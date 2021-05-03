معمول التمر السعودي بالطريقة الاصلية الفاخرة هش ودايب مثل الجاهز بكل اسرار نجاحه

طريقة عمل معمول التمر السعودي ، معمول التمر السعودي من أشهر الحلويات السعودية التي يتم تحضيرها بمناسبة عيد الفطر المبارك، ويحب تناولها الكثيرون خاصة وأن التمر يعطيه مذاق غير عادي ويجعله يحتوي على قيمة غذائية عالية جداً، وسوف نستعرض لكم طريقة تحضيره في البيت في السطور القادمة.
طريقة عمل معمول التمر السعودي
لك سيدتي الطريقة الصحيحة والأفضل لعمل المعمول السعودي في البيت، ولأننا مقبلين على عيد الفطر الذي يجهز فيه المعمول بجميع أنواعه سوف نقدم لك طريقة سهلة وبسيطة لعمل المعمول السعودي وهي:المقادير:
- 2 وربع كوب دقيق.
- رشة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة هيل.
- 2/1 كوب سكر بودرة ناعم.
- 2/1 كوب زبدة مذابة.
- 2/1 كوب سمنة مذابة.
- ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- بيضة واحدة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- كيلو واحد تمر.
- ماء زهر.
- في البداية قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى يصبح جاهز عند خبز المعمول.
- في الخلاط الكهربائي قومي بوضع الدقيق والبكينج بودر والهيل والملح والسكر ثم اخلطي جميع المكونات مع بعضها بواسطة ملعقة خشبية كبيرة.
- يضاف لهم بعد ذلك السمن واخلطي جيداً ويفضل أن يتم الخلط باليدين حتى تصبح العجينة مثل فتات الخبز.
- يضاف لها البيضة والفانيليا واخلطي معاً حتى يصبح لديك عجينة متماسكة بعض الشيء.
- على سطح صلب مرشوش بالدقيق قومي بعجن العجينة مرة أخرى حتى تصبح سميكة جداً.
- ثم تأتين بعجينة التمر وضعي عليها قليل من السمن وماء الزهر واعجنيهم واخلطيهم معاً لتكون عجينة طرية ولينة.
- بعدها احضري عجينة المعمول وقطعيها لكرات صغيرة الححجم وقومي بعمل تجويف صغير في منتصفها يوضع به عجينة التمر ثم اغلقيها مرة أخرى.
- توضع العجينة في قالب المعمول حتى تأخذ الشكل المطلوب واحضري صينية الخبز المدهونة بقليل من السمن يرص بها المعمول.
- ادخليه بعد ذلك إلى الفرن المحمي مسبقاً وتركيه حتى ينضج ويصبح باللون الذهبي.
- قدميها بأطباق التقديم وبالهناء والشفاء.
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طريقة عمل معمول التمر السعودي ، معمول التمر السعودي من أشهر الحلويات السعودية التي يتم تحضيرها بمناسبة عيد الفطر المبارك، ويحب تناولها الكثيرون خاصة وأن التمر يعطيه مذاق غير عادي ويجعله يحتوي على قيمة غذائية عالية جداً، وسوف نستعرض لكم طريقة تحضيره في البيت في السطور القادمة.
طريقة عمل معمول التمر السعودي
لك سيدتي الطريقة الصحيحة والأفضل لعمل المعمول السعودي في البيت، ولأننا مقبلين على عيد الفطر الذي يجهز فيه المعمول بجميع أنواعه سوف نقدم لك طريقة سهلة وبسيطة لعمل المعمول السعودي وهي:المقادير:
- 2 وربع كوب دقيق.
- رشة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة هيل.
- 2/1 كوب سكر بودرة ناعم.
- 2/1 كوب زبدة مذابة.
- 2/1 كوب سمنة مذابة.
- ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- بيضة واحدة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- كيلو واحد تمر.
- ماء زهر.
- في البداية قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى يصبح جاهز عند خبز المعمول.
- في الخلاط الكهربائي قومي بوضع الدقيق والبكينج بودر والهيل والملح والسكر ثم اخلطي جميع المكونات مع بعضها بواسطة ملعقة خشبية كبيرة.
- يضاف لهم بعد ذلك السمن واخلطي جيداً ويفضل أن يتم الخلط باليدين حتى تصبح العجينة مثل فتات الخبز.
- يضاف لها البيضة والفانيليا واخلطي معاً حتى يصبح لديك عجينة متماسكة بعض الشيء.
- على سطح صلب مرشوش بالدقيق قومي بعجن العجينة مرة أخرى حتى تصبح سميكة جداً.
- ثم تأتين بعجينة التمر وضعي عليها قليل من السمن وماء الزهر واعجنيهم واخلطيهم معاً لتكون عجينة طرية ولينة.
- بعدها احضري عجينة المعمول وقطعيها لكرات صغيرة الححجم وقومي بعمل تجويف صغير في منتصفها يوضع به عجينة التمر ثم اغلقيها مرة أخرى.
- توضع العجينة في قالب المعمول حتى تأخذ الشكل المطلوب واحضري صينية الخبز المدهونة بقليل من السمن يرص بها المعمول.
- ادخليه بعد ذلك إلى الفرن المحمي مسبقاً وتركيه حتى ينضج ويصبح باللون الذهبي.
- قدميها بأطباق التقديم وبالهناء والشفاء.
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