حضري بسكويت العيد المقرمش بالماكينة بمقادير الكوب مظبوطه احلي من الجاهز

حضري بسكويت العيد المقرمش بالماكينة التي تهتم به الأسر المصرية بالوقت الحالي، من أجل القيام بتحضير تجهيزات حلويات العيد التي تكسبه طعم لا يقاوم عند القيام بخبزها بالمنزل، بدلاً من القيم من شرائها من الخارج، حيث أن لتحضيرات حلويات العيد في المنزل بهجة وسرور للأطفال عند مشاركتهم في تحضيره من أدوات وعجين ومكونات متنوعة، للقيام بعمل حلويات العيد منها بسكويت العيد المقرمش بالماكينة، لذا سوف نتعرف معاً في هذا على طريقة سهلة لعمل بسكويت العيد المقرمش بالماكينة.

حضري بسكويت العيد المقرمش بالماكينة

تعرفوا معنا على طريقة عمل بسكويت العيد المقرمش بالماكينة في المنزل بمكونات بسيطة من منزلك ونضمن لكي الحصول على طعم لا يقاوم تعرفي عليه الآن:

كوب و4/3 أرباع من الدقيق المنخول.

بيضة واحدة.

القليل من الفانيليا.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الجوز المطحون.

ملعقة من مسحوق الكاكاو.

اصبع ونصف من الزبدة.

شوكولاتة أو مربى للحشو.