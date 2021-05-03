كنز رباني ضعيها ليلة العيد علي شعرك الخشن المجعد سيصبح ناعم مثل الحرير في دقائق

كنز رباني ضعيها ليلة العيد علي شعرك الخشن، تحلم كافة الفتيات بالحصول على شعر ناعم وأملس ويرغبون دائماً في التخلص من مشكلة الشعر الخشن والمجعد، وتقوم بتطبيق الكثير من المنتجات التي تعمل على زيادة نعومة الشعر، وتنتشر بشكل كبير بينهم على الرغم من أنها تسبب تلف الشعر وتساقطه، ولكن أصبح يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي تجعلك تستغني عن هذه المواد الكيميائية نهائياً، وتمنحك أفضل النتائج بوقت قصير، فقط ضعيها ليلة العيد علي شعرك الخشن المجعد سيصبح ناعم حرير واكتشفي النتائج بنفسك.

كنز رباني ضعيها ليلة العيد علي شعرك الخشن المجعد

يوجد العديد من المكونات الطبيعية التي توفر لشعرك ملمس ناعم كالحرير خالي من التجاعيد منها الآتي:

نقوم بخلط كميات متساوية من الخل والماء وتقلب المكونات معاً حتى تمام التجانس.

ونقوم بغسل الشعر بالطريقة المعتادة واستخدام الشامبو المناسب لنوع شعرك.

ونقوم بغسل الشعر بالطريقة المعتادة واستخدام المناسب لنوع شعرك. ومن ثم يتم تطبيق الخليط على الشعر مع الفرك برفق ويترك لعدة دقائق وبعد ذلك يتم شطف الشعر بالماء بشكل جيد.

يعتبر نبات الألوافيرا من المكونات الطبيعية التي بإمكانك الاعتماد عليها لتحسين مظهر الشعر عن طريق القيام بمزج ملعقتين من هلام الصبار مع ملعقة من زيت الزيتون وتقلب المكونات معاً.

يضاف للخليط ملعقة من العسل، ويتم خلط المكونات سوياً ويتم تطبيقه على الشعر وفروة الرأس وعلى أن يغطي الشعر كاملاً من الجذور حتى الأطراف ويترك على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة ومن ثم نقوم بشطف الشعر.