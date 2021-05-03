أسهل طريقة لتحضير خبز التورتيلا السريع في البيت بدون خميرة

خبز التورتيلا يتشابه مع خبز الصاج، أو العيش الصاج السوري، ويعتبر القاسم المشترك بين العديد من الأكلات الشهية عالميًا، كالشاورما السورية، كما أن التورتيلا تعتبر محور الكثير من الأطباق المكسيكية المعروفة كالتاكو، الكويساديلاس، وغيرها، وفي الغالب تُقدم مع اللحوم المشوية والحساء، والأطباق المتباينة بالمكسيك، وبأمريكا فيتم استعمال التورتيلا التي تُصنع من دقيق القمح لأطباق الكويساديلاس والبوريتو.

يعود تاريخ هذا الخبز وتسميته لإسبانيا، كما أن اسمه مشتق من كلمة “تورتة” وهو الكعك الذي يكون مستديرًا، وهذا لأنه يتم صنعه على هيئة قرص مسطح دائري، ويتسم بشهرته الكبيرة بالمكسيك وأمريكا الوسطى، فهناك يُصنع من دقيق الذرة، وتوجد ثلاثة ألوان من العجينة التي يُصنع منها خبز التورتيلا.

٣ أكواب دقيق أبيض منخول

١/3 كوب زيت نباتى

ملعقة سكر صغيرة

ملعقة ملح صغيرة

كوب ماء