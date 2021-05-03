طريقة عمل البقلاوة في البيت خطوة بخطوة للحصول على نفس طعم المحلات بسهولة

نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل البقلاوة في البيت بالخطوات، حيث توفر عليكم هذه الوصفة الكثير من المجهودات والوقت، وتغنيكم عن شرائها جاهزة من الخارج مرة أخرى، فمن الجدير ذكره أن البقلاوة تعتبر من أشهر الحلويات الشرقية التي تتميز بالطعم والمذاق الشهي، وتشتهر بتحضيرها في شهر رمضان المبارك وتقديمها على المائدة بعد الإفطار، كما أنها تعتبر من الحلويات المناسبة لتقديمها في الاحتفالات والمناسبات والأعياد المختلفة، ولكن يجب ألا يتم تناول الكثير منها لاحتوائها على سعرات حرارية كثيرة. مكونات عمل البقلاوة مكونات عمل البقلاوة نحتاج إلى المكونات والمقادير التالية: كيلو جرام من الدقيق الخاص بالحلويات.

كوبان من الماء.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

كوب من النشا.

كمية مناسبة من المكسرات المرغوب بها مثل الفستق.

يمكن استخدام مهلبية أو قشطة في الحشو. للشربات نحتاج إلى: 3 كوب من السكر.

2 كوب ماء.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من ماء الزهر.

رشة من الشبة. طريقة تحضير البقلاوة في البيت خطوة بخطوة أولاً نجهز وعاء واسع وعميق، ونقوم بوضع الدقيق والملح به، ونقلبهم مع بعضهم بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بتذويب الزبدة بشكل جيد، ونتركها جانباً لكي تبرد.

نقوم بإضافة الزبدة إلى خليط الدقيق والملح، ونبدأ في العجن بأطراف الأصابع حتى نحصل على عجينة متجانسة ومتماسكة.

نستمر في العجن بشكل جيد، ونضيف الماء بالتدريج مع الاستمرار في العجن.

ونستمر في ذلك حتى نلاحظ عدم التصاق العجين في اليدين وتماسكه.

نقوم بتغطية العجين ونتركه جانباً نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات ونتركها ترتاح.

نقوم برش النشا على الرخامة ونضع عليه العجينة ونفردها حتى تصبح رقيقة جداً.

نضع الحشو داخل العجينة ونكرر هذا الأمر حتى تنتهي الطبقات.

يجب دهن كل طبقة بالزبدة.

ندخلها الفرن حتى يصبح لونها ذهبي، وبعد أن تخرج نصب الشربات الساخن عليها. طريقة تحضير البقلاوة في البيت خطوة بخطوة الوسوم

نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل البقلاوة في البيت بالخطوات، حيث توفر عليكم هذه الوصفة الكثير من المجهودات والوقت، وتغنيكم عن شرائها جاهزة من الخارج مرة أخرى، فمن الجدير ذكره أن البقلاوة تعتبر من أشهر الحلويات الشرقية التي تتميز بالطعم والمذاق الشهي، وتشتهر بتحضيرها في شهر رمضان المبارك وتقديمها على المائدة بعد الإفطار، كما أنها تعتبر من الحلويات المناسبة لتقديمها في الاحتفالات والمناسبات والأعياد المختلفة، ولكن يجب ألا يتم تناول الكثير منها لاحتوائها على سعرات حرارية كثيرة. مكونات عمل البقلاوة مكونات عمل البقلاوة نحتاج إلى المكونات والمقادير التالية: كيلو جرام من الدقيق الخاص بالحلويات.

كوبان من الماء.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

كوب من النشا.

كمية مناسبة من المكسرات المرغوب بها مثل الفستق.

يمكن استخدام مهلبية أو قشطة في الحشو. للشربات نحتاج إلى: 3 كوب من السكر.

2 كوب ماء.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من ماء الزهر.

رشة من الشبة. طريقة تحضير البقلاوة في البيت خطوة بخطوة أولاً نجهز وعاء واسع وعميق، ونقوم بوضع الدقيق والملح به، ونقلبهم مع بعضهم بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بتذويب الزبدة بشكل جيد، ونتركها جانباً لكي تبرد.

نقوم بإضافة الزبدة إلى خليط الدقيق والملح، ونبدأ في العجن بأطراف الأصابع حتى نحصل على عجينة متجانسة ومتماسكة.

نستمر في العجن بشكل جيد، ونضيف الماء بالتدريج مع الاستمرار في العجن.

ونستمر في ذلك حتى نلاحظ عدم التصاق العجين في اليدين وتماسكه.

نقوم بتغطية العجين ونتركه جانباً نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات ونتركها ترتاح.

نقوم برش النشا على الرخامة ونضع عليه العجينة ونفردها حتى تصبح رقيقة جداً.

نضع الحشو داخل العجينة ونكرر هذا الأمر حتى تنتهي الطبقات.

يجب دهن كل طبقة بالزبدة.

ندخلها الفرن حتى يصبح لونها ذهبي، وبعد أن تخرج نصب الشربات الساخن عليها. طريقة تحضير البقلاوة في البيت خطوة بخطوة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البقلاوة في البيت خطوة بخطوة للحصول على نفس طعم المحلات بسهولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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