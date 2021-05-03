طريقة عمل البيتزا مثل المحلات وأسرار نجاح العجينة

نقدم لكم طريقة عمل البيتزا لكل ربات البيوت حيث يحبها الكثير من أفراد الأسرة من الكبار والصغار، والبيتزا ترجع أصلها إلي دولة إيطاليا، فهي من الأكلات الإيطالية ولكنها بعد ذلك انتشرت في العالم وفي الوطن العربي ويتم تقديمها في المطاعم والمناسبات و تتميز عجينة البيتزا بأنها خفيفة وسهلة وتسطيع ربة البيت تحضيرها في البيت بكل سهولة وقد يتساءل البعض عن وصفة ومقادير بسيطة للبيتزا من أجل تحضيرها في منزل وسوف نوضح لكم الطريقة الصحيحة والمقادير المضبوطة لعمل البيتزا في البيت. مكونات عمل البيتزا كوبان من الدقيق

ربع كوب زبادي

معلقتين من الحليب بودر

معلقه كبيره من خميره

معلقه كبيرة من السكر

معلقة بكينج باودر

ملح

ماء دافئ للعجن

صلصة للبيتزا وهي تتكون من طماطم وثوم وبصل وسمن

زيتون

جبنه موتزاريلا

فلفل ألوان

أو أي حشو يمكن أن نضعها علي البيتزا حسب الرغبة خطوات عمل البيتزا نقوم أولاً بوضع الخميرة ملعقة سكر وماء دافىء حتي تتفاعل نقوم بخلط المواد الجافة معاَ الدقيق والبيكنج باودر واللبن البودر ونقلبه جيدا بعد ذلك نضيف الخميرة التي تفاعلت مع السكر إلي بقية المكونات ثم نعجنه جيدا حتي تتماسك العجينة وتكون طريه ثم نترك العجينة تختمر في مكان دافئ وذلك لمدة ساعه تقريباً بعد ذلك نقوم بتقطيع كرات العجين وذلك حسب حجم البيتزا المرغوب فيها وحجم الصنية بعد ذلك نقوم بفرد البيتزا في الصنية ثم نغرز عجينة البيتزا بشوكة لعمل ثقوب صغيرة ثم نبدأ في وضع صلصة البيتزا، وبعد ذلك نضع الفلفل الأخضر المفروم ثم نضع أنواع الجبن التي لديك مثل الموتزريلا أو الجبنه التركي ثم نضعها داخل الفرن ونضبطه علي درجة حرار 200 لمدة عشر دقائق ثم نهدي الفرن ونولع الشواية ثلاث دقائق حتي يتحمر الوجه مكونات عمل البيتزاخطوات عمل البيتزا الوسوم

نقدم لكم طريقة عمل البيتزا لكل ربات البيوت حيث يحبها الكثير من أفراد الأسرة من الكبار والصغار، والبيتزا ترجع أصلها إلي دولة إيطاليا، فهي من الأكلات الإيطالية ولكنها بعد ذلك انتشرت في العالم وفي الوطن العربي ويتم تقديمها في المطاعم والمناسبات و تتميز عجينة البيتزا بأنها خفيفة وسهلة وتسطيع ربة البيت تحضيرها في البيت بكل سهولة وقد يتساءل البعض عن وصفة ومقادير بسيطة للبيتزا من أجل تحضيرها في منزل وسوف نوضح لكم الطريقة الصحيحة والمقادير المضبوطة لعمل البيتزا في البيت. مكونات عمل البيتزا كوبان من الدقيق

ربع كوب زبادي

معلقتين من الحليب بودر

معلقه كبيره من خميره

معلقه كبيرة من السكر

معلقة بكينج باودر

ملح

ماء دافئ للعجن

صلصة للبيتزا وهي تتكون من طماطم وثوم وبصل وسمن

زيتون

جبنه موتزاريلا

فلفل ألوان

أو أي حشو يمكن أن نضعها علي البيتزا حسب الرغبة خطوات عمل البيتزا نقوم أولاً بوضع الخميرة ملعقة سكر وماء دافىء حتي تتفاعل نقوم بخلط المواد الجافة معاَ الدقيق والبيكنج باودر واللبن البودر ونقلبه جيدا بعد ذلك نضيف الخميرة التي تفاعلت مع السكر إلي بقية المكونات ثم نعجنه جيدا حتي تتماسك العجينة وتكون طريه ثم نترك العجينة تختمر في مكان دافئ وذلك لمدة ساعه تقريباً بعد ذلك نقوم بتقطيع كرات العجين وذلك حسب حجم البيتزا المرغوب فيها وحجم الصنية بعد ذلك نقوم بفرد البيتزا في الصنية ثم نغرز عجينة البيتزا بشوكة لعمل ثقوب صغيرة ثم نبدأ في وضع صلصة البيتزا، وبعد ذلك نضع الفلفل الأخضر المفروم ثم نضع أنواع الجبن التي لديك مثل الموتزريلا أو الجبنه التركي ثم نضعها داخل الفرن ونضبطه علي درجة حرار 200 لمدة عشر دقائق ثم نهدي الفرن ونولع الشواية ثلاث دقائق حتي يتحمر الوجه مكونات عمل البيتزاخطوات عمل البيتزا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البيتزا مثل المحلات وأسرار نجاح العجينة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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