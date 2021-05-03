طريقة كفتة الحاتي الاصلية بدون ما ما تفك ولا تكش منك مثل الجاهزة بالظبط

- 1/2
- 2/2
طريقة كفتة الحاتي الاصلية بدون ما ما تفك ولا تكش منك الطبق اللذيذ الذي يجمع بين اللحم المفروم مع البصل والبقدونس والمطبوخ بالفحم وهو كفتة الحاتي، فتكون رائحته اللذيذة لا تقل عن مذاقه، وتشتهر كفتة الحاتي على نطاق واسع في الكثير من الدول العربية وخاصة مصر وسوريا وفلسطين ولبنان والأردن، ويتم تحضيرها بعدة طرق، ولكنها طعام ذو نكهة فريدة من نوعها لتذوقها خارج المنزل، لذلك سمي هذا الطبق فيما بعد بكفتة الحاتي حتّي لتمييزه عن أي من الأنواع الآخرى من الكفتة، وهذا هو السبب في أننا نقدم لك أسرار صنع هاتي كفتة حتى تتمكن من تحضير حتى كفتة بجودة عالية ولذيذة لعائلتك مثل المطعم.طريقة كفتة الحاتي الاصلية بدون ما ما تفك ولا تكش منك
المقادير:
- حوالي ما يقرب من نصف كيلو من اللحم المفروم.
- 1 ملعقة قليلة من الدهن.
- بصل مقطع.
- كل الطماطم المهروسة.
- ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.
- ثلاث ملاعق كبيرة بقسماط رفيعة.
- بعض من البهارات.
- القليل من الزعتر.
- قطعة فحم.
- في إناء عميق، اخلطي اللحم المفروم، مع الخل والبقسماط.
- يتم تتبيل البهارات والزعتر والملح ثم يتم عجن جميع المكونات.
- المزيج نقوم بوضعه في الثلاجة لمدة ربع ساعة على الأقل.
- ضع البصل المفروم وماء الطماطم على يدك، ثم نعمل على تشكيل كفتة الحاتي على هيئة أصابع.
- نضع الكفتة في سيخ معدني ثم نضعها على الشواية أو نكدسها في صينية ثم نضعها في الفرن وبعد خروجها نلفوها فوراً بورق الألمنيوم ونضيفوا إليها الفحم الساخن.
- كفتة الحاتي مكدسة في طبق من البقدونس وتؤكل مع أطباق السلطة الخضراء وسلطة الطحينة والأرز.
- نضع مزيج اللحم المعجن في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يتماسك أثناء عملية التشكيل.
- استخدام الفحم، يُشعل الفحم ويتم وضعها في فويل مع كفتة الحاتي، ويترك لفترة حتى تأخذ الكفتة نكهة الشواء.
- تناول 50 جرامًا من الدهون المفرومة مع اللحم لإضفاء نكهة جيدة عليها وجعل الكفتة طرية مثل المطعم.
الوسوم
طريقة كفتة الحاتي الاصلية بدون ما ما تفك ولا تكش منك الطبق اللذيذ الذي يجمع بين اللحم المفروم مع البصل والبقدونس والمطبوخ بالفحم وهو كفتة الحاتي، فتكون رائحته اللذيذة لا تقل عن مذاقه، وتشتهر كفتة الحاتي على نطاق واسع في الكثير من الدول العربية وخاصة مصر وسوريا وفلسطين ولبنان والأردن، ويتم تحضيرها بعدة طرق، ولكنها طعام ذو نكهة فريدة من نوعها لتذوقها خارج المنزل، لذلك سمي هذا الطبق فيما بعد بكفتة الحاتي حتّي لتمييزه عن أي من الأنواع الآخرى من الكفتة، وهذا هو السبب في أننا نقدم لك أسرار صنع هاتي كفتة حتى تتمكن من تحضير حتى كفتة بجودة عالية ولذيذة لعائلتك مثل المطعم.طريقة كفتة الحاتي الاصلية بدون ما ما تفك ولا تكش منك
المقادير:
- حوالي ما يقرب من نصف كيلو من اللحم المفروم.
- 1 ملعقة قليلة من الدهن.
- بصل مقطع.
- كل الطماطم المهروسة.
- ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.
- ثلاث ملاعق كبيرة بقسماط رفيعة.
- بعض من البهارات.
- القليل من الزعتر.
- قطعة فحم.
- في إناء عميق، اخلطي اللحم المفروم، مع الخل والبقسماط.
- يتم تتبيل البهارات والزعتر والملح ثم يتم عجن جميع المكونات.
- المزيج نقوم بوضعه في الثلاجة لمدة ربع ساعة على الأقل.
- ضع البصل المفروم وماء الطماطم على يدك، ثم نعمل على تشكيل كفتة الحاتي على هيئة أصابع.
- نضع الكفتة في سيخ معدني ثم نضعها على الشواية أو نكدسها في صينية ثم نضعها في الفرن وبعد خروجها نلفوها فوراً بورق الألمنيوم ونضيفوا إليها الفحم الساخن.
- كفتة الحاتي مكدسة في طبق من البقدونس وتؤكل مع أطباق السلطة الخضراء وسلطة الطحينة والأرز.
- نضع مزيج اللحم المعجن في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يتماسك أثناء عملية التشكيل.
- استخدام الفحم، يُشعل الفحم ويتم وضعها في فويل مع كفتة الحاتي، ويترك لفترة حتى تأخذ الكفتة نكهة الشواء.
- تناول 50 جرامًا من الدهون المفرومة مع اللحم لإضفاء نكهة جيدة عليها وجعل الكفتة طرية مثل المطعم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة كفتة الحاتي الاصلية بدون ما ما تفك ولا تكش منك مثل الجاهزة بالظبط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.