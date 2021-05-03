أسرار عمل البسكويت التركي الحلزوني في المنزل بالخطوات

البسكويت التركي ، طعمه لذيذ للغاية، كما أن البسكويت من ضمن الحلوى المعروفة للغاية المحببة عند الأطفال، بجانب الكبار أيضًا، في العادة يتم يتناوله الأشخاص مع الشاي، لذا فربات المنزل تحرص دائمًا على تحضيره، وفيما يلي طريقة تحضيره بالتفصيل، حتى تتمكن النساء من إعداده بكل سهولة للأطفال.

نحن نعرف أن البسكويت هو نوع من ضمن أنواع الحلويات التي يعشقها الجميع للغاية بمتنوع الفئات العمرية، وبالتحديد الأطفال، وذلك بسبب مذاقه الطيب، كذلك يتسم بأنه سهل التحضير، وله الكثير من الطرق لتحضيره، وفيما يلي طريقة تحضير البسكويت التركي.

كوب زبدة

كوب سكر بودر

كوب نشاء

دقيق “كوبان ونصف”

نصف كوب زيت

ملعقتين كبيرة كاكاو خام

فانيليا

نصف معلقة صغيرة بيكينج بودر