اعرفي سر عمل الحمام المغربي للعرائس في المنزل للتخلص من كل مشاكل البشرة

الحمام المغربي للعرائس ، من أهم الأمور التي تعثر عليها العرائس كلهن قبل أن يأتي موعد زواجهن، حيث أن هذا الحمام المغربي يتم القيام به قبل حلول موعد الزواج لكي تحصل كل فتاة على النتائج التي ترغب فيها، وحتى تتعرفين على الطريقة التي بواسطتها يتم تحضير ذلك الحمام المغربي فقط تابعي.

في الواقع أن كل فتاة تعثر على الطريقة التي هم طريقها يستطيعون القيام بتخضير الحمام المغربي، بغير التوجه للأماكن المخصصة لذلك، وحتى يبتعدون عن جميع التكاليف الخاصة بعمل الحمام المغربي، فهم الآن يتمكنون من عمل هذا الحمام المغربي من المنزل وبأقل المكونات وأقل التكلفة.

طني مغربي “٥ ملاعق”

صابون مغربي سائل “كوب”

حناء بيضاء “¼ كوب”

عصير الليمون “٣ ملاعق صغيرة”

ليفة مغربية خشنة

حجر للقدمين

ماء ورد “كوب”

حمام كريم

واق مصنوع من البلاستيك.