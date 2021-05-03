طريقة كفتة الحاتي الاصلية بدون ما ما تفك ولا تكش منك مثل الجاهزة بالظبط

طريقة كفتة الحاتي الاصلية بدون ما ما تفك ولا تكش منك الطبق اللذيذ الذي يجمع بين اللحم المفروم مع البصل والبقدونس والمطبوخ بالفحم وهو كفتة الحاتي، فتكون رائحته اللذيذة لا تقل عن مذاقه، وتشتهر كفتة الحاتي على نطاق واسع في الكثير من الدول العربية وخاصة مصر وسوريا وفلسطين ولبنان والأردن، ويتم تحضيرها بعدة طرق، ولكنها طعام ذو نكهة فريدة من نوعها لتذوقها خارج المنزل، لذلك سمي هذا الطبق فيما بعد بكفتة الحاتي حتّي لتمييزه عن أي من الأنواع الآخرى من الكفتة، وهذا هو السبب في أننا نقدم لك أسرار صنع هاتي كفتة حتى تتمكن من تحضير حتى كفتة بجودة عالية ولذيذة لعائلتك مثل المطعم.

طريقة كفتة الحاتي الاصلية بدون ما ما تفك ولا تكش منك

المقادير:

حوالي ما يقرب من نصف كيلو من اللحم المفروم.

1 ملعقة قليلة من الدهن.

بصل مقطع.

كل الطماطم المهروسة.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة بقسماط رفيعة.

بعض من البهارات.

القليل من الزعتر.

قطعة فحم.

في إناء عميق، اخلطي اللحم المفروم، مع الخل والبقسماط.

يتم تتبيل البهارات والزعتر والملح ثم يتم عجن جميع المكونات.

المزيج نقوم بوضعه في الثلاجة لمدة ربع ساعة على الأقل.

ضع البصل المفروم وماء الطماطم على يدك، ثم نعمل على تشكيل كفتة الحاتي على هيئة أصابع.

على هيئة أصابع. نضع الكفتة في سيخ معدني ثم نضعها على الشواية أو نكدسها في صينية ثم نضعها في الفرن وبعد خروجها نلفوها فوراً بورق الألمنيوم ونضيفوا إليها الفحم الساخن.

كفتة الحاتي مكدسة في طبق من البقدونس وتؤكل مع أطباق السلطة الخضراء وسلطة الطحينة والأرز.