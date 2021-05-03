أسرار وتكات تحضير البيتي فور الناعم لنجاح عمله في البيت بأقل تكلفة

البيتي فور هو نوع من أنواع الحلويات ويتم أكله كنوع من التحلية بين الوجبات والبيتى فور هو نوع من أنواع الحلويات الفرنسية الأصل يتم إعداده وتقديمه مع الشاي أو مع القهوة، ويوجد مجموعة كبيرة من البيتي فور يتميز المطبخ المصري بإعداد وتقديم البيتي فور في عيد الفطر المبارك و سوف نقوم بتقديم طريقة عمل البيتي فور في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة ومكونات موجودة في كل بيت تستطيعين إعداده و تقديمه لعائلتك.

البيتي فور

البيتي فور واحد من الحلويات التي نعشقها جميعاً ويحصل علي قدر كبير من حب الأطفال له بأشكاله الجميلة وحجمه الصغير وطعمه المميز وهو من الأطباق المميزة التي نتناولها مع القهوة أو الشاي ويتم عمل البيتي فور سادة وبالشيكولاتة وسوف نوضح لك في مجموعة من الخطوات طريقة عمل البيتي فور في المنزل الطريقة هي.

ثلاثة أكواب من الدقيق.

كوب وربع من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ثلاث أرباع كوب من السكر البودر.

بيضة كبيرة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتين من الكاكاو الخام.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الشوكولاتة المذابة.

نصف كوب من مربى الفراولة أو المشمش.

نصف كوب مكسرات مجروشة.

نصف كوب من فورماسيل.

نحضر وعاء كبير ونضع به الزبدة مع السكر ويتم خلطهم بالمضرب الكهربي حتى يصبح لونه فاتح والقوام هش.

نضيف بعد ذلك الفانيليا والبيضة ويتم ضرب جميع المكونات بالمضرب الكهربي لمدة خمس دقائق.

نبدأ بإضافة الدقيق بالتدريج مع الضرب المستمر والبيكنج بودر والملح ويتم خلط جميع المكونات حتى يتكون خليط متجانس.

يتم تقسيم العجينة إلى قسمين ثم يتم وضع كل قسم في إناء منفرد.

نخلط الكاكاو مع جزء من العجينة حتى يصبح لونها بلون الكاكاو.

نبدأ بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة قبل إدخال البيتي فور إليه.

نضع العجينة في كيس من أكياس الحلواني ويتم تشكيل البيتي فور على حسب الرغبة في صينيه تم تغطيتها بورق الزبدة.

يتم إدخال الصينية إلى الفرن وتظل بداخله 25 دقيقة.

ويتم بعد ذلك إخراجه حتى يهدأ ويكون بارد ثم نبدأ في تزيينه بالشيكولاتة المذابة أو المربى أو الفورماسيل والمكسرات المجروشة.

مكونات البيتي فورللتزيينطريقة تحضير البيتي فور