طريقة عمل مفروكة طرابلسية بالقشطة فلاحي بالفستق الحلبي سهلة بالخطوات

طريقة عمل مفروكة طرابلسية بالقشطة ، واحدة من أشهر أنواع الحلويات، وتنتشر في أغلب دول الخليج والشام، ويحبها الأطفال كثيرًا، لأنها غنية بالقشطة والفستق والمكسرات، ويمكنك عمل مفروكة سهلة بالتمر، بحيث تحتوي على أكبر قدر من الطاقة، وهي في هذه الحالة تناسب الأطفال كثيرًا، مثل طريقة كرات الطاقة بالشوفان والتمر، والتي تمنح الجسم مقدارًا قويًا من البروتينات المغذية والطاقة المطلوبة للقيام بالمجهود البدني الصحيح. وللمفروكة الحلبية العديد من الطرق لتحضيرها، مثل طريقة عمل المفروكة اللبنانية، وطريقة عمل المفروكة البدوية، وطريقة عمل المفروكة الفلاحي، وطريقة عمل المفروكة بالتمر. ويعود الاختيار والتفضيل لك في النهاية، وتذكري أنها حلوى لذيذة، تناسب أيضًا شهر رمضان المبارك، إذا أردت التغيير، بدلًا من عمل كنافة عش البلبل بالنوتيلا، أو طريقة الكنافة النابلسية بالموزاريلا والقشطة. فلا شك أن تجربة أنواع جديدة من الحلويات غير المعتادة كثيرًا، سوف تنال إعجاب أسرتك وضيوفك كذلك. طريقة عجينة المفروكة كوب وربع سميد.

40 جرام من الزبدة.

1 ملعقة كبيرة من السكر المطحون (البودر).

½ كوب من القطر.

كوب وربع من الفستق الحلبي (قومي بنقعه في مياه، ثم صفيه وقشريه).

قشطة (سوف نجهزها في المنزل).

الفستق الحلبي والقطر للتزيين. قشطة مفروكة سهلة 6 قطع من التوست الطري متوسط الحجم.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

1 ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

4 أكواب من المياه. طريقة عمل المفروكة بالفستق الحلبي أحضري الخلاط الكهربائي، وضعي به الفستق الحلبي، والسكر البودر واخلطيهما معًا، ثم دعيهما جانبًا. لعمل عجينة مفروكة سهلة، قومي بإحضار إناء واسع، وضعي به الزبدة حتى تسخن، ثم ضعي فوقها السميد، وحركيه جيدًا على نار متوسطة، حتى يتحول لونه إلى البني. وفي حال تشرّب السميد الزبدة، قبل أن يتغير لونه، أضيفي المزيد من الزبدة. أضيفي القطر إلى السميد بالتدريج، مع التحريك ثم ارفعيه عن النار. دعي المفروكة تبرد جانبًا، ثم اعجنيها مع خليط الفستق الحلبي والسكر البودر. قومي بخلط السميد مع الفستق والسكر، في الخلاط الكهربائي، ودعيه جانبًا. لتحضير قشطة مفروكة منزلية، قومي أولًا بتفتيت التوست. وفي وعاء عميق وواسع، ضعي كلا من السكر، والحليب والنشا وماء الزهر، ثم أضيفي المياه العادية. أضيفي المكونات السابقة، إلى التوست المفتت، ثم ضعي الوعاء على نار متوسطة حتى يتماسك أكثر. بعد تماسك الخليط سوف يتحول إلى قشطة، ارفعيها عن النار واتركيها تبرد قبل الاستخدام. أحضري طبق التقديم الواسع، وضعي طبقة من عجينة مفروكة طرابلسية، ثم افردي القطشة عليها جيدًا بالتساوي، ثم ضعي طبقة أخرى من المفروكة، وزينيها بالفستق الحلبي المجروش والقطر، ثم ضعيها في الثلاجة حتى تتماسك، وقدميها باردة لأحبائك وألف هنا، وهذه طريقة عمل مفروكة طرابلسية بالقشطة. الوسوم

