحضير

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