أسهل طريقة لتحضير خبز التورتيلا السريع في البيت بدون خميرة

خبز التورتيلا يتشابه مع خبز الصاج، أو العيش الصاج السوري، ويعتبر القاسم المشترك بين العديد من الأكلات الشهية عالميًا، كالشاورما السورية، كما أن التورتيلا تعتبر محور الكثير من الأطباق المكسيكية المعروفة كالتاكو، الكويساديلاس، وغيرها، وفي الغالب تُقدم مع اللحوم المشوية والحساء، والأطباق المتباينة بالمكسيك، وبأمريكا فيتم استعمال التورتيلا التي تُصنع من دقيق القمح لأطباق الكويساديلاس والبوريتو.خبز التورتيلا
يعود تاريخ هذا الخبز وتسميته لإسبانيا، كما أن اسمه مشتق من كلمة “تورتة” وهو الكعك الذي يكون مستديرًا، وهذا لأنه يتم صنعه على هيئة قرص مسطح دائري، ويتسم بشهرته الكبيرة بالمكسيك وأمريكا الوسطى، فهناك يُصنع من دقيق الذرة، وتوجد ثلاثة ألوان من العجينة التي يُصنع منها خبز التورتيلا.مكونات خبز التورتيلا
- ٣ أكواب دقيق أبيض منخول
- ١/3 كوب زيت نباتى
- ملعقة سكر صغيرة
- ملعقة ملح صغيرة
- كوب ماء
- بوعاء كبير يتم مزج الملح والدقيق والزيت النباتي معًا.
- يتم تقليل المقادير جيدًا إلى أن يمتزج كلًا من الزيت والدقيق، وخلال العجن بواسطة اليد قومي بإضافة الماء بالتدريج إلى أن تتشكل عندك عجينة لينة ومتماسكة.
- قومي بترك العجينة بدرجة الحرارة الخاصة بالغرفة حتى مرور ١٥ دقيقة.
- ومن قم قومي بترك العجين قليلًا، وبعد ذلك قومي بتقطعيه لكرات ذات حجم متوسط.
- قومي برش قليلًا من الدقيق بسطح مستو، مثل رخامة المطبخ مثلًا.
- قومي بفرد العجين على الدقيق باستعمال النشابة إلى أن يكون لديك عجينة دائرية رقيقة.
- قومي بوضع مقلاة مصنوعة من التيفال على النار مع تركها إلى أن تسخن، ومن ثم قومي بوضع العجين بالمقلاة مع تركها إلى أن تتحمر، وبعد ذلك قومي بتقليبها للجهة الأخرى.
- قومي بتكرار الخطوات السابقة مع قطع العجين الباقية حتى تقومي بخبز جميع الأرغفة.
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خبز التورتيلا يتشابه مع خبز الصاج، أو العيش الصاج السوري، ويعتبر القاسم المشترك بين العديد من الأكلات الشهية عالميًا، كالشاورما السورية، كما أن التورتيلا تعتبر محور الكثير من الأطباق المكسيكية المعروفة كالتاكو، الكويساديلاس، وغيرها، وفي الغالب تُقدم مع اللحوم المشوية والحساء، والأطباق المتباينة بالمكسيك، وبأمريكا فيتم استعمال التورتيلا التي تُصنع من دقيق القمح لأطباق الكويساديلاس والبوريتو.خبز التورتيلا
يعود تاريخ هذا الخبز وتسميته لإسبانيا، كما أن اسمه مشتق من كلمة “تورتة” وهو الكعك الذي يكون مستديرًا، وهذا لأنه يتم صنعه على هيئة قرص مسطح دائري، ويتسم بشهرته الكبيرة بالمكسيك وأمريكا الوسطى، فهناك يُصنع من دقيق الذرة، وتوجد ثلاثة ألوان من العجينة التي يُصنع منها خبز التورتيلا.مكونات خبز التورتيلا
- ٣ أكواب دقيق أبيض منخول
- ١/3 كوب زيت نباتى
- ملعقة سكر صغيرة
- ملعقة ملح صغيرة
- كوب ماء
- بوعاء كبير يتم مزج الملح والدقيق والزيت النباتي معًا.
- يتم تقليل المقادير جيدًا إلى أن يمتزج كلًا من الزيت والدقيق، وخلال العجن بواسطة اليد قومي بإضافة الماء بالتدريج إلى أن تتشكل عندك عجينة لينة ومتماسكة.
- قومي بترك العجينة بدرجة الحرارة الخاصة بالغرفة حتى مرور ١٥ دقيقة.
- ومن قم قومي بترك العجين قليلًا، وبعد ذلك قومي بتقطعيه لكرات ذات حجم متوسط.
- قومي برش قليلًا من الدقيق بسطح مستو، مثل رخامة المطبخ مثلًا.
- قومي بفرد العجين على الدقيق باستعمال النشابة إلى أن يكون لديك عجينة دائرية رقيقة.
- قومي بوضع مقلاة مصنوعة من التيفال على النار مع تركها إلى أن تسخن، ومن ثم قومي بوضع العجين بالمقلاة مع تركها إلى أن تتحمر، وبعد ذلك قومي بتقليبها للجهة الأخرى.
- قومي بتكرار الخطوات السابقة مع قطع العجين الباقية حتى تقومي بخبز جميع الأرغفة.
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