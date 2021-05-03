طريقة عمل بسكويت النشادر الهش المقرمش لعيد الفطر 2021م

بسكويت النشادر ، من أشهر أنواع البسكوت التي يتم إعدادها في الأعياد والمناسبات، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك تبحث الكثير من السيدات على طريقة عمله في المنزل، وخاصة بعد ارتفاع أسعاره في محلات الحلويات، وحتى تضمن خلوه من أي مواد ضارة بالصحة ونظافته، وهذا النوع يعشقه الصغار بكثرة ويحبون تناوله مع كوب من الشاي في وجبة الإفطار، أو عند تناول الشاي أو القهوة بعد العصر، ويحتوي على مكونات متوفرة بكثرة في أغلب البيوت، ولا تحتاج السيدات إلى وقت كبير في تحضيره، وتوجد منه أنواع كثيرة مثل بسكوت الشاي العادي، وبسكوت الحليب، وبسكوت القهوة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكويت النشادر الهش المقرمش في المنزل بخطوات سهلة وإمكانيات بسيطة وبأقل تكلفة ممكنة.

مكونات بسكويت النشادر

يحتوي هذا البسكويت على مكونات سهلة وبسيطة وهى كالتالي:-

1 كيلو دقيق.

نصف كيلو زبدة.

ثلاثة أرباع كوب سكر بودرة.

عدد 2 بيضة.

15 جرام من النشادر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

طريقة التحضير

يعتبر هذا النوع من البسكوت من أسهل الأنواع التي تستطيع أي سيدة أن تقوم بإعداده في المنزل بكل سهلة، وسوف نتعرف من خلال مقالنا هذا على طريقة تحضير بسكويت النشادر في المنزل من خلال الخطوات التالية:-

نقوم بوضع السكر والزبدة في إناء، ثم نقوم بخفقهم جيداً بمضرب البيض، حتى نحصل على خليط متجانسة. نضع البيض لكن يجب أن نقوم بالضرب بعد كل بيضة نضعها. نقوم بإضافة النشادر والفانيليا ونخلطهم بشكل جيد. نضيف البيكنج بودر والدقيق إلى المزيج السابق، ونقوم بخفقهم بالسرعة الخفيفة، حتى نحصل على عجينة لينة. نضع العجين جانباً مدة 15 دقيقة حتى يرتاح بعض الشيء. نشكل البسكويت من خلال ماكينة الأشكال، أو تشكيلها على هيئة أصابع طويلة. نضع البسكوت في صينية، ثم نقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية، ونتركه بالفرن حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي الرائع. نخرج صينية البسكوت من الفرن، ونتركها جانباً حتى تبرد، ثم نضع البسكوت في طبق التقديم ونقدمه بالهناء والشفاء.

سر نجاح بسكويت النشادر في المنزل

هناك بعض الخطوات التي يجب علينا أن نتبعها حتى نحصل على بسكوت جيد الطعم وهش ومقرمش وهى كالتالي:-