طريقة عمل صبغة الشعر بالون الأحمر في المنزل بمكونات طبيعية

تعتبر صبغة الشعر بالون الأحمر ، في المنزل بمكونات طبيعية، أفضل بكثير من الجاهزة لأنه تتكون من مكونات من طبيعية وغير كيماوية، لذلك ننصح جميع السيدات بعمل الخليط داخل المنزل، يمكن عمل ألوان جديدة باستخدام عصير البنجر، وتحب دائماً السيدات تغير من الألوان للشعور بالتغير، مثل أحمرغامق، وبني غامق، والأشقر، والزيتوني، وهكذا من الألوان، فالمكونات الطبيعية تبعدك تماماً عن أضرار الصبغات الكيماوية، لذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال طريقة عمل صبغة الشعر بالون الأحمر بمكونات طبيعية في متناول الجميع.

مكونات عمل صبغة الشعر بالون الأحمر

تتكون صبغة الشعر من مكونات بسيطة وطبيعية في متناول الجميع وهي كالاتي:-

2 كوب من عصير البنجر الطبيعي.

كوب من زيت الزيتون.

نصف كوب من خل التفاح.

غطاء بلاستك للشعر.

طريقة التحضير

أما طريقة تحضير صبغة الشعر بالون الأحمر في المنزل من أسهل الطرق وسوف نتعرف عليه من السطور الأتية وهي كما يلي:-

قومي بإحضار وعاء وضعي فيه عصير البنجر ثم ضيفي عليه زيت الزيتون واخلطي المكونات جيداً مع بعض. قومي بغسل الشعر جيداً، وضعي علي شعرك كمية وفيرة من الخليط. ضعي علي الشعر غطاء بلاستك، واتركيه لمدة لا تقل عن ساعتين، علي الأقل للحصول علي الون المطلوب. عندما ينشف الخليط علي الشعر ضعي عليه خل التفاح، لمدة نصف ساعة، بعد ذلك قومي بشطف الشعر جيداً.

نصائح قبل تطبيق الصبغة علي الشعر

تعرفي من هنا علي أهم النصائح قبل تطبيق الصبغة علي الشعر للحصول علي الون المطلوب وهي كالاتي:-