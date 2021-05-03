طريقة عمل القراقيش المحشية على طريقة نجلاء الشرشابي

كثير منا يعشق تناول القراقيش المحشية فهي غنية بقيمة غذائية كبيرة، بالإضافة إلا أنها تحتوي على سعرات حرارية عالية تساعد على مد الجسم بالطاقة اللازمة، ومن أهم مميزاتها أنها ذو نكهة طيبة ومذاق مميز، وتتكون من المقادير البسيطة المتاحة وفي متناول الجميع

القراقيش المحشية

لابد من وجود القراقيش المحشية في كل منزل، وذلك لأنها من المخبوزات الآمنة على الأطفال، فكثير من الأطفال يعشق تناول القراقيش فهي بمثابة وجبة خفيفة لديهم، ولذلك سنقوم بعرض كل التفاصيل التي تخص هذه القراقيش

طريقة عمل القراقيش الشيف نجلاء الشرشابي

تعتمد القراقيش على المكونات البسيطة التي لا تحتاج لإرهاق أو أموال وإنما مواد متاجة وغير مكلفة وهي:

مقادير ومكونات القراقيش

نصف كيلو من الدقيق الأبيض (الخاص بالحلوى)

نصف كوب من السمنة البلدي أو النباتي حسب المتاح.

2 ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

ملعقة كبيرة شمر

3 ملاعق كبيرة سمسم محمص

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

ماء دافيء للعجن أو لبن (حسب الطلب)

ذرة ملح

نضع كلًا من كل المقادير الجافة مع بعضها البعض ونحركهم حتى تتجانس كل المواد مع بعضهم، وتركهم جانبًا.

نضع السمنة في قدر على النار حتى تسخن قليلًا أي تكون سائلة، ونقوم بسكبها على خليط الدقيق السابق، ونبدأ بالعجن، ثم نضيف اللبن بشكل تدريجي، وذلك حتى نحصل على عجينة متماسكة طرية.

نغطيها بكيس نايلون ونتركها تخمر، ثم نقوم بتقطيعها على شكل كرات ونقوم بحشوها كما تشائين ونضعها في الصينية.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يسخن الفرن، ونقوم بإدخال الصينية حتى نحصل على لون ذهبي.

ننزع الصينية من الفرن وتركها تبرد، وبهذا الشكل يكون لدينا أفضل قراقيش محشية بدون أي إرهاق.

توضع في طبق التقديم وتقدم باردة مع الشاي أو الحليب.

طريقة تحضير وعمل القراقيش