طريقة تجهيز عجينة العشر دقائق السحرية بطريقة مبتكرة بالخطوات

عجينة العشر دقائق ، يبحث عن طريقتها الكثير، إذ أن هناك عدة وصفات تكون بحاجة العجينة لكي يتم صُنع الوجبات، كالبيتزا أو المعجنات، فتلك العجينة التي تُدعى بعجينة العشر دقائق، تكون سلسه وسريعة من الممكن أن يتم تحضيرها بوقتٍ وجيز ويتم استعمالها في الحال بدون أن تتركيها تخمر.

لقد تمت تسمية تلك العجينة بذلك الاسم، لأنها ليست بحاجة للكثير من الوقت سوى فقط ١٠ دقائق من الوقت الخاص بالتخمير حتى تكون جاهزة تمامًا؛ لهذا صارت وصفتها من أبرز وأهم وصفات العجائن التي تُستخدم بكل أرجاء العالم من جانب كل النساء؛ حيث أنها تقوم بالتوفيق عليهن الوقت وكذلك الجهد، وتتسم تلك العجينة أيضًا بأنها تكون ملائمة لكل أنواع الخبز، حيث أنها من الممكن أن تُستعمل في تحضير أنواع العجائن المتباينة والحلويات، كالفطائر بجميع أنواعها، والبيتزا، وغيرها.

سكر (ملعقة كبيرة)

خميرة فورية (عدد ٢ ملعقة كبيرة)

ماء دافئ (٢ كوب)

طحين (عدد خمسة أكواب)

حليب مجفف (٢ ملعقة كبيرة)

زيت ذرة (½ كوب)