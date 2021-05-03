وصفات سهلة ومختلفة من اللحمة المفرومة الذي يعد اختيار مميز في الكثير من الأطباق الشهية في المطبخ الشرقي والغربي للتنوع وصفاته والأكلات المهمة بالمطبخ لاغني عنها، كمان ان اللحمة المفرومة تعد من البروتينات المهمة للجسم التي يهتم بها الكثير وتكون أحيانا افضل واشهي من مكعبات اللحم لكثرة طبخ الأكلات المميزة منها، ويمكن استخدام اللحمة المفرومة بأكثر من شكل وتدخل في الكثير من وصفات الأطباق الشهيرة بالمنزل والمطاعم ويمكن معرفة افضل طريقة لعمل كفته اللحمة بالبرغل في الفرن، لذلك تعد اللحمة المفرومة من اكثر المكونات وجودا في المطابخ لتوفرها الدائم في كثير من الوصفات المهمة

وصفات سهلة ومختلفة من اللحمة المفرومة بأطباق مميزة

وصفة كفتة الحاتى

نصف كيلو من اللحم المفروم بصلة مبشورة. 2 ملعقة من الخل الأبيض. 3 ملاعق من البقسماط الناعم. بهارات لحمة وزعتر. ملح وفلفل. بقدونس مفروم. قطعة من الفحم

طريقة التحضير

يتم ضع فيه اللحم المفروم في وعاء ثم أضيفي إليه الملح والفلفل والبقدونس والبقسماط ثم نقلب المكونات جيدًا حتى تصبح متجانسة ونضعها فى الثلاجة مدة نصف ساعه، ثم نجهز أعواد خشبية وضع اليد في ماء البصل ونشكل اللحم المفروم على هيئة أصابع متوسطة الحجم وقومي برصها على شبكة الفرن أو في صنية مدهونة بالسمن وبعد مرور 10 دقائق قومي بتقليب أصابع الكفتة على الوجه الآخر حتى تكتسب لون الشوي. بعد نضج الكفتة واحمرارها ضعي قطعة الفحم في ورقة فويل في منتصف الصنية وضع عليها قليل من الزيت وتقدم في طبق التقديم وزينيه بالقليل من البقدونس والسلطات الجابية.

وصفة الحواوشي

٢/١ كيلو لحمه مفروم. بصلة كبيرة و2 فلفل رومي. ملح وفلفل. زيت. بهارات لحم و ملعقة صغيرة زنجبيل. عيش بلدي.

طريقة التحضير

نقوم ببشر البصلة ويضاف لها الملح والفلفل وباقي البهارات ثم تعجن مع اللحم مع أضافه الفلفل الرومي والحار وتقطيعه ويضاف إلى اللحم والبهارات ونقوم بفتح كل رغيف من الأمام ونضع في كمية مناسبة من خليط اللحم ونفردها في الرغيف نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم رصي أرغفة الحواوشي في صاج وضعيها في الفرن من ٢٠-٣٠ دقيقة اخرجي الأرغفة من الفرن بعد اختبار نضج اللحم ثم قديمها مع السلطة الخضراء والبطاطس المقلية.

وصفه أسباحتي بولونيز

كيلو لحمه مفروم. كيس مكرونة أسباحيتي. 3 بصلة مفرومة 3حبات طماطم كبيرة مفرومة. 2ملعقة كبيرة صلصة الطماطم. 2 مكعب مرقة الدجاج. ملح وفلفل وبهارات. – جبنه موزاريلا للتزيين.

طريقة التحضير

نضع حلة ماء على النار ونضيف إليه ملعقة من الملح واتركيه حتى يغلي عندما يغلي الماء نضع المكرونة حتى تُسلق ونحضر وعاء ونضع في الطماطم المفرومة وصلصة الطماطم وأضيفي إليهم ربع كوب ماء وقلّبي المكونات جيدا ونضع طاسة على نار متوسطة ونضع ملعقة طعام من الزيت ثم البصل المفروم والثوم المفروم وقلّبي حتى يذبل لون البصل ونضع اللحم المفروم إلى البصل وقلّبيهم جيدا ثم نضيف إليهم خليط الطماطم واستمري في التقليب بعد سلق المكرونة ونضجها ضعيها على اللحم وقلّبي المكونات ونقدمها في طبق للتقديم ثم أضيفي إلى المزيج الجبن الموتزريلا للتزيين.

صنيه البطاطس المحشى باللحمة المفرومة

1 كيلو بطاطس مسلوقة . ½ كيلو لحم مفروم. 1 حبة بصل مفروم. ملح وفلفل أسود بهارات لحم حسب الرغبة. ½ كوب حليب دافئ. ½ كوب بقسماط مطحون.ظ جبنة البارميزان المبشور حسب الرغبة

طريقة التحضير

نضع البصل مع الزبدة في طاسة ونقوم بتشويحة ثم ضيفى اللحم المفروم و يقلب جيداً حتى يتحمرثم نضيف الملح و الفلفل الأسود و البهارات ثم نقوم بهرس البطاطس المسلوقة ثم يضاف البقسماط، احضرى قالب عميق وادهنيه بالزبدة و يبطن بالبقسماط قومى بوضع طبقة من البطاطس ثم ضعى فوقها طبقه لحمة مفرومة ونضع طبقة أخرى من البطاطس ويضغط عليها ثم نقوم بعد ذلك بتقطيع القالب بسكين حامي لتقطع كل الطبقات ثم يضاف اللبن الحليب بعد خلطه بالملح و فلفل الأسود فوق القالب

أخيرا رشى الوجه بجبنة البارميزان قبل دخولها الفرن المسخن على 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة

تقدم ساخنة.

وصفه كرات اللحمة بالصلصة

كيلو لحم مفروم. نصف كيلو من الأرز. نصف كوب من الشعيريّة. نصف كوب من الزيت النباتي للقلى. 2 بصلة كبيرة مفرومة و3 فصوص كبيرة ثوم مفروم . ملح وفلفل وبابريكا. عصير طماطم. بصلة كبيرة مفرومة أوراق ريحان مفرومة. صلصة طماطم.

طريقة التحضير

نضع الأرز في حلة مناسبه ونضيف إليه كوبين من الماء والقليل من وملح الطعام ونحركه نضع اللحم المفروم في حلة ونضيف إليه جميع البهارات والقليل ونخلط جميع المكونات مع بعضها ونتركها في الثلاجة لمدة ساعتين ثم نبدأ بتشكيلها على شكل كرات دائريّة ومتوسطة الحجم ثم نضع الزيت النباتي في طاسة ونقلى فيها كرات اللحم المشكلة حتى تأخذ اللون البني وفى حلة نضع زيت ونضيف إليه البصل المقطع إلى مكعبات ونشوحه جيداً على نار متوسطة. نضيف حبات البطاطس المقطعة إلى مكعبات متوسطة الحجم ونحركها مع خليط البصل ونضيف الطماطم المقطعة إلى مكعبات إلى خليط البطاطس ونتركها لمدة خمس دقائق ونضيف كرات اللحم المقلية وكوبين من الماء الفاتر وصلصة الطماطم ونتركها على نار هادئة لمدة لا تقل عن ربع ساعة ونحضر الأرز من خلال وضع الزيت النباتي في حله ونضيف إليه الشعيرية ونتركه على نار متوسطة ونضيف الأرز المنقوع والقليل من ملح الطعام ونقلب المكونات مع بعضها ونضع كوبين من الماء النقي إلى الأرز ونتركه على نار عالية حتى يبدأ الأرز بتشرب الماء ثم نتركه على نار هادئة حتى ينضج ونقدّم طبقاً من كرات اللحم بالصلصة وبجانبه طبق من الأرز بالشعيرية.

البطاطس المحشية باللحم المفرومة

نصف كيلو بطاطس حشو صغيرة الحجم ربع كيلو لحمة مفرومة بصلة وثوم ملح وفلفل أسود بهارات زيت للتحمير جوزة الطيب وحبهان كوب من عصير الطماطم

قرن فلفل رومي/حامى

طريقة التحضير

قومى بتعصيج اللحمة ونضع في طاسة فيها قليل من الزيت أو السمن حسب رغبتك ونضع فيها البصل المفروم والثوم والفلفل الرومي المقطع إلى قطع صغيرة حتى يتغير لون البصل بعدها قومى بإضافة اللحمة ونضيف لها ملح وفلفل أسود وبهارات وحبهان و جوزة الطيب،نقشر البطاطس وتقويرها دون أن تصل فتحات أو ثقوب من الأسفل،ولا نرمى فارغ التقوير،في طاسة متوسطة الحجم،نضع الزيت ونقوم بتحمير البطاطس نصف تحميره حتى يتغير لونها فقط،نقوم بحشو البطاطس باللحمة المعصجة نحضر صينية ونضع فيها فارغ التقوير ونضع عليه قليلا من الملح والفلفل الأسود وملعقة من اللحمة المفرومة ونقلب جيدا، ونفردها في الصينية ثم نقوم برص حبات البطاطس المحشية،نضع كوب عصير الطماطم على البطاطس ونضعها على النار لمدة 3 دقائق ونضيف لها ربع كوب من الماء،نظبط درجة حرارة الفرن على 180 درجة ونضع صينية البطاطس حتى تنضج ويحمر وجهها.