طريقة عمل مفروكة طرابلسية بالقشطة ، واحدة من أشهر أنواع الحلويات، وتنتشر في أغلب دول الخليج والشام، ويحبها الأطفال كثيرًا، لأنها غنية بالقشطة والفستق والمكسرات، ويمكنك عمل مفروكة سهلة بالتمر، بحيث تحتوي على أكبر قدر من الطاقة، وهي في هذه الحالة تناسب الأطفال كثيرًا، مثل طريقة كرات الطاقة بالشوفان والتمر، والتي تمنح الجسم مقدارًا قويًا من البروتينات المغذية والطاقة المطلوبة للقيام بالمجهود البدني الصحيح. وللمفروكة الحلبية العديد من الطرق لتحضيرها، مثل طريقة عمل المفروكة اللبنانية، وطريقة عمل المفروكة البدوية، وطريقة عمل المفروكة الفلاحي، وطريقة عمل المفروكة بالتمر. ويعود الاختيار والتفضيل لك في النهاية، وتذكري أنها حلوى لذيذة، تناسب أيضًا شهر رمضان المبارك، إذا أردت التغيير، بدلًا من عمل كنافة عش البلبل بالنوتيلا، أو طريقة الكنافة النابلسية بالموزاريلا والقشطة. فلا شك أن تجربة أنواع جديدة من الحلويات غير المعتادة كثيرًا، سوف تنال إعجاب أسرتك وضيوفك كذلك. طريقة عجينة المفروكة كوب وربع سميد.

40 جرام من الزبدة.

1 ملعقة كبيرة من السكر المطحون (البودر).

½ كوب من القطر.

كوب وربع من الفستق الحلبي (قومي بنقعه في مياه، ثم صفيه وقشريه).

قشطة (سوف نجهزها في المنزل).

الفستق الحلبي والقطر للتزيين. قشطة مفروكة سهلة 6 قطع من التوست الطري متوسط الحجم.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

1 ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

4 أكواب من المياه. طريقة عمل المفروكة بالفستق الحلبي أحضري الخلاط الكهربائي، وضعي به الفستق الحلبي، والسكر البودر واخلطيهما معًا، ثم دعيهما جانبًا. لعمل عجينة مفروكة سهلة، قومي بإحضار إناء واسع، وضعي به الزبدة حتى تسخن، ثم ضعي فوقها السميد، وحركيه جيدًا على نار متوسطة، حتى يتحول لونه إلى البني. وفي حال تشرّب السميد الزبدة، قبل أن يتغير لونه، أضيفي المزيد من الزبدة. أضيفي القطر إلى السميد بالتدريج، مع التحريك ثم ارفعيه عن النار. دعي المفروكة تبرد جانبًا، ثم اعجنيها مع خليط الفستق الحلبي والسكر البودر. قومي بخلط السميد مع الفستق والسكر، في الخلاط الكهربائي، ودعيه جانبًا. لتحضير قشطة مفروكة منزلية، قومي أولًا بتفتيت التوست. وفي وعاء عميق وواسع، ضعي كلا من السكر، والحليب والنشا وماء الزهر، ثم أضيفي المياه العادية. أضيفي المكونات السابقة، إلى التوست المفتت، ثم ضعي الوعاء على نار متوسطة حتى يتماسك أكثر. بعد تماسك الخليط سوف يتحول إلى قشطة، ارفعيها عن النار واتركيها تبرد قبل الاستخدام. أحضري طبق التقديم الواسع، وضعي طبقة من عجينة مفروكة طرابلسية، ثم افردي القطشة عليها جيدًا بالتساوي، ثم ضعي طبقة أخرى من المفروكة، وزينيها بالفستق الحلبي المجروش والقطر، ثم ضعيها في الثلاجة حتى تتماسك، وقدميها باردة لأحبائك وألف هنا، وهذه طريقة عمل مفروكة طرابلسية بالقشطة.

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