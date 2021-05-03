طريقة عمل المبسوس أو الكحك الناعم بطريقة بسيطة في العيد وبأقل تكلفة

يعد المبسوس أو الكحك الناعم من الحلويات المشهورة في مصر وبقبل عليها الكثيرين من المصريين وخاصتا في شهر رمضان الكريم، وهذا النوع من الحلويات له أشكال مختلفة حيث يمكن حشوة بالعجوة أو الملبن الناعم وهنا سوف نقدمه بالمكسرات، وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لعمله بسهولة في المنزل، ايضاً يتكون هذا النوع من الحلويات من مكونات سهلة وبسيطة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل المبسوس أو الكحك الناعم.

مقادير عمل المبسوس أو الكحك الناعم

يحتوي المبسوس على مقادير سهلة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب من السمن.

ملعقة كبيرة من السمسم.

كوب من اللبن الدافئ.

رشة من الملح.

كيلو من السكر البودرة.

ملعقة كبيرة من رائحة الكحك.

مكسرات للتزيين.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى نستطيع من خلالها تحضير طريقة عمل المبسوس أو الكحك الناعم في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-