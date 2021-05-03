أسرار عمل البسكويت التركي الحلزوني في المنزل بالخطوات

البسكويت التركي ، طعمه لذيذ للغاية، كما أن البسكويت من ضمن الحلوى المعروفة للغاية المحببة عند الأطفال، بجانب الكبار أيضًا، في العادة يتم يتناوله الأشخاص مع الشاي، لذا فربات المنزل تحرص دائمًا على تحضيره، وفيما يلي طريقة تحضيره بالتفصيل، حتى تتمكن النساء من إعداده بكل سهولة للأطفال.البسكويت التركي
نحن نعرف أن البسكويت هو نوع من ضمن أنواع الحلويات التي يعشقها الجميع للغاية بمتنوع الفئات العمرية، وبالتحديد الأطفال، وذلك بسبب مذاقه الطيب، كذلك يتسم بأنه سهل التحضير، وله الكثير من الطرق لتحضيره، وفيما يلي طريقة تحضير البسكويت التركي.مكونات البسكويت التركي
- كوب زبدة
- كوب سكر بودر
- كوب نشاء
- دقيق “كوبان ونصف”
- نصف كوب زيت
- ملعقتين كبيرة كاكاو خام
- فانيليا
- نصف معلقة صغيرة بيكينج بودر
- يتم خفق النشا والسكر والزبد سويًا إلى أن يتم التجانس جيدًا.
- بعد ذلك يتم إضافة الفانيليا والزيت معًا مع خفقهم جيدًا.
- ومن ثم يتم إضافة الدقيق باستثناء ملعقتين منه.
- وبعد ذلك يتم التقليب جيدًا إلى أن يتم تكون عجينه ناعمة، ومن ثم يتم تقسيم العجين لنصفين، القسم الأول يتم إضافته للدقيق “٢ ملعقة” مع التقليب، أما القسم الثاني يتم إضافة الكاكاو له مع التقليب.
- ومن ثم نقم بتقسيم العجين إلى ذلك قطع صغيرة.
- بعد ذلك نقم بجمع كل ست قطع مختلفين بالألوان، حيث أنهم يتم جمعهم سويًا مع التكور إلى أن تأخذ نفس الشكل، ومن الممكن أن يتم حشوها بالشيكولاتة الشيبس أو جناش.
- بعد ذلك نقم برص البسكويت بالصينية ومن قم نقم بإدخاله الفرن الساخن، الذي يكون على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية حتى مرور ١٥ دقيقة.
- في النهاية نقم بإخراجه وننتظر إلى أن ببرد، حيث أنه يتم تقديمه باردًا.
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البسكويت التركي ، طعمه لذيذ للغاية، كما أن البسكويت من ضمن الحلوى المعروفة للغاية المحببة عند الأطفال، بجانب الكبار أيضًا، في العادة يتم يتناوله الأشخاص مع الشاي، لذا فربات المنزل تحرص دائمًا على تحضيره، وفيما يلي طريقة تحضيره بالتفصيل، حتى تتمكن النساء من إعداده بكل سهولة للأطفال.البسكويت التركي
نحن نعرف أن البسكويت هو نوع من ضمن أنواع الحلويات التي يعشقها الجميع للغاية بمتنوع الفئات العمرية، وبالتحديد الأطفال، وذلك بسبب مذاقه الطيب، كذلك يتسم بأنه سهل التحضير، وله الكثير من الطرق لتحضيره، وفيما يلي طريقة تحضير البسكويت التركي.مكونات البسكويت التركي
- كوب زبدة
- كوب سكر بودر
- كوب نشاء
- دقيق “كوبان ونصف”
- نصف كوب زيت
- ملعقتين كبيرة كاكاو خام
- فانيليا
- نصف معلقة صغيرة بيكينج بودر
- يتم خفق النشا والسكر والزبد سويًا إلى أن يتم التجانس جيدًا.
- بعد ذلك يتم إضافة الفانيليا والزيت معًا مع خفقهم جيدًا.
- ومن ثم يتم إضافة الدقيق باستثناء ملعقتين منه.
- وبعد ذلك يتم التقليب جيدًا إلى أن يتم تكون عجينه ناعمة، ومن ثم يتم تقسيم العجين لنصفين، القسم الأول يتم إضافته للدقيق “٢ ملعقة” مع التقليب، أما القسم الثاني يتم إضافة الكاكاو له مع التقليب.
- ومن ثم نقم بتقسيم العجين إلى ذلك قطع صغيرة.
- بعد ذلك نقم بجمع كل ست قطع مختلفين بالألوان، حيث أنهم يتم جمعهم سويًا مع التكور إلى أن تأخذ نفس الشكل، ومن الممكن أن يتم حشوها بالشيكولاتة الشيبس أو جناش.
- بعد ذلك نقم برص البسكويت بالصينية ومن قم نقم بإدخاله الفرن الساخن، الذي يكون على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية حتى مرور ١٥ دقيقة.
- في النهاية نقم بإخراجه وننتظر إلى أن ببرد، حيث أنه يتم تقديمه باردًا.
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