حضري الكنافة بالمانجو والقشطة بألذ وأسهل طريقة في المنزل

كثير منا يفضل تناول بعض الحلويات بعد الإفطار، لذا تعد الكنافة بالمانجو والقشطة من أفضل الحلويات التي يجب تناولها بعد الإفطار، فهي خفيفة ولها طعم مميز ولذيذ، كما يعمل تخفيف نسبة السكر داخلها لتكون خفيفة، فهذا النوع من الحلويات لا تحتاج لمجهود أو قت، فيمكن تحضيرها في دقائق معدودة.

الكنافة بالمانجو والقشطة

هذا النوع من الحلوى البسيطة تناسب كل الأذواق وأيضًا المناسبات السعيدة، فيمكن تحضيرها أثناء العزومات وما شبك ذلك.، ومن خلال الخطوات التالية سنتعرف على مقادير وطريقة عمل الكنافة بالمانجو والقشطة.

نصف كيلو كنافة.

3 ملاعق سكر بودرة (حسب الطلب).

2 كوب عصير مانجو خام.

ملعقتين نشا.

ربع كوب سمنة (ويفصل سمنة بلدي).

شرائح مانجو.

ملعقتين سكر.

4 ملاعق كبيرة زيت.

نصف كيلو كريمة سائلة.

3 ملاعق كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا

3 ملاعق كبيرة من الدقيق.

في وعاء على نار هادئة بتو مصع السمنة والزيت حتى تسخن ثم نضيف إليها الكنافة ونستمر بالتقليب حتى تحمر الكنافة وتعطي لون ذهبي، وترفع من على النار، ثم نضيف بعد ذلك السكر البودرة ونقلبهم جيدًا.

يتم وضع المانجو على النار تسخن قليلًا، ثم نضيف اليه السكر والنشاط حتى يتماسك ويصبح كالمهلبية، ثم نتركه قليلًا يبرد.

نحضر صينية وندهنها بالسمنة ووضع طبقة من الكنافة بطبقة من القشطة بطبقة من كريمة المانجو وأخيرًا طبقة من الكنافة

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتوضع الصينية في الفرن لمدة 5 دقائق ثم نقوم بتزين الكنافة بالقشطة والمانجو.

وضع كلا من الكريمة والسكر والفانيليا في وعاء على النار مع استمرار التقليب حتى تذوب كل المكونات، ثم نضع الدقيق ونتركها عشر دقائق تنصح، ثم ننزعها من على النار تبرد، ثم نبدأ بتزين الكنافة ووضع شرائح المانجو عليها وبهذا الشكل تكون كنافة القشطة بالمانجو جاهزة للتقديم وألف هنا وشفا.

مقادير الكنافة بالمانجو والقشطةمكونات القشطةطريقة التحضير الكنافة بالمانجو والقشطةتحضير القشطة