بالطريقة الهندية اسرار صبغ الشعر باللون البني الغامق وتغطية شيب الشعر بدون صبغات

بالطريقة الهندية اسرار صبغ الشعر باللون البني الغامق أقوى مزيج طبيعي يستخدم في صبغ الشعر باللون البني في المنزل وكذلك يعمل على تغطية شيب الشعر، فهل تريدين صبغ شعرك في المنزل بأقل سعر ولست بحاجة لاستخدام مواد كيميائية تسبب تلف لشعرك؟، فقد تعتقد الفتيات أن هذه الأحلام مستحيلة تحقيقها، لذلك نحن اليوم حريصون على تزويدك بخطوات فعالة، فهذه الخطوات ستساعدك ببساطة، والأهم أنها لن تكلفك الكثير من المال، ولا تحتاج إلى الذهاب إلى صالون التجميل، وهناك أيضًا الكثير من التركيبات الطبيعية التي توفر لك صبغات الشعر الطبيعية، والتي ستبقيك بعيدًا عن المواد الكيميائية الموجودة في صبغات الشعر الكيميائية إلى الأبد.

الحناء مادة طبيعية يمكن أن تتغذى على نطاق واسع في الشعر وتعمل عليها، ولأنها مناسبة لجميع أنواع الشعر ولها عمر طويل يمكنك تجربة الطرق التالية:

عشر ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء.

كذلك علبة حليب جوز الهند.

1 ملعقة من عصير الليمون.

يجب خلط جميع المكونات معًا في وعاء زجاجي أو بلاستيكي مع الاستمرار في التقليب حتى يتم الحصول على عجينة لزجة، ثم البقاء في المطبخ طوال الليل.

في الصباح نقسم الشعر إلى جزأين، ثم نضع الصبغة على الشعر بشرط أن يكون الشعر مغطى بالكامل.

نلف الشعر بكعكة الشعر ونغطيه بقبعة الاستحمام ونتركه لمدة أربع ساعات على الأقل.

ثم اغسلي شعرك بالماء والشامبو وستجد أن لون شعرك قد تغير.

يمكن أن يكثف الشعر ويزيد من طوله في وقت قصير وكذلك يعمل على صبغ الشعر باللون البني .

. يستخدم لتحييد حموضة فروة الرأس.

يعمل على التخلص بشكل نهائي من مشكلة شيب الشعر.

يمكن أن يعزز قوة الشعر.

يساعد على تغيير لون الشعر دون أي آثار جانبية.

تعطي القهوة والحناء لون بني رائه للشعر كما انها مفيدة في حالة الشيب والشعر الابيض، في وعاء قومي بتحضير كوب من الحناء مع نصف كوب من قهوة سريعه الذوبان ويتم العجن بالماء الدافيء حتي تحصلي علي خليط متماسك، قومي بتمشيط الشعر ووزعي خليط الحناء علي الشعر بالكامل ويلف ويغطي بكيس من البلاسيتك، اتركى الحناء علي الشعر لمدة ساعتين علي الاقل ويغسل الشعر بالبلسم، وسوف تلاحظي نتيجة ممتازة من الاستعمال الاول.

من الوصفات الممتازة في تغيير لون الشعر والتخلص من الشيب بكل سهولة، احضري في وعاء كوب واحد من الحناء او كوب ونصف علي حسب طول الشعر مع معلقتين القهوة، ويمكن اضافه كيس من الحناء الجاهز باللون البني ويتم عجن الخليط بماء مغلي الشاي الاسود، ويترك الخليط لمدة ساعه في مكان دافيء ويتم وضعه علي الشعر ويترك لمدة ساعتين ويغسل الشعر بالماء الفاتر، سوف تلاحظي تغيير لون الشعر وتغيطة الشيب.

يوجد عدة الوان مختلفة جديدة لعام 2021 من صبغات الشعر وتعطي منظر رائع للشعر الناعم والكيرلي:-