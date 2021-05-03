طريقة عمل كحك العيد الناعم بالسمن البلدي وحشوه بالملبن والعجوة والمكسرات

كحك العيد الناعم بكل أصنافه هو من أشهر أنواع الحلوى التي دائماً ما تقدم في الأعياد وخاصة عيد الفطر المبارك الذي نحن على أعتابه بعد إنتهاء هذا الشهر الكريم شهر الخير الذي إنزل فيه القرآن، وفي ذلك الشهر الكريم بأخر لياليه ترى كل بيوت المسلمين تستعد بطقوسها لإستقبال العيد من تنظيف وتزيين وإعداد كحك العيد الناعم والبسكويت اللذيذ بأصنافه المختلفة الذين يقدمان بجوار الغريبة والبيتيفور ليكتمل طبق حلويات عيد الفطر المبارك.
وطريقة إعداد الكحك سهلة وبسيطة ويمكنك إعداده في البيت وتسويته في فرن البوتاجاز أو الفرن الكهربائي وفي هذا المقال سوف نعرض لحضراتكم طريقة تحضير كحك العيد الناعم بالسمن البلدي وحشوه بالملبن والعجوة والمكسرات وكل ذلك بمكونات مظبوطة وطريقة بسيطة، تابعوا معنا لمعرفة التفاصيل.مقادير كحك العيد الناعم بالسمن البلدي
- ستة أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.
- كوبان من السمن النباتي.
- كوب من السمن البلدي.
- كوب من اللبن السائل.
- كوب من السمسم المحمص.
- مكعبان من الخميرة البيرة.
- ملعقتان كبيرتان من السكر الناعم.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم.
- نصف كيلو عجوة مطبوخة جاهزة.
- نصف كيلو ملبن مقطع مكعبات صغيرة.
- عين جمل مقشر.
- فستق مقشر.
- لوز مقشر.
- تذاب السمنة على نار هادئة جداً ويضاف لها السمن الفلاحي وتترك حتى تبرد تماماً وتصبح بنفس درجة حرارة الغرفة.
- ينخل الدقيق الأبيض في إناء بلاستيك كبير يسمع بأخذ كل كمية العجين به.
- يضاف السمسم المحمص للدقيق ويقلب جيداً ويضاف للدقيق القليل من الملح.
- تخلط الخميرة في اللبن ويضاف السكر للخليط وتترك جانباً مغطاة لمدة عشرة دقائق حتى تتفاعل.
- تضاف السمنة المذابة للدقيق ونبدأ الفرك على راحة اليد حتى تبثث السمنة جيداً في الدقيق ويتشربها الدقيق بالكامل.
- يضاف خليط اللبن والخميرة للدقيق ونبدأ العجن حتى تتجانس العجينة.
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كحك العيد الناعم بكل أصنافه هو من أشهر أنواع الحلوى التي دائماً ما تقدم في الأعياد وخاصة عيد الفطر المبارك الذي نحن على أعتابه بعد إنتهاء هذا الشهر الكريم شهر الخير الذي إنزل فيه القرآن، وفي ذلك الشهر الكريم بأخر لياليه ترى كل بيوت المسلمين تستعد بطقوسها لإستقبال العيد من تنظيف وتزيين وإعداد كحك العيد الناعم والبسكويت اللذيذ بأصنافه المختلفة الذين يقدمان بجوار الغريبة والبيتيفور ليكتمل طبق حلويات عيد الفطر المبارك.
وطريقة إعداد الكحك سهلة وبسيطة ويمكنك إعداده في البيت وتسويته في فرن البوتاجاز أو الفرن الكهربائي وفي هذا المقال سوف نعرض لحضراتكم طريقة تحضير كحك العيد الناعم بالسمن البلدي وحشوه بالملبن والعجوة والمكسرات وكل ذلك بمكونات مظبوطة وطريقة بسيطة، تابعوا معنا لمعرفة التفاصيل.مقادير كحك العيد الناعم بالسمن البلدي
- ستة أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.
- كوبان من السمن النباتي.
- كوب من السمن البلدي.
- كوب من اللبن السائل.
- كوب من السمسم المحمص.
- مكعبان من الخميرة البيرة.
- ملعقتان كبيرتان من السكر الناعم.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم.
- نصف كيلو عجوة مطبوخة جاهزة.
- نصف كيلو ملبن مقطع مكعبات صغيرة.
- عين جمل مقشر.
- فستق مقشر.
- لوز مقشر.
- تذاب السمنة على نار هادئة جداً ويضاف لها السمن الفلاحي وتترك حتى تبرد تماماً وتصبح بنفس درجة حرارة الغرفة.
- ينخل الدقيق الأبيض في إناء بلاستيك كبير يسمع بأخذ كل كمية العجين به.
- يضاف السمسم المحمص للدقيق ويقلب جيداً ويضاف للدقيق القليل من الملح.
- تخلط الخميرة في اللبن ويضاف السكر للخليط وتترك جانباً مغطاة لمدة عشرة دقائق حتى تتفاعل.
- تضاف السمنة المذابة للدقيق ونبدأ الفرك على راحة اليد حتى تبثث السمنة جيداً في الدقيق ويتشربها الدقيق بالكامل.
- يضاف خليط اللبن والخميرة للدقيق ونبدأ العجن حتى تتجانس العجينة.
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