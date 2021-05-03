طريقة عمل بسكويت النشادر الهش المقرمش لعيد الفطر 2021م

- 1/2
- 2/2
بسكويت النشادر ، من أشهر أنواع البسكوت التي يتم إعدادها في الأعياد والمناسبات، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك تبحث الكثير من السيدات على طريقة عمله في المنزل، وخاصة بعد ارتفاع أسعاره في محلات الحلويات، وحتى تضمن خلوه من أي مواد ضارة بالصحة ونظافته، وهذا النوع يعشقه الصغار بكثرة ويحبون تناوله مع كوب من الشاي في وجبة الإفطار، أو عند تناول الشاي أو القهوة بعد العصر، ويحتوي على مكونات متوفرة بكثرة في أغلب البيوت، ولا تحتاج السيدات إلى وقت كبير في تحضيره، وتوجد منه أنواع كثيرة مثل بسكوت الشاي العادي، وبسكوت الحليب، وبسكوت القهوة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكويت النشادر الهش المقرمش في المنزل بخطوات سهلة وإمكانيات بسيطة وبأقل تكلفة ممكنة.
مكونات بسكويت النشادر
يحتوي هذا البسكويت على مكونات سهلة وبسيطة وهى كالتالي:-
- 1 كيلو دقيق.
- نصف كيلو زبدة.
- ثلاثة أرباع كوب سكر بودرة.
- عدد 2 بيضة.
- 15 جرام من النشادر.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
طريقة التحضير
يعتبر هذا النوع من البسكوت من أسهل الأنواع التي تستطيع أي سيدة أن تقوم بإعداده في المنزل بكل سهلة، وسوف نتعرف من خلال مقالنا هذا على طريقة تحضير بسكويت النشادر في المنزل من خلال الخطوات التالية:-
- نقوم بوضع السكر والزبدة في إناء، ثم نقوم بخفقهم جيداً بمضرب البيض، حتى نحصل على خليط متجانسة.
- نضع البيض لكن يجب أن نقوم بالضرب بعد كل بيضة نضعها.
- نقوم بإضافة النشادر والفانيليا ونخلطهم بشكل جيد.
- نضيف البيكنج بودر والدقيق إلى المزيج السابق، ونقوم بخفقهم بالسرعة الخفيفة، حتى نحصل على عجينة لينة.
- نضع العجين جانباً مدة 15 دقيقة حتى يرتاح بعض الشيء.
- نشكل البسكويت من خلال ماكينة الأشكال، أو تشكيلها على هيئة أصابع طويلة.
- نضع البسكوت في صينية، ثم نقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية، ونتركه بالفرن حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي الرائع.
- نخرج صينية البسكوت من الفرن، ونتركها جانباً حتى تبرد، ثم نضع البسكوت في طبق التقديم ونقدمه بالهناء والشفاء.
سر نجاح بسكويت النشادر في المنزل
هناك بعض الخطوات التي يجب علينا أن نتبعها حتى نحصل على بسكوت جيد الطعم وهش ومقرمش وهى كالتالي:-
- من أهم الأسباب التي تفسد عجينة البسكويت، هو ضربها في الخلاط الكهربائي، فيجب أن نقوم بخلط العجينة من خلال العجانة، وإذا لم تتوفر لدينا عجانة فيمكن خلطة من خلال مضرب البيض.
- عجينة البسكوت لا تحتاج أن ترتاح، لذلك يجب علينا أن نقوم بإدخالها الفرن فور إعدادها مباشرة.
- لا يجب علينا عدم الإفراط في استخدام البيكنج بودر، لكل كيلو دقيق نصف ملعقة.
- يمكننا الاستغناء عن البيكنج بودر واستخدام النشادر بدلًا منه، والنشادر يساعد على فرش البسكويت، والبيكنج بودر يرفعه.
- أن نقوم بضرب العجين رويدًا رويدًا، حتى تصل الزبدة إلى الشكل الكريمي الناعم مع سكر البودرة في عملية الضرب.
الوسوم
بسكويت النشادر ، من أشهر أنواع البسكوت التي يتم إعدادها في الأعياد والمناسبات، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك تبحث الكثير من السيدات على طريقة عمله في المنزل، وخاصة بعد ارتفاع أسعاره في محلات الحلويات، وحتى تضمن خلوه من أي مواد ضارة بالصحة ونظافته، وهذا النوع يعشقه الصغار بكثرة ويحبون تناوله مع كوب من الشاي في وجبة الإفطار، أو عند تناول الشاي أو القهوة بعد العصر، ويحتوي على مكونات متوفرة بكثرة في أغلب البيوت، ولا تحتاج السيدات إلى وقت كبير في تحضيره، وتوجد منه أنواع كثيرة مثل بسكوت الشاي العادي، وبسكوت الحليب، وبسكوت القهوة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكويت النشادر الهش المقرمش في المنزل بخطوات سهلة وإمكانيات بسيطة وبأقل تكلفة ممكنة.
مكونات بسكويت النشادر
يحتوي هذا البسكويت على مكونات سهلة وبسيطة وهى كالتالي:-
- 1 كيلو دقيق.
- نصف كيلو زبدة.
- ثلاثة أرباع كوب سكر بودرة.
- عدد 2 بيضة.
- 15 جرام من النشادر.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
طريقة التحضير
يعتبر هذا النوع من البسكوت من أسهل الأنواع التي تستطيع أي سيدة أن تقوم بإعداده في المنزل بكل سهلة، وسوف نتعرف من خلال مقالنا هذا على طريقة تحضير بسكويت النشادر في المنزل من خلال الخطوات التالية:-
- نقوم بوضع السكر والزبدة في إناء، ثم نقوم بخفقهم جيداً بمضرب البيض، حتى نحصل على خليط متجانسة.
- نضع البيض لكن يجب أن نقوم بالضرب بعد كل بيضة نضعها.
- نقوم بإضافة النشادر والفانيليا ونخلطهم بشكل جيد.
- نضيف البيكنج بودر والدقيق إلى المزيج السابق، ونقوم بخفقهم بالسرعة الخفيفة، حتى نحصل على عجينة لينة.
- نضع العجين جانباً مدة 15 دقيقة حتى يرتاح بعض الشيء.
- نشكل البسكويت من خلال ماكينة الأشكال، أو تشكيلها على هيئة أصابع طويلة.
- نضع البسكوت في صينية، ثم نقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية، ونتركه بالفرن حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي الرائع.
- نخرج صينية البسكوت من الفرن، ونتركها جانباً حتى تبرد، ثم نضع البسكوت في طبق التقديم ونقدمه بالهناء والشفاء.
سر نجاح بسكويت النشادر في المنزل
هناك بعض الخطوات التي يجب علينا أن نتبعها حتى نحصل على بسكوت جيد الطعم وهش ومقرمش وهى كالتالي:-
- من أهم الأسباب التي تفسد عجينة البسكويت، هو ضربها في الخلاط الكهربائي، فيجب أن نقوم بخلط العجينة من خلال العجانة، وإذا لم تتوفر لدينا عجانة فيمكن خلطة من خلال مضرب البيض.
- عجينة البسكوت لا تحتاج أن ترتاح، لذلك يجب علينا أن نقوم بإدخالها الفرن فور إعدادها مباشرة.
- لا يجب علينا عدم الإفراط في استخدام البيكنج بودر، لكل كيلو دقيق نصف ملعقة.
- يمكننا الاستغناء عن البيكنج بودر واستخدام النشادر بدلًا منه، والنشادر يساعد على فرش البسكويت، والبيكنج بودر يرفعه.
- أن نقوم بضرب العجين رويدًا رويدًا، حتى تصل الزبدة إلى الشكل الكريمي الناعم مع سكر البودرة في عملية الضرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بسكويت النشادر الهش المقرمش لعيد الفطر 2021م على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.