أسرار تحضير الكنافة الكورنيه بسهولة في البيت بمكونات اقتصادية جدا

الكنافة الكورنيه واحدة من الحلويات المحببة إلينا جميعاً وبالأخص في شهر رمضان الكريم، حيث يتم تجهيزها باستخدام مجموعة من الأصناف المتنوعة، وسوف نقوم بتقديم الكنافة الكورنيه بطريقة جديدة لإعداد الكنافة وتستخدم مثل القرطاس ويتم وضع الكريمة بداخلها ثم يتم وضع وجه هذا القرطاس في المكسرات، ويتم تقديمها لأولادك لأنها تحتوي على مجموعة من الفيتامينات التي تفيدهم وتعطيهم الطاقة والقوة لذلك سوف نقوم بعرض طريقة إعدادها لك في هذا المقال.

الكنافة الكورنيه

أشهر الحلويات التي تقدم في شهر رمضان الكريم بعدة طرق لهذا سنعرض لكي اليوم طريقة بسيطة وسهلة لإعدادها ألا وهي طريقة إعداد الكنافة الكورنية على هيئة القراطيس المليئة بالكريمة المضاف لها المكسرات وبعد ذلك توضع فى الشربات ومن ثم يمكن أن تقومي بتقديمها لأولادك فلهذا تابعينا لمعرفة الطريقة.

كيلو من الكنافة.

أقماع معدنية.

زبدة.

كوبان من السكر.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

نحضر إناء ونضع به مقادير عمل الشربات ويتم خلطهم جميعاً على النار ويترك حتى يصبح ذو سمك جيد وثقيل ثم يتم رفعها من على النار ويوضع جانباً ليبرد.

يجب أن تكون الكنافة طازجة ويجب أن يتم تغطيتها بمنشفة حتى لا تجف.

نبدأ في أخذ شريط طويل ورفيع من الكنافة ويتم دهنها بالسمنة أو الزبدة ثم يتم دهن القمع أيضاً بهذه المادة الدهنية ونبدأ في لفهم على القمع من أسفل إلى أعلى.

يتم تكرار هذه العملية حتي تنتهي كمية الكنافة الموجودة.

نحضر قارب ويتم دهانها بقليل من الزبد ثم نقوم برص الأقماع داخل القارب.

تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويترك لمدة ربع ساعة قبل دخول القارب.

نبدأ بإدخال القارب إلى الفرن ويكون على درجة حرارة متوسطة حتى لا تحترق هذه الأقماع مع الحرارة الشديدة ولكى تظل كما هي وتوضع داخل الفرن حتى تحصل على اللون الذهبي من جميع الجهات.

يتم إخراج الكنافة من الفرن وتترك جانباً حتى تبرد ثم يتم إحضار الأقماع من داخلها ويجب أن تكوني حريصة على ألا يتم تكسير الكنافه عند إخراجها من الأقماع.

نبدأ بعد ذلك بحشوها سواء كان بالكريمة أو الفواكه على حسب الرغبة ويتم وضع المكسرات علي بداية القرطاس من أعلي ويتم تقديمها لعائلتك وبالهناء والشفاء.

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