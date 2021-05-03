معمول التمر السعودي بالطريقة الاصلية الفاخرة هش ودايب مثل الجاهز بكل اسرار نجاحه

طريقة عمل معمول التمر السعودي ، معمول التمر السعودي من أشهر الحلويات السعودية التي يتم تحضيرها بمناسبة عيد الفطر المبارك، ويحب تناولها الكثيرون خاصة وأن التمر يعطيه مذاق غير عادي ويجعله يحتوي على قيمة غذائية عالية جداً، وسوف نستعرض لكم طريقة تحضيره في البيت في السطور القادمة.

لك سيدتي الطريقة الصحيحة والأفضل لعمل المعمول السعودي في البيت، ولأننا مقبلين على عيد الفطر الذي يجهز فيه المعمول بجميع أنواعه سوف نقدم لك طريقة سهلة وبسيطة لعمل المعمول السعودي وهي:

2 وربع كوب دقيق.

رشة ملح.

1 ملعقة صغيرة هيل.

2/1 كوب سكر بودرة ناعم.

2/1 كوب زبدة مذابة.

2/1 كوب سمنة مذابة.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كيلو واحد تمر.

ماء زهر.