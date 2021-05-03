تنظيف الانتريه والسجاد على الناشف بطريقة سهلة وبسيطة

تنظيف الانتريه والسجاد على الناشف بطريقة سهله وبسيطة ومضمونة جدا، اوشك العشر الأواخر من شهر رمضان علي الانتهاء وتقوم بعض النساء بتنظيف المنزل استعداداً للاحتفال بالعيد، كثير من السيدات تعملن وليس لديهن متسع من الوقت للقيام بعمليات التنظيف الشاقة، ومن خلال هذه الوصفة سوف تقومين بتنظيف الانتريه والسجاد في اسرع وقت دون بذل مجهود، وهذه اقوي خلطة لتنظيف الانتريه والسجاد استعداداً للاحتفال بالعيد

نقوم بتنظيف الانتريه من الاتربة جيداً فك المخدات التي تحتوي علي سوست وغسلها في الغسالة الاوتوماتيك او غسلها يدوي

كوب خل ابيض

كوب وربع بيكربونات صوديوم

ملعقة كبيرة من معطر الملابس

نصف كوب مسحوق غسيل

طريقة الاستخدام

خلط جميع المكونات مع بعضها البعض في وعاء عميق، سوف نلاحظ ارتفاع المكونات للأعلى ننتظر قليلاً الي ان يتركز الخليط في القاع نحضر فرشاه ناعمة جداً ونقوم بغسل الانتريه برفق ثم نقوم بإحضار فوطة قطنية ونقوم بغمسها في الماء الدافئ ونجفف بها الانتريه، ثم نقوم بتهوية الانتريه لكي يجف تماماً بعد ان يجف الانتريه نقوم بتغطيته بحامي الانتريه للحفاظ عليه نظيفاً

إزالة بقع السجاد القديمة

تنظيف الانتريه على الناشفخلطة غسل الانتريه

قد يتسخ السجاد بأنواع مختلفة من البقع مثل بقع القهوة او بعض المأكولات ويمكن التخلص من بقع السجاد بدون غسله فقط سوف نقوم بإعداد مكونات لتنظيف تلك البقع