سر عمل أصابع البسبوسة متماسكة مقرمشة في البيت

أصابع البسبوسة من أجمل الحلويات المحببة إلى جميع الأشخاص ويحبون تناولها كثيراً خصوصاً عند حلول شهر رمضان الكريم وتستطيعين تجهيزها داخل منزلك بأبسط الطرق والمكونات التى توجد داخل البيوت العربية فهي مفيدة لأولادك حيث يمكن تقديمها كنوع من أنواع الحلويات التي يحبونها لأن البسبوسة من الحلويات الشرقية المميزة واللذيذة عند جميع الأفراد سواء الكبار أم الصغار، وسوف نقدم لكي الطريقة في بعض الخطوات السريعة.

أصابع البسبوسة

تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية المحببة في دول العالم ويمكن إعطائها لأولادهم لذلك سوف نقدم اليوم أصابع البسبوسة المقرمشة الذي يزداد الطلب عليها في العديد من البيوت العربية فسوف نقدم لك طريقة عملها في المنزل مثل المحلات الكبيرة بمقادير بسيطة وسهلة.

كوبان من دقيق السميد الناعم.

كوب من الدقيق.

كوب من السمن.

نصف ملعقة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب ونصف من اللبن.

كوبان من السكر.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

يتم إحضار إناء ونضع به دقيق السميد مع الدقيق مع السكر والملح والبيكنج بودر ويتم تقليب جميع المكونات حتى يتجانسون مع بعضهم.

نبدأ بوضع السمن ويقلب جميع المكونات مع بعضها حتى يختفي السمن داخل الدقيق.

نبدأ بإضافة اللبن تدريجياً مع الاستمرار في التقليب حتى تصبح لدينا عجينة متماسكة مع بعضها دون أن تلتصق باليد.

نبدأ بإحضار قالب خاص بالفرن ويتم دهنه بمادة دهنية ونبدأ بعمل أصابع البسبوسة حتى يتم عمل الكمية كاملة.

يتم تسخين الفرن لمدة ربع ساعة قبل إدخال القالب ونبدأ بعد ذلك بإدخال القالب على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

يترك في الفرن حتى يأخذ اللون الذهبي ويتم نضجه وإخراج أصابع البسبوسة من الفرن ووضعها في طبق ثم يوضع الشربات عليه.

يتم وضعها في طبق التقديم وتقدم إلى عائلتك بالهناء والشفاء.

مقادير أصابع البسبوسةمقادير الشرباتطريقة تحضير أصابع البسبوسة