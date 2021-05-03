“بأقل الامكانيات” صبغ الشعر لون أحمر ناري أو عنابي بخلطات طبيعية وبدون اضافة مواد كيميائية

وصفة طبيعية لصبغ الشعر باللون الاحمر، تبحث الكثير من السيدات عن أفضل صبغة طبيعية لصبغ الشعر باللون الأحمر الناري في المنزل بدون إضافة اي مواد كيميائيّة فكما نعلم أن الصبغات تسبب الكثير من الضرر على الشعر وتقوم تدريجياً بتلف البصيلات، فيصبح الشعر متقصف وهايش، لذا نقدم اليوم مع اقتراب عيد الفطر المبارك لكل زوارنا صبغة شعر باللون احمر الرماني بأقل الامكانيات، فتابعوا معي طريقة التحضير والخطوات.

صبغات شعر لون أحمر ناري

ومن أجل الحصول على لون شعر مذهل دون الحاجة للذهاب إلى صالونات التجميل التي أصبحت مكلفة للغاية، عليكي اتباع تلك الوصفة للوصول إلى افضل تصبغات شعر لون أحمر ناري.

طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر الكزري

من أفضل الالوان الرائجة بتلك الفترة هو اللون الكزري أو كما هو معروف اللون العنابي الذي يعطي للشعر بهجة وحيوية مذهلة كما أنه يليق بجميع ألوان البشرة، ويمكن صبغ الشعر باللون الكزري باستخدام زهرات الكركديه، التي اثبت فعليتها المذهلة في تغيير لون الشعر بدون اضافة عليها أي مكونات أخري.

صبغات الشعر الأحمر العنابي

في حالة أن كان شعرك أشقر يمكنكِ تطبيق تلك الوصفة مباشرة، اما ان كان شعرك أسود غامق قد يصبح اللون ارجواني، فقط كل ما عليكي سيدتي هو اخذ كمية مناسبة الكركديه وإضافة عليه كمية من الماء ثم ضعيها على النار واتركيها حتي تصل لمرحلة الغليان، ثم ارفعيه من على النار واتركيه على جانب حتي يبرد.

صفي الكركديه بعد ذلك وابدئي بتوزيعه على كامل شعرك اتركيه لمدة ساعتين على الأقل قبل شطفه بالماء البارد فقط لتحصلين على نتيجة مبهرة، كما يمكن اضافة بعض من عصير الليمون عليه قبل توزيعها.