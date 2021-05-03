حضري بسكويت العيد المقرمش بالماكينة بمقادير الكوب مظبوطه احلي من الجاهز

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حضري بسكويت العيد المقرمش بالماكينة التي تهتم به الأسر المصرية بالوقت الحالي، من أجل القيام بتحضير تجهيزات حلويات العيد التي تكسبه طعم لا يقاوم عند القيام بخبزها بالمنزل، بدلاً من القيم من شرائها من الخارج، حيث أن لتحضيرات حلويات العيد في المنزل بهجة وسرور للأطفال عند مشاركتهم في تحضيره من أدوات وعجين ومكونات متنوعة، للقيام بعمل حلويات العيد منها بسكويت العيد المقرمش بالماكينة، لذا سوف نتعرف معاً في هذا على طريقة سهلة لعمل بسكويت العيد المقرمش بالماكينة.حضري بسكويت العيد المقرمش بالماكينة
تعرفوا معنا على طريقة عمل بسكويت العيد المقرمش بالماكينة في المنزل بمكونات بسيطة من منزلك ونضمن لكي الحصول على طعم لا يقاوم تعرفي عليه الآن:المكونات:
- كوب و4/3 أرباع من الدقيق المنخول.
- بيضة واحدة.
- القليل من الفانيليا.
- نصف كوب من السكر.
- نصف كوب من الجوز المطحون.
- ملعقة من مسحوق الكاكاو.
- اصبع ونصف من الزبدة.
- شوكولاتة أو مربى للحشو.
- نقوم بوضع السكر والزبدة في إناء عميق بالعجان الكهربائي ويتم عجن المكونات بشكل جيد بالمضرب الكهربائي أو العجان أو باليد بشكل جيد.
- يتم القيام بمزج الجوز المطحون مع الدقيق ويضاف المزيج تدريجياً على مزيج السكر والزبد ونقوم بعجم المكونات سوياً بشكل جيد.
- من ثم نترك العجينة لعدة دقائق، ونقوم بوضع العجينة البسكويت بالماكينة ويتم تشكيها بالطول والسمك المناسب.
- يرص قطع البسكويت بصينة مبطنة بالسمن أو بورق الزبدة وتدخل الفرن حتى تمام النضج ويصبح لونها ذهبي لمدة ثلث ساعة.
- من ثم تخرج من الفرن قطع البسكويت بالمربى ونلصقها مع حبة أخرى وتغمس بالشوكولاتة المذابة، ومن الممكن أن يتم غمسها بالمكسرات المجروشة.
- نرص حبات البسكويت بصينة وتوضع دقائق بالثلاجة حتى تتماسك قليلاً، وتوضع بالعلب وتغطى حتى أن تصبح طازجة لتناولها بأي وقت.
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حضري بسكويت العيد المقرمش بالماكينة التي تهتم به الأسر المصرية بالوقت الحالي، من أجل القيام بتحضير تجهيزات حلويات العيد التي تكسبه طعم لا يقاوم عند القيام بخبزها بالمنزل، بدلاً من القيم من شرائها من الخارج، حيث أن لتحضيرات حلويات العيد في المنزل بهجة وسرور للأطفال عند مشاركتهم في تحضيره من أدوات وعجين ومكونات متنوعة، للقيام بعمل حلويات العيد منها بسكويت العيد المقرمش بالماكينة، لذا سوف نتعرف معاً في هذا على طريقة سهلة لعمل بسكويت العيد المقرمش بالماكينة.حضري بسكويت العيد المقرمش بالماكينة
تعرفوا معنا على طريقة عمل بسكويت العيد المقرمش بالماكينة في المنزل بمكونات بسيطة من منزلك ونضمن لكي الحصول على طعم لا يقاوم تعرفي عليه الآن:المكونات:
- كوب و4/3 أرباع من الدقيق المنخول.
- بيضة واحدة.
- القليل من الفانيليا.
- نصف كوب من السكر.
- نصف كوب من الجوز المطحون.
- ملعقة من مسحوق الكاكاو.
- اصبع ونصف من الزبدة.
- شوكولاتة أو مربى للحشو.
- نقوم بوضع السكر والزبدة في إناء عميق بالعجان الكهربائي ويتم عجن المكونات بشكل جيد بالمضرب الكهربائي أو العجان أو باليد بشكل جيد.
- يتم القيام بمزج الجوز المطحون مع الدقيق ويضاف المزيج تدريجياً على مزيج السكر والزبد ونقوم بعجم المكونات سوياً بشكل جيد.
- من ثم نترك العجينة لعدة دقائق، ونقوم بوضع العجينة البسكويت بالماكينة ويتم تشكيها بالطول والسمك المناسب.
- يرص قطع البسكويت بصينة مبطنة بالسمن أو بورق الزبدة وتدخل الفرن حتى تمام النضج ويصبح لونها ذهبي لمدة ثلث ساعة.
- من ثم تخرج من الفرن قطع البسكويت بالمربى ونلصقها مع حبة أخرى وتغمس بالشوكولاتة المذابة، ومن الممكن أن يتم غمسها بالمكسرات المجروشة.
- نرص حبات البسكويت بصينة وتوضع دقائق بالثلاجة حتى تتماسك قليلاً، وتوضع بالعلب وتغطى حتى أن تصبح طازجة لتناولها بأي وقت.
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