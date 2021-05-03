بشرة مشرقة في العيد .. تعرفي على الخطوات

تحرص جميع النساء على الظهور بمظهر لائق و بشرة مشرقة في العيد ، مما دفعنا إلى تقديم بعض الإرشادات والوصفات الطبيعية السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل للحصول على بشرة ناعمة مثل الأطفال ووجه مشرق ناصع البياض.

خطوات الحصول على بشرة مشرقة في العيد

هناك خطوات أساسية يجب أن تتبعها كل سيدة أو فتاة للحصول على وجه مشرق وبشرة نظيفة بيضاء ولامعة، وتتمثل فيما يلي:

1- إزالة شعر الوجه الزائد

يتم أولاً التخلص من الشعر الزائد باستخدام الحلاوة أو الشمع، مع تجنب استخدام الشفرات لمنع ظهور الحبوب على البشرة، وينصح أيضًا بعدم تطبيق على ماسكات لمدة يومين بعد إزالة الشعر تجنبًا لالتهاب البشرة وتهيجها.

2- سكراب للتقشير

استخدام ماسك لتقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت مما يمنحها رونق ونعومة فائقة، وذلك عن طريق خلط ملعقة من السكر مع ملعقة من عسل النحل، وتطبيق المزيج على بشرة نظيفة مع التدليك بلطف لمدة خمس دقائق في حركات دائرية، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر وتجفيفه جيدًا ثم استخدام الكريم المرطب المفضل.

3- إزالة الرؤوس السوداء

لا ينبغي إهمال خطوة التخلص من الرؤوس السوداء التي تقلل من إشراقة الوجه وتنقص من جماله، حيث يمكن إزالتها باستخدام بعض الماسكات الطبيعية، أو استخدام الأدوات المخصصة لذلك والتي يمكن شرائها من محلات بيع مستحضرات التجميل.

4- حمام بخار للحصول على بشرة مشرقة في العيد

حمام البخار من الخطوات التي لا يمكن الاستغناء عنها للحصول على بشرة نقية ولامعة، حيث يساعد على التخلص من الشوائب ومنع ظهور الحبوب والبثور، حيث يتم وضع مقدار مناسب من الماء المغلي في وعاء عميق، مع إضافة بعض أوراق البابونج.

يتم تعريض الوجه للبخار المتصاعد من المياه لمدة عشر دقائق تقريبًا، مع وضع منشفة على الرأس لتجنب تصاعد البخار بعيدًا عن الوجه، ثم يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

5- ماسكات طبيعية للبشرة

الخطوة الأخيرة من خطوات العناية بالبشرة استقبالاً للعيد هي الماسكات الطبيعية التي تُعيد للوجه جماله ورونقه، والتي منها ما يلي:

ماسك العسل والزبادي

يتم خلط المكونات التالية (ملعقة من عسل النحل، ملعقة من زيت الزيتون، ملعقتان من الزبادي، ربع ملعقة من الكركم)، تطبيق المزيج على وجه نظيف لمدة 20 دقيقة، غسل الوجه بالماء الفاتر واستخدام كريم مرطب.

ماسك العسل والشوفان

يتم تنفيذ هذا الماسك من خلال مزج المكونات (ملعقتان من العسل، نصف كوب من الشوفان المطحون، ثلاث قطرات من زيت اللوز الحلو)، يتم وضع الماسك على الوجه لمدة ربع ساعة على الأقل، ثم يشطف بالماء.

ماسك الكركم والألوفيرا

مزج (ربع ملعقة من الكركم المطحون، ملعقتان من ماء الورد، ملعقة من جل الألوفيرا)، تطبيق الخليط على الوجه حتى يجف تمامًا، غسله بالماء الفاتر جيدًا وتطبيق القليل من الكريم المرطب المفضل لديك، وبذلك تحصلين على بشرة مشرقة في العيد